भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले: पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पास, 35 लाख करोड़ के MoU धरातल पर उतरेंगे
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के विकास को गति मिली है.
Published : October 14, 2026 at 6:28 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर उनके अभिनंदन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राजस्थान के विकास को नई दिशा मिली है. राज्य सरकार का संकल्प है कि राजस्थान, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी आधार बने. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रदेश के कई ऐसे मुद्दों पर प्रगति हुई है, जो दशकों से लंबित थे. यमुना जल समझौते, नर्मदा जल समझौते और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) से जुड़े प्रयासों को उन्होंने प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास, सांस्कृतिक विरासत और जनकल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने का सफल प्रयास हुआ है. अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा को उन्होंने देश की आस्था से जुड़ा ऐतिहासिक प्रसंग बताया. सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय तथा संघवाद की भावना से राजस्थान को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिला है.
विकास परियोजनाओं पर गिनाईं उपलब्धियां: मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के दौरान करीब 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (MoU) किए गए. उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें और आर्थिक गतिविधियों को गति मिले. सीएम ने पचपदरा रिफाइनरी को भी प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है. उन्होंने बताया कि राज्य में 27,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है. इससे परिवहन, औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूती मिलने की उम्मीद है. ऊर्जा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार के कार्यकाल में सौर ऊर्जा क्षमता में 28 गीगावाट की वृद्धि हुई है. सरकार का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत बनाना है.
#Live :- पत्रकार वार्ता, जयपुर https://t.co/eiAELg919N— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 14, 2026
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युवाओं को रोजगार और किसानों को दिन में बिजली देने पर जोर: मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया और पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी भर्ती व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है. सरकार के कार्यकाल में 410 से अधिक भर्ती परीक्षाएं बिना पेपर लीक के आयोजित की गई हैं. उन्होंने बताया कि एक लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं. इसी सोच के अनुरूप रोजगार के अवसर बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है. इससे किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और खेती से जुड़े कामकाज को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान का भी उल्लेख किया. मुख्यमंत्री के अनुसार, राजस्थान में इस अभियान के तहत अब तक 30 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं. सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण मान रही है.
पंचायत चुनावों को लेकर ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की अवधारणा: पंचायत चुनावों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप राजस्थान में ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसी दिशा में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि पहले अलग-अलग समय पर चुनाव होने से प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों पर विपरीत असर पड़ता था. एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना गांवों के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता. गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है.
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ग्राम विकास संकल्प पत्र से तय होंगी स्थानीय जरूरतें: सीएम ने बताया कि प्रदेश में ‘विकसित गांव, विकसित भारत अभियान’ के तहत ग्राम सभाओं और चौपालों पर किसानों, पशुपालकों, महिलाओं तथा बुजुर्गों से संवाद कर उनकी जरूरतों और सुझावों को समझने का प्रयास किया गया. इन सुझावों के आधार पर 'ग्राम विकास संकल्प पत्र' तैयार किया गया है, ताकि गांवों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 'सेवा संकल्प रथ' भी संचालित किए जा रहे हैं. इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों को ग्रामीण क्षेत्रों के भविष्य और विकास की दिशा तय करने का अवसर बताते हुए मतदाताओं से विकास, जनसेवा, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने वाले जनप्रतिनिधियों का चयन करने की अपील की. उन्होंने विश्वास जताया कि जनभागीदारी के जरिए राजस्थान ग्रामीण विकास को नई गति देगा और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा.
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