Rajasthan Bus Strike : आज आधी रात से थमेंगे स्लीपर बसों के पहिए, कल से प्राइवेट बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल
प्राइवेट बस ऑपरेटरो की मांग है कि पहले स्वीकार की गई 10 मांगो को तत्काल लागू किया जाए.
Published : August 10, 2026 at 12:08 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 12:24 PM IST
जयपुर : प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने एक बार फिर परिवहन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर चक्का जाम हड़ताल का ऐलान किया है. प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने 10 अगस्त की मध्य रात्रि से स्लीपर कोच बसों का संचालन बंद करने ऐलान किया है. वहीं 11 अगस्त से सभी प्रकार की प्राइवेट बसों का संचालन बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है.
बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि पूर्व में प्राइवेट बस ऑपरेटरो की 10 मांगों पर सहमति हुई थी. परिवहन आयुक्त, जिला कलेक्टर जयपुर और आईजी जयपुर की मॉनिटरिंग में बस ऑपरेटरो की 10 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया. आए दिन परिवहन विभाग की ओर से नाजायज तरीके से चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है. परिवहन विभाग की कार्रवाई से नाराज होकर प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है.
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10 अगस्त से स्लीपर कोच बसों की हड़ताल और 11 अगस्त से सभी तरह की प्राइवेट बसों की चक्का जाम हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है. प्राइवेट बस ऑपरेटरो की मांग है कि पहले स्वीकार की गई 10 मांगो को तत्काल लागू किया जाए. बस ऑपरेटरों के विरुद्ध की जा रही अनुचित कार्रवाई और चालान पर रोक लगाई जाए, ताकि प्रदेश की जनता और बस यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचाया जा सके.
स्लीपर कोच एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के मुताबिक प्रदेश भर के बस ऑपरेटरो ने बैठक करके अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया है. हड़ताल के दौरान सभी बसों की ऑनलाइन बुकिंग तत्काल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. 10 अगस्त से किसी भी बस का नया ऑनलाइन बुकिंग चार्ट नहीं खुलेगा. ऑनलाइन चार्ट खुला मिलने पर संबंधित सदस्य पर संगठनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. बस मालिकों, ऑपरेटरो और ट्रैवल्स एजेंट से हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है. परिवहन विभाग की मनमानी कार्रवाई के विरोध में सभी बस ऑपरेटर एकजुट हुए हैं. बस व्यवसाय से जुड़े लोगों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई है.
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बस संचालकों के चक्का जाम हड़ताल से प्रदेश भर में यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बस ऑपरेटर का कहना है कि परिवहन विभाग की कार्रवाई को लेकर लंबे समय से उनकी नाराजगी है. मांगों के समाधान और कार्यवाही पर रोक की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन तक बसें नहीं चलाने का निर्णय लिया गया है. हड़ताल के चलते राजस्थान में प्राइवेट बसों से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती है.