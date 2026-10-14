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भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले: पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पास, 35 लाख करोड़ के MoU धरातल पर उतरेंगे

सीएम भजनलाल शर्मा ने की प्रेस वार्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर उनके अभिनंदन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राजस्थान के विकास को नई दिशा मिली है. राज्य सरकार का संकल्प है कि राजस्थान, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी आधार बने. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रदेश के कई ऐसे मुद्दों पर प्रगति हुई है, जो दशकों से लंबित थे. यमुना जल समझौते, नर्मदा जल समझौते और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) से जुड़े प्रयासों को उन्होंने प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास, सांस्कृतिक विरासत और जनकल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने का सफल प्रयास हुआ है. अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा को उन्होंने देश की आस्था से जुड़ा ऐतिहासिक प्रसंग बताया. सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय तथा संघवाद की भावना से राजस्थान को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिला है.

विकास परियोजनाओं पर गिनाईं उपलब्धियां: मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के दौरान करीब 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (MoU) किए गए. उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें और आर्थिक गतिविधियों को गति मिले. सीएम ने पचपदरा रिफाइनरी को भी प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है. उन्होंने बताया कि राज्य में 27,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है. इससे परिवहन, औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूती मिलने की उम्मीद है. ऊर्जा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार के कार्यकाल में सौर ऊर्जा क्षमता में 28 गीगावाट की वृद्धि हुई है. सरकार का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत बनाना है.