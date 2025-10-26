राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : 67 RAS अधिकारियों के तबादले, 24 SDM और 6 ADM बदले गए , देखें पूरी लिस्ट
राजस्थान में प्रशासनिक बदलाव लगातार जारी है. आईपीएस अधिकारियों के बाद अब RAS अफसरों के भी तबादले हो गए हैं.
Published : October 26, 2025 at 7:12 AM IST
जयपुर : हाल ही में राजस्थान सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के बाद शनिवार देर रात एक बार फिर अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में बड़ा फेरबदल किया है. कार्मिक विभाग ने शनिवार देर रात 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के आदेश जारी किए. इस सूची में लगभग दो दर्जन उपखंड अधिकारियों (SDM), छह अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM), जिला परिषद सीईओ, और कई विभागों में डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. साथ ही करीब दो दर्जन रिक्त पदों पर भी नई नियुक्तियां की गई हैं. कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव डॉ धीरज कुमार सिंह की ओर से जारी सूची में अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि वे तत्काल नए पदों पर पदभार ग्रहण करके विभाग को सूचित कराएं.
महत्वपूर्ण नियुक्तियां और तबादले : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में गजेंद्र सिंह राठौड़ को सचिव बनाया गया है, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के नए सचिव के रूप में दिनेश शर्मा को नियुक्त किया गया है. दोनों परीक्षा एजेंसियों में हुए ये बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से अहम माने जा रहे हैं. कला एवं संस्कृति विभाग में अनुराधा गोगिया को डिप्टी सेक्रेटरी (DS) नियुक्त किया गया है, जबकि राकेश कुमार प्रथम की जगह शहरी विकास विभाग (UDH) में राष्ट्रदीप यादव को डिप्टी सेक्रेटरी का जिम्मा सौंपा गया है.
जिला परिषद और नगरीय निकायों में परिवर्तन : दौसा और नागौर जिलों में जिला परिषद के सीईओ बदले गए हैं. कैलाशचंद्र शर्मा को दौसा जिला परिषद का नया सीईओ बनाया गया है, जबकि अरविंद कुमार जाखड़ को नागौर जिला परिषद का सीईओ नियुक्त किया गया है. अलवर नगर विकास न्यास में जितेंद्र नरूका को भूमि अवाप्ति अधिकारी बनाया गया है, वहीं नाथद्वारा मंदिर मंडल के सीईओ के रूप में जितेंद्र पांडेय को नियुक्त किया गया है. भरतपुर विकास प्राधिकरण में कपिल यादव को उपायुक्त और जैसलमेर नगर विकास न्यास में सुखाराम पिंडेल को सचिव बनाया गया है.
जेडीए और अन्य पदों पर भी बदलाव : जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में डॉ. भागचंद बधाल को अतिरिक्त आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है. वाणिज्यिक कर विभाग में भी दो अहम बदलाव किए गए हैं. सुनील भाटी को जयपुर द्वितीय के उपायुक्त और राकेश कुमार प्रथम को उपायुक्त (कर अपवंचन) के पद पर तैनात किया गया है.
एसडीएम स्तर पर व्यापक फेरबदल : इस तबादला सूची में 24 उपखंड अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं. इनमें जयपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, नागौर और भरतपुर जिलों के कई उपखंड शामिल हैं. खंडार एसडीएम सुशीला मीणा का एक माह के भीतर ही फिर से तबादला किया गया है और उन्हें राजाखेड़ा एसडीएम पद पर भेजा गया है. उनकी जगह वर्षा मीणा को खंडार एसडीएम पद पर लगाया गया है. वर्षा मीणा प्रशिक्षणकाल में सवाईमाधोपुर एसीएम रह चुकी हैं और पहले चौथ का बरवाड़ा तथा वजीरपुर में एसडीएम रह चुकी हैं. इसी तरह बौंली एसडीएम चंद्रप्रकाश वर्मा का भी तबादला किया गया है, हालांकि फिलहाल यह पद रिक्त रखा गया है.
जयपुर और अन्य जिलों में एडीएम स्तर पर परिवर्तन : जयपुर में संजय कुमार माथुर को एडीएम तृतीय बनाया गया है, जबकि जयपुर पूर्व एडीएम की जिम्मेदारी अब नरेंद्र कुमार वर्मा को सौंपी गई है. दौसा में बिरदीचंद गंगवाल को नया एडीएम नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही यूडीएच में पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी राकेश कुमार प्रथम को अब वाणिज्यिक कर विभाग में उपायुक्त बनाया गया है, जबकि राष्ट्रदीप यादव को यूडीएच में डीएस पद का कार्यभार दिया गया है.
तबादला आदेशों में संशोधन भी : 15 और 16 सितंबर को जारी तबादला आदेशों में चार तबादले निरस्त कर दिए गए हैं. इनमें नरेंद्र कुमार जैन, भूपेंद्र यादव (15 सितंबर) तथा सुरेंद्र प्रसाद और अमित मीणा (16 सितंबर) के तबादले रद्द किए गए हैं.
निकाय चुनाव और SIR से पहले बड़ी कवायद : राज्य में शहरी निकाय चुनाव और स्पेशल इंटरेस्ट रीजन (SIR) से पहले यह प्रशासनिक फेरबदल एक बड़ी कवायद माना जा रहा है. अधिकारियों के इस नए सेटअप से सरकार ने मैदानी प्रशासन को सक्रिय और जवाबदेह बनाने का संकेत दिया है.
इन आरएएस के हुए तबादले :-
- गजेंद्र सिंह राठौड़- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर
- गोपाल राम बिरधा- अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन कम राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
- भागचंद बधाल- अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण
- सुनील भाटी- उपायुक्त, जयपुर वाणिज्य कर विभाग
- दिनेश कुमार शर्मा- सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
- मुकुट बिहारी जांगिड़- संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग जयपुर
- भागीरथ बिश्रोई- अतिरिक्त निदेशक, एचसीएम रीपा जोधपुर
- कैलाश चंद शर्मा- सीईओ, मुख्य परियोजना अधिकारी दौसा
- गुंजन सोनी, रजिस्ट्रार,राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर
- बृजमोहन नोगिया- सचिव, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग जयपुर
- संजय कुमार माथुर- एडीएम जयपुर तृतीय
- निशु कुमारी अग्निहोत्री- अतिरिक्त आयुक्त टीएडी जयपुर
- अरविंद कुमार जाखड़- सीईओ, मुख्य परियोजना अधिकारी नागौर
- रामस्वरूप चौहान- उपायुक्त उपनिवेशन विभाग जैसलमेर
- जितेंद्र सिंह नरूका- भूमि अवतार अधिकारी नगर विकास न्यास अलवर
- आकाशदीप अरोड़ा- उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
- डॉ नरेंद्र चौधरी- अतिरिक्त निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा परिषद जयपुर
- अनुराधा गोगिया- उप सचिव कला संस्कृति साहित्य विभाग जयपुर
- राकेश कुमार- उपायुक्त,वाणिज्य कर विभाग जयपुर
- डॉ प्रभा व्यास- अतिरिक्त निदेशक एचसीएम रीपा जयपुर
- नरेंद्र कुमार वर्मा, एडीएम जयपुर शहर पूर्व
- राष्ट्रदीप यादव- उपसचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग जयपुर
- जितेंद्र कुमार पांडे- सीईओ नाथद्वारा मंदिर मंडल
- बिरधी चंद गंगवाल, एडीएम दौसा
- राम अवतार कुमावत- उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक बांसवाड़ा
- सुरेंद्र सिंह यादव- अतिरिक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग जयपुर
- नवीन यादव- रजिस्ट्रार, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर
- डॉ प्रीति सिंह पवार- उपसचिव देवनारायण बोर्ड जयपुर
- कपिल कुमार यादव- उपायुक्त, भरतपुर विकास प्राधिकरण
- रविंद्र कुमार - उप निबंधक, राजस्व मंडल अजमेर
- अश्विन के पवार - अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जोधपुर
- प्रकाश चंद्र रेगर- एडीएम शाहपुरा भीलवाड़ा
- रागिनी डामोर- उपमहानिरीक्षक, पंजीयन मुद्रांक उदयपुर
- ओम प्रभा- अतिरिक्त जिला कलेक्टर सेलिंग पाली
- नरेंद्र कुमार मीणा- एडीएम, अजमेर शहर
- सुखराम पैंडल- सचिव,नगर विकास न्यास जैसलमेर
- समुंदर सिंह भाटी- रजिस्ट्रार, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर
- जेपी बैरवा- उपनिदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जयपुर
- चंद्र प्रकाश वर्मा- सहायक निदेशक, लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रतापगढ़
- अमित- कार्यकारी निदेशक राज्य भ्रष्टाचार नियंत्रण प्रकोष्ठ और स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर
- सोहन सिंह नरूका- आयुक्त, नगर निगम अलवर
- निहारिका शर्मा- विशेष अधिकारी भूमि अवश्य रीको जयपुर
- निरमा बिश्नोई- उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर
यहां बदले एसडीएम:-
- मुकेश चौधरी- एसडीएम, डीग
- रामावतार मीना- एसडीएम, कोटपुतली
- सचिन यादव- एसडीएम, नदबई
- दादूराम- एसडीएम,धोरीमना बाड़मेर
- लाखाराम- एसडीएम, बागोड़ा जालौर
- गंगाधर मीना- एसडीएम- वैर भरतपुर
- सुनील कुमार चौहान- एसडीएम, खेतड़ी
- वर्षा मीणा- एसडीएम, खंडार
- विनीत कुमार सुखाड़िया- एसडीएम धरियावद
- सुशीला मीणा- एसडीएम, राजाखेड़ा
- बृजेश कुमार- एसडीएम, अकलेरा
- पूजा मीना- एसडीएम, उनियारा
- बाबूलाल- एसडीएम, रामगढ़ अलवर
- कपिल कुमार- एसडीएम, विराटनगर
- हरि सिंह चारण- एसडीएम, पोकरण
- प्रीति मीणा- एसडीएम, निवाई
- किरण पाल- एसडीएम, वल्लभनगर
- सत्यनारायण- एसडीएम, बाप
- कर्मवीर सिंह- एसडीएम, धौलपुर
- काजल मीणा- एसडीएम नादौती
- अनिल कुमार मीणा- एसडीएम आनंदपुरी बांसवाड़ा
- बाबूलाल मीणा- एसडीएम, कनवास कोटा
- रामकरण सिंह- एसडीएम, नैनवा
- अमन चौधरी- एसडीएम, टोडाभीम