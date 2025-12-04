ETV Bharat / state

राजस्थान में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को, सीएम ने देशभर के अधिकारियों को किया आमंत्रित

सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की ( Photo Courtesy- CMO )

जयपुर: राजस्थान में भजनलाल सरकार पहली बार 10 दिसंबर को ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ मना रही है. इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं प्रवासी राजस्थानियों के साथ-साथ मूल राजस्थानी अधिकारियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं. इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भजनलाल शर्मा ने विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के अखिल भारतीय सेवाओं एवं केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों से प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर चर्चा की और उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और राज्य सरकार की मंशा है कि इस प्रगति यात्रा में प्रवासी राजस्थानियों की सक्रिय भागीदारी हो. हर क्षेत्र से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. राजस्थान को निवेश का हब बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है. इन अधिकारियों का अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इसे भी पढ़ें- सीएम भजनलाल बोले– राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, प्रवासी राजस्थानियों का योगदान अहम राजस्थान में निवेश के लिए करें प्रोत्साहित: मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां निवेश की अपार संभावनाएं हैं. पर्यटन, ऊर्जा, जल, बिजली, उद्योग सहित हर क्षेत्र में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है. पिछले वर्ष ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे, जिनमें से 7 लाख करोड़ रुपये के कार्यों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है.