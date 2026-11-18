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राजस्थान के मुख्य सचिव ने अंतरराष्ट्रीय मंच से दिया विकास का मंत्र, बोले- तरक्की ऐसी हो जिसमें कोई पीछे न छूटे

जयपुर/सियोल: दुनिया के 164 देशों की प्रशासनिक व्यवस्था और सार्वजनिक संस्थानों की कार्यक्षमता को परखने के लिए अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया मानक तैयार होने जा रहा है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS) गवर्नेंस इंडेक्स के जरिए 50 प्रमुख मानकों पर विभिन्न देशों की संस्थागत कार्यप्रणाली का आकलन करेगा.

राजस्थान के मुख्य सचिव और IIAS के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने बुधवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित IIAS-2026 के उद्घाटन सत्र में यह जानकारी दी. उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन में दुनिया के सामने समावेशी आर्थिक विकास, डिजिटल प्रशासन और जनकल्याण आधारित शासन का रोडमैप भी रखा.

IIAS सम्मेलन की थीम 'ग्रोथ फॉर सोसायटी : कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, सोशल इनोवेशन एंड सोशल वैल्यू' पर चर्चा करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि आज के दौर में आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक सरोकारों को भी प्राथमिकता देनी होगी. इसके लिए सरकारों के साथ उद्योग जगत, नागरिक समाज, शिक्षण संस्थानों और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियों और व्यवस्थाओं की जरूरत है, जिनसे लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान हो और विकास का लाभ व्यापक समाज तक पहुंचे.

श्रीनिवास ने कहा कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ तभी है, जब उसका लाभ समाज के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे. विकास की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए. सरकारों की योजनाएं केवल कागजों और आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक उनका लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने सबका साथ, सबका विकास की भावना को प्रभावी और जनकेंद्रित प्रशासन का मूल आधार बताया.

भारत की डिजिटल व्यवस्था और कोरिया की ई-गवर्नेंस दुनिया के लिए उदाहरण : भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख करते हुए श्रीनिवास ने दोनों देशों की प्रशासनिक और डिजिटल क्षमताओं को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि कोरिया की उन्नत ई-गवर्नेंस प्रणाली और भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों को शासन से जोड़ने के प्रभावी माध्यम हैं. डिजिटल सशक्तीकरण और संस्थागत सुधारों के जरिए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने इसे 'मैक्सिमम गवर्नेंस-मिनिमम गवर्नमेंट' की अवधारणा से जोड़कर देखा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी दिया बड़ा संदेश : मुख्य सचिव ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में प्रशासन के सामने कई नई चुनौतियां हैं. बुजुर्ग होती आबादी, जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली आपात स्थितियां, वैश्विक सप्लाई चेन की कमजोरियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार शासन व्यवस्था के लिए नए सवाल खड़े कर रहे हैं. इन चुनौतियों का मुकाबला सामूहिक प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही किया जा सकता है. उन्होंने जोर दिया कि तकनीक और एआई का उपयोग मानवता, शांति और सामूहिक कल्याण के लिए होना चाहिए. तकनीकी प्रगति का अंतिम उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए.

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373 शोध पत्र, 14 विषयों पर अंतरराष्ट्रीय मंथन : IIAS-2026 सम्मेलन में 14 विषयगत ट्रैक के तहत 373 स्वीकृत शोध पत्रों पर चर्चा होगी. सम्मेलन में प्रशासनिक नवाचार, सामाजिक विकास और सहयोगात्मक शासन जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे. वर्ष 2030 में IIAS की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस अवसर पर श्रीनिवास ने संस्थान को डिजिटल रूप से सक्षम, शोध एवं प्रकाशन के क्षेत्र में समृद्ध और आर्थिक संसाधनों के लिहाज से मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने का विजन प्रस्तुत किया उन्होंने संस्थान को सरकारों, सिविल सेवकों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के बीच ज्ञान तथा अनुभव साझा करने का प्रभावी वैश्विक मंच बनाने की बात कही.

उद्घाटन सत्र में दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर जियोंग-सिक चो, आंतरिक एवं सुरक्षा मंत्री हो-जुंग यून, नेशनल रिसर्च काउंसिल के चेयरपर्सन हान-जू ली, एसके ग्रुप के चेयरमैन ताए-वोन चेई, सम्मेलन अध्यक्ष प्रो. यंग बम ली, प्रो. सबाइन कुहलमैन और डॉ. नाडा बियाज सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.