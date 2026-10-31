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जयपुर में दिव्यांग युवा संवाद कार्यक्रम, भजनलाल शर्मा बोले-शारीरिक चुनौतियां किसी के सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकतीं

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा-शारीरिक चुनौतियां किसी के सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकतीं, जरूरत दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास की है. राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के सपनों को साकार करने में सारथी बनेगी और सरकार का संकल्प ऐसा राजस्थान बनाना है, जहां प्रत्येक विशेष योग्यजन को सम्मान, स्वावलंबन और समान अवसर मिल सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के अनुरूप राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित 'सपनों की उड़ान-असंभव कुछ भी नहीं' विशेष योग्यजन युवा संवाद कार्यक्रम में ये बातें कहीं.

विशेष योग्यजनों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध सरकार: मुख्यमंत्री ने कहा- प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू हुए सुगम्य भारत अभियान ने दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक जीवन और सुविधाओं के नए रास्ते खोले हैं. दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है. राजस्थान सरकार ने भी विशेष योग्यजनों के लिए समान अवसर नीति-2025 लागू की है. प्रदेश में अब तक 2 लाख 71 हजार यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं.

1,350 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही: मुख्यमंत्री ने कहा- अनुजा निगम के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 7 हजार व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है. विशेष योग्यजनों के आवासीय संस्थानों में मैस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रतिमाह किया गया है. करीब साढ़े पांच लाख विशेष योग्यजनों को 1,350 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. गत वर्ष 2,500 स्कूटी और पिछले दो वर्षों में 44 हजार सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं.

पेंशन के 75 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत साढ़े पांच लाख से अधिक विशेष योग्यजन लाभार्थियों को 75 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की. इसके साथ ही विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए. मुख्यमंत्री ने प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले पैरा खिलाड़ियों मोना अग्रवाल, सृष्टि अरोड़ा और कृष्णा नागर को सम्मानित किया. विशेष योग्यजनों के सशक्तीकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण डीआर मेहता का भी सम्मान किया गया.

रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर सरकार का फोकस: मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नई युवा नीति और नई रोजगार नीति लागू की है. प्रदेश में 410 से अधिक परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जा चुकी हैं. अब तक 1 लाख 93 हजार सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं, जबकि 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. 5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले हैं और 3 लाख 70 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 4 लाख लाभार्थियों को 1,643 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं. प्रदेश में 21 नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और 76 नए राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं.

दिव्यांग खिलाड़ी को सम्मानित करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)

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खेलों में भी विशेष योग्यजन युवाओं को प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री ने कहा-युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए 305 महाविद्यालयों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं. प्रदेश में 5 हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं और 65 आई-स्टार्ट लॉन्चपैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं. खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 17 नए खेलो इंडिया केंद्र शुरू किए गए हैं. 41 जिला मुख्यालयों पर एक जिला-एक खेल योजना के तहत खेल अकादमियां संचालित हो रही हैं. उन्होंने पैरा एशियन गेम्स में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वन विभाग में नियुक्त पैरा खिलाड़ियों के स्थायीकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया.

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित विशेष योग्यजन युवा संवाद कार्यक्रम (ETV Bharat Jaipur)

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