ISI Spy : तीन राज्यों में 25 लोकेशन की जानकारी जुटाई, 19 लोगों से मिल रही थी फंडिंग
सीआईडी इंटेलिजेंस की पड़ताल में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी. आरोपी को भेजा जेल.
Published : December 11, 2025 at 4:54 PM IST
जयपुर: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार प्रकाश उर्फ बादल की रिमांड अवधि पूरी होने पर सीआईडी इंटेलिजेंस ने गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. 10 दिन की रिमांड के दौरान उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.
प्रकाश ने पंजाब, राजस्थान और गुजरात में करीब 25 लोकेशन पर जाकर वहां की जानकारी जुटाई थी. उसके खातों में 19 लोग लगातार रकम ट्रांसफर कर रहे थे. इसके साथ ही उसके तस्करी में लिप्त होने की भी जानकारी मिली है. फिलहाल, सीआईडी इंटेलिजेंस उन 19 लोगों की जानकारी जुटा रही है, जो उसे रकम ट्रांसफर कर रहे थे.
आरोपी का गुम हुआ मोबाइल रिकवर : सीआईडी इंटेलिजेंस के स्पेशल पीपी सुदेश कुमार सतवान ने बताया कि आरोपी ने पहले कहा था कि उसका एक मोबाइल गम हो गया था. उस मोबाइल को जांच अधिकारी ने रिकवर कर लिया है. इस मोबाइल से काफी संवेदनशील जानकारी मिली है. इसमें कई फोटो और वीडियो मिले हैं. मोबाइल को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है. जो सिम आरोपी ने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे थे, उनकी डिटेल भी सामने आई है. उन सभी नंबरों की सीडीआर निकलवाने के लिए कवायद की जा रही है.
आरोपी से जुड़े लोगों की जुटा रहे जानकारी : उन्होंने बताया कि आरोपी पंजाब, राजस्थान और गुजरात में करीब 25 जगहों पर गया था. जहां से फोटो, वीडियो और अन्य संवेदनशील जानकारी जुटाई है. जांच अधिकारी ने उन सभी जगहों का मौका नक्शा बनवाया है. आरोपी के बैंक खातों की पड़ताल में सामने आया है कि करीब 19 लोग इसे नियमित रूप से रकम ट्रांसफर कर रहे थे. इनकी सूची आने के बाद अब पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कौन हैं और आरोपी से किस मकसद से जुड़े हुए थे.
पाकिस्तान में एक्टिव भारतीय सिम की जानकारी जुटा रहे : वे बोले- जिन लोगों ने आरोपी को रकम ट्रांसफर की है, वे पाकिस्तानी एजेंट्स हैं या सब एजेंट्स हैं. इसकी जांच जारी है. अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी नशे की तस्करी में भी लिप्त रहा है. उसके खिलाफ पुराने कई मुकदमे भी चल रहे हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी मुहैया करवा रहा था.
उन्होंने बताया कि आरोपी ने जो सिम पाकिस्तान भेजी हैं, वह अभी भी वहां एक्टिव हैं. उनकी आईपी लोकेशन और सीडीआर की डिटेल आने पर इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.