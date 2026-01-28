ETV Bharat / state

16वीं विधानसभा का पांचवा सत्र आज से, राज्यपाल का सदन में अभिभाषण, 11 फरवरी को आएगा बजट

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का सदन में अभिभाषण होगा. इस सत्र में भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करेगी.

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा (File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 6:53 AM IST

जयपुर : 16वीं विधानसभा के पांचवें सत्र का आगाज बुधवार से होने जा रहा है. साल का पहला सत्र होने के कारण सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा. राज्यपाल बनने के बाद विधानसभा में हरिभाऊ बागडे का दूसरा अभिभाषण होगा. इसके बाद शोकाभिव्यक्ति होगी और सदन की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो जाएगी. सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी. बजट सत्र होने के कारण साल 2026-27 का बजट सदन से पारित करवाया जाएगा. भजनलाल सरकार का तीसरा बजट 11 फरवरी को सदन में पेश होने की संभावना है. सदन की पिछले दो विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पश्र और विपक्ष के बीच उपजे विवादों का साया इस मौजूदा सत्र पर रहने की सम्भावना है, यानी सत्र हंगामेदार रह सकता है.

एक साल का ब्यौरा : संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे भजनलाल सरकार के पिछले एक साल का ब्यौरा सदन में अपने अभिभाषण के जरिए रखेंगे. राज्यपाल के अभिभाषण खत्म होने के बाद जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तब सदन में शोकाभिव्यक्ति होगी. राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजे गए राजस्थान सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता मे हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक 2019 को वापस लौटाया है, लेकिन राज्यपाल ने पिछले सत्रों में कुल दस विधेयक सदन के समक्ष फिर से विचार करने के लिए लौटा दिए है. इनमें 9 विधेयक ऐसे हैं, जो पिछली गहलोत शासन के समय सदन से पास किए गए थे और एक बिल साल 2008 वसुंधरा सरकार के समय का है जो कि राजस्थान धर्म स्वतंत्र विधेयक 2008 है.

ये विधेयक विचार के लिए लौटे :

  1. व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022
  2. सौरभ विश्व विद्यालय हिण्डौन सिटी विधेयक 2022
  3. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य राजस्थान संशोधन विधेयक 2020
  4. कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020
  5. राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019
  6. राजस्थान धर्म स्वतंत्र्य विधेयक 2008
  7. आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020
  8. राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023
  9. नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023
  10. राजस्थान सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता मे हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक 2019.

ये बिल होंगे टेबल : सदन में सरकार ने पिछले समय निकाले गए अध्यादेशों को विधेयक का रूप देने के लिए राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2016 और राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए सदन के पटल पर सत्र के दौरान आएंगे. वहीं, एक नया विधेयक महाराणा प्रताप खेलकूद विश्व विद्यालय जयपुर विधेयक 2025 भी सदन में आएगा. इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से 'दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइजेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026' जिसे हाल ही में भजनलाल कैबिनेट ने पास किया है, वो भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे.

22 से 24 बैठक होने की सम्भावना : इस बजट सत्र में लगभग 22 से 24 बैठक होने की सम्भावना है. असल में राज्यपाल अभिभाषण के बाद चार दिन की उस बहस के बाद नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री को जवाब आता है. इसके बाद सदन की कार्यवाही का दूसरा चरण शुरू होगा, जो राज्य के बजट पेश करने के दिन से शुरू होता है. प्रदेश के बजट 11 फरवरी को सम्भावित है. इसके बाद चार दिन बजट पर सदन में चर्चा होगी और इसके बाद आठ दिनों तक सदन में विभिन्न विभागों से सम्बंधित अनुदान की मांगों को सदन से पारित करवाया जाएगा. फिर वित्त और विनियोग विधेयक सदन से पारित होगा. VB-G-RAM-G, किसानों से जुड़े मुद्दों समेत प्राइवेट बिल इसके अलावा विपक्ष की मांग पर पानी, बिजली, कानून, शंकराचार्य के मामले को लेकर भी सदन में बहस हो सकती है.

RAJASTHAN BUDGET SESSION
विधानसभा बजट सत्र
RAJASTHAN BUDGET ON 11TH FEB
RAJASTHAN ASSEMBLY SESSION

