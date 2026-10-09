बूंदी के कामकाज से संतुष्ट मुख्य सचिव, बोले- काम अच्छा चल रहा है, साइबर अपराध कोटा-जयपुर-अलवर से कम
प्रधानमंत्री का साइबर अपराध कम करने पर विशेष फोकस है और इसी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं.
Published : October 9, 2026 at 2:40 PM IST
बूंदी: राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जिले में प्रशासनिक कामकाज और विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया है. जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा, 'ओवरऑल संतुष्ट हूं, काम अच्छा चल रहा है'. मुख्य सचिव ने जल संचय जनभागीदारी अभियान, पेयजल योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और रामजल सेतु प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली. दौरे की शुरुआत में मुख्य सचिव ने साइबर थाने का निरीक्षण कर साइबर अपराधों की स्थिति भी जानी.
मुख्य सचिव के बूंदी दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के कामकाज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. अधिकारियों ने जिले में चल रहे कार्यों, योजनाओं की प्रगति और सामने आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराया. समीक्षा के बाद मुख्य सचिव ने समग्र रूप से जिले में कामकाज को संतोषजनक बताया. उन्होंने कहा कि कोटा, जयपुर और अलवर के मुकाबले बूंदी में साइबर अपराध के मामले कम हैं.
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5500 जल संरक्षण कार्य पूरे, योजनाओं की रफ्तार पर नजर: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जल संचय जनभागीदारी अभियान की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में अब तक 5,500 कार्य पूरे हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि अभियान के तहत कार्य अच्छा चल रहा है और विभिन्न योजनाओं में प्रगति हो रही है. जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की स्थिति जानने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों से इनके क्रियान्वयन की जानकारी ली. इसके बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) और सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई.
रामजल सेतु परियोजना की समीक्षा: अधिकारियों ने मुख्य सचिव को रामजल सेतु परियोजना में हुई प्रगति से भी अवगत कराया. एक्वागार्ड परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री की विजिट के बाद हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी भी समीक्षा में शामिल रही. जलार्पण कार्यक्रम के तहत 61 गांवों की पेयजल योजनाओं से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने की जानकारी ली गई. गरड़दा बांध और पीएचईडी की परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई. समीक्षा बैठक में कुछ परियोजनाओं से जुड़े भुगतान संबंधी मुद्दे भी सामने आए. अधिकारियों ने मुख्य सचिव को इन समस्याओं से अवगत कराया. विभिन्न योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गति और विभागीय स्तर पर आ रही दिक्कतों की जानकारी लेने के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि कुल मिलाकर जिले में काम अच्छा चल रहा है.
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बूंदी में साइबर अपराध के मामले कम: जिले में पहुंचने के साथ ही मुख्य सचिव ने बूंदी साइबर थाने का निरीक्षण किया. उन्होंने थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों से संबंधित स्थिति की जानकारी ली. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह उनका पांचवां साइबर थाना निरीक्षण है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का साइबर अपराध कम करने पर विशेष फोकस है और इसी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि कोटा, जयपुर, अलवर और डीग के मुकाबले बूंदी में साइबर अपराध के मामले कम हैं. साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की भूमिका और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी जानकारी ली गई. इससे पहले मुख्य सचिव के बूंदी पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया. कोटा के कार्यवाहक संभागीय आयुक्त पीयूष सामरिया, आईजी हरेंद्र महावर, जिला कलेक्टर हरफूल सिंह और पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने उनका स्वागत किया.