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बूंदी के कामकाज से संतुष्ट मुख्य सचिव, बोले- काम अच्छा चल रहा है, साइबर अपराध कोटा-जयपुर-अलवर से कम

बूंदी में अधिकारियों की बैठक लेते मुख्य सचिव ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जिले में प्रशासनिक कामकाज और विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया है. जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा, 'ओवरऑल संतुष्ट हूं, काम अच्छा चल रहा है'. मुख्य सचिव ने जल संचय जनभागीदारी अभियान, पेयजल योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और रामजल सेतु प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली. दौरे की शुरुआत में मुख्य सचिव ने साइबर थाने का निरीक्षण कर साइबर अपराधों की स्थिति भी जानी.

मुख्य सचिव के बूंदी दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के कामकाज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. अधिकारियों ने जिले में चल रहे कार्यों, योजनाओं की प्रगति और सामने आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराया. समीक्षा के बाद मुख्य सचिव ने समग्र रूप से जिले में कामकाज को संतोषजनक बताया. उन्होंने कहा कि कोटा, जयपुर और अलवर के मुकाबले बूंदी में साइबर अपराध के मामले कम हैं.