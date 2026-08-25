रोम में बोले CS-AI से बदलेगा प्रशासन का चेहरा, नागरिक सेवाओं को बनाना होगा तेज और आसान
इटली की राजधानी में अंतरराष्ट्रीय मंच से राजस्थान के मुख्य सचिव का बड़ा संदेश. तकनीक के साथ जवाबदेही एवं पारदर्शिता पर जोर.
Published : August 25, 2026 at 1:52 PM IST
जयपुर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक को प्रशासनिक सुधारों से अलग कर नहीं देखा जा सकता. बदलती वैश्विक परिस्थितियों में सरकारी व्यवस्था को भी अपने कामकाज के तौर-तरीकों में बदलाव करना होगा.उन्होंने जोर दिया कि तकनीक का वास्तविक उद्देश्य केवल प्रशासन को आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि आम नागरिक को बेहतर, तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए.
इटली की राजधानी रोम में यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (EGPA) की महत्वपूर्ण बैठक में श्रीनिवास ने सार्वजनिक प्रशासन में अगली पीढ़ी के सुधारों की जरूरत पर विस्तार से विचार रखे. सार्वजनिक प्रशासन से जुड़े दुनिया के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS) की कमान संभाल रहे श्रीनिवास का अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह संबोधन राजस्थान के साथ-साथ भारत के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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एआई को नकारना संभव नहीं, नागरिक हित सर्वोपरि: सीएस श्रीनिवास ने कहा कि एआई के महत्व को नकारा नहीं जा सकता. आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्था में AI और डिजिटल तकनीकों की भूमिका और बढ़ेगी. ऐसे में सरकारों को इन तकनीकों को अपनाने के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका इस्तेमाल नागरिकों की समस्याओं के समाधान और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में हो. उन्होंने कहा कि AI, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बेहतर नियमन और प्रशासन के आधुनिकीकरण के माध्यम से सरकारी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है. हालांकि, तकनीकी बदलावों की सफलता का अंतिम पैमाना यही होना चाहिए कि आम आदमी को सरकारी सेवा प्राप्त करने में कितना कम समय लगे और उसकी परेशानी कितनी कम हो.
प्रशासनिक सुधारों का केंद्र बने आमजन: श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार पूरी तरह नागरिक-केंद्रित होने चाहिए. सरकार और जनता के बीच तकनीक ऐसी कड़ी बने, जिससे शिकायतों के समाधान से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक की प्रक्रिया सरल हो. उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल शासन को केवल तेज बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए. डिजिटल व्यवस्था के जरिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं.
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EGPA को मजबूत करने पर जोर: EGPA की स्टीयरिंग कमेटी की रोम बैठक में श्रीनिवास ने संगठन को और मजबूत बनाने तथा दुनिया भर के अकादमिक संस्थानों और प्रशासनिक संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा, सार्वजनिक प्रशासन के सामने खड़ी चुनौतियां अब किसी एक देश तक सीमित नहीं है. ऐसे में विभिन्न देशों के प्रशासनिक अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करना बेहद जरूरी है. सार्वजनिक प्रशासन की मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों पर काम करने के लिए 16 स्थायी अध्ययन समूह, चार तदर्थ समूह और नौ विशेष पैनल गठित किए गए हैं, इनमें प्रशासन में AI, सार्वजनिक नीति, रणनीतिक प्रबंधन, स्थानीय शासन और सामाजिक नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है.
भारत का प्रशासनिक अनुभव बताया: श्रीनिवास ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रशासनिक अनुभव और योगदान को भी रेखांकित किया. उन्होंने बताया कि भारतीय विश्वविद्यालयों और भारत सरकार की ओर से सुशासन, डिजिटलीकरण और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है. उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का उल्लेख किया. बताया कि इनके जरिए 34 देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. यह भारत के प्रशासनिक अनुभव और सुशासन मॉडल में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि को भी दर्शाता है.
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तकनीक से घटनी चाहिए सरकार और जनता में दूरी: श्रीनिवास ने कहा कि आने वाले समय में प्रशासनिक सुधारों की सबसे बड़ी कसौटी यही होगी कि तकनीक के इस्तेमाल से सरकार और आम नागरिक के बीच की दूरी कितनी कम होती है. केवल नई तकनीक अपनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके परिणाम सीधे नागरिकों के जीवन में दिखाई देने चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक प्रशासन में तकनीक, नवाचार और मानवीय संवेदनशीलता का संतुलन जरूरी है.
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