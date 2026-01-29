विधानसभा प्रश्नकाल में हंगामा, हुक्का बार से लेकर सड़कों और लेपर्ड मूवमेंट तक उठे अहम मुद्दे
विधानसभा में जयपुर के वीआईपी क्षेत्र में लेपर्ड मूवमेंट और प्रदेश में अवैध हुक्का बार का मुद्दा उठा. सड़कों के मुद्दों पर भी हंगामा बरपा.
Published : January 29, 2026 at 12:39 PM IST
जयपुर : राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल की शुरुआत टोंक जिले में अवैध हुक्का बार के मुद्दे से हुई. पहले ही सवाल पर सदन में हंगामे की स्थिति बन गई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप कर शांत कराया. इसके बाद सड़कों, वन्यजीव मूवमेंट, खाद्य सुरक्षा, थैलेसीमिया सहायता और ई-कॉमर्स से जुड़ी शिकायतों पर पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.
टोंक से प्रदेश का मुद्दा बना अवैध हुक्का बार : विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायक रामसहाय वर्मा ने टोंक जिले में संचालित अवैध हुक्का बार का मुद्दा उठाया. वर्मा ने सवाल किया कि वर्ष 2023 से 2025 तक कितने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई की गई? क्या बरामद किया गया? इसके बाद गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जवाब दिया कि इसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश नशाखोरी से मुक्त हो, इस सवाल पर मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि साल 2022 में 55326 मामले थे, उस समय हुक्का बार और अवैध गति विधियां चरम पर थी. भजनलाल सरकार आने के बाद 2024 और 25 में कब 12598 मामले आए. इसके बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सवाल उठाया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष पूरे प्रदेश के बारे में पूछ सकते हैं. देवनानी ने कहा कि हुक्का बार समस्या पूरे प्रदेश की है, इसे रोकने के प्रयत्न करना चाहिए. इस पर बेढम ने कहा कि सरकार ने पूरे राजस्थान में से नशा खत्म हो उसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.
पढे़ं. विधानसभा बजट सत्र : मंत्री पटेल बोले- इतिहास में पहली बार बिना व्यवधान के पढ़ा गया राज्यपाल का अभिभाषण
सड़क पर सदन हंगामा : प्रश्नकाल में पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत नॉन पेंचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों से जुड़ा सवाल विधायक चेतन पटेल ने उठाया और कहा कि घोषणा की पालना नहीं करने पर कौन जिम्मेदार है? इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पिछली सरकार की तुलना की बात कही. इसके बाद सदन में हंगामा की स्थिति बन गई. पक्ष-विपक्ष आमने सामने हो गया. हंगामे की स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने व्यवस्था दी कि जिसका प्रश्न है उसका उत्तर आने दें.
विधायक रामकेश मीणा ने कहा हम केवल जवाब पूछना चाह रहे हैं. रामकेश मीणा ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया तो दीया कुमारी ने कहा कि 'मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं. आपने यह कैसे समझ लिया कि पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ काम नहीं किया? दीया कुमारी ने 5 साल बनाम 2 साल में बनी सड़कों की जानकारी सदन में रखी'. उन्होंने कहा कि गत सरकार ने 5 साल में 12300 करोड़ का खर्च किया, जबकि भजनलाल सरकार ने 8000 करोड़ से ज्यादा व्यय किया जा चुका है. पूर्ववर्ती सरकार ने भाजपा के विधायकों की अनुशंसा पर सड़कें स्वीकृत नहीं की थी. भजनलाल सरकार ने बिना भेदभाव के अनुशंसा प्राप्त करने के प्रयास किया. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा हर सरकार से अपेक्षा है वह ईमानदारी से काम करें.
पढे़ं. विधानसभा का बजट सत्र: मनरेगा को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, पैदल मार्च निकाला
SOP जारी होगी : प्रश्नकाल में विधायक कालीचरण सराफ ने जयपुर शहर में रिहायशी क्षेत्र में लेपर्ड के मूवमेंट से जुड़ा सवाल किया कि वन्य जानवरों के मूवमेंट को देखने के लिए एकल हेल्पलाइन नहीं है. क्या राजस्थान में भी सरकार महाराष्ट्र की तरह इमरजेंसी ब्रेकर लागू करने का प्रोटोकॉल करने का विचार रखती है? वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वन्य जीव संबंधी समस्याओं को विभाग को सूचित करने के लिए 1926 का काम प्रगति पर है, जिसे एक माह में शुरू कर दिया जाएगा. वन मंत्री ने माना कि वन्य जीव और आमजन के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है. महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में किस तरह की योजना है, उसपर वन विभाग परीक्षण करती इस प्रकार की कोई एसओपी बनाकर लागू करने का प्रयास करेंगे. उन्होंने आश्वस्त किया कि इसी वित्तीय वर्ष के अंदर SOP को लागू कर देंगे.
अंग्रेजी-हिंदी पर विवाद : बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों के सर्वे को लेकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सवाल लगाया. सवाल के जवाब पर भाटी ने कहा कि सवाल का आधा जवाब हिंदी में, आधा जवाब अंग्रेजी में है. सवाल का जवाब हिंदी में ही प्रेषित किया जाए, ऐसी आशा है. इसके बाद भाटी ने कहा कि बाड़मेर में स्वेच्छा से कितने परिवारों को और जबरदस्ती से कितने परिवारों को इस योजना से पृथक किया गया. इसके जवाब में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा बाड़मेर जिले में किसी को गिव उप अभियान में जबरदस्ती नहीं हटाया गया.
पढ़ें. विधानसभा में अभिभाषण, राज्यपाल बोले- सरकार ने एक लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया, 11 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए
बाड़मेर जिले से 1 लाख 56 हजार 654 परिवारों ने स्वेच्छा से गिव अप किया है. शिव विधानसभा से 43 हजार 82 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत छोड़ा. शिव क्षेत्र में 1425 एप्लीकेशन, बाड़मेर में 4997 एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोई भी खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रहेगा, यह मुख्यमंत्री का ध्येय है. विधायक रविंद्र भाटी ने कहा क्वालिटी और क्वांटिटी का मापदंड भी अपनाए जाएं. इस पर मंत्री ने कहा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो गेहूं मिलता है, इसकी क्वालिटी अच्छी है. लाभार्थियों को केंद्र की योजना के अनुसार 5 किलो गेहूं मिलता है. मुख्यमंत्री संकल्प पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपए में 12 सिलेंडर मिल रहे हैं.
सवाल हुआ स्थगित : प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों को देय सहायता से जुड़े सवाल को स्थगित कर दिया गया. विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर का सवाल था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह सवाल दो विभागों से जुड़ा हुआ था. एक विभाग से तो जवाब आ गया, लेकिन दूसरे से नहीं आया. दूसरे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से इस सवाल का जवाब आने के बाद में शामिल किया जाएगा.