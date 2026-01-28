ETV Bharat / state

16वीं विधानसभा का पांचवा सत्र आज से, राज्यपाल का सदन में अभिभाषण, 11 फरवरी को आएगा बजट

राजस्थान विधानसभा ( File Photo )

जयपुर : 16वीं विधानसभा के पांचवें सत्र का आगाज बुधवार से होने जा रहा है. साल का पहला सत्र होने के कारण सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा. राज्यपाल बनने के बाद विधानसभा में हरिभाऊ बागडे का दूसरा अभिभाषण होगा. इसके बाद शोकाभिव्यक्ति होगी और सदन की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो जाएगी. सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी. बजट सत्र होने के कारण साल 2026-27 का बजट सदन से पारित करवाया जाएगा. भजनलाल सरकार का तीसरा बजट 11 फरवरी को सदन में पेश होने की संभावना है. सदन की पिछले दो विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पश्र और विपक्ष के बीच उपजे विवादों का साया इस मौजूदा सत्र पर रहने की सम्भावना है, यानी सत्र हंगामेदार रह सकता है. एक साल का ब्यौरा : संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे भजनलाल सरकार के पिछले एक साल का ब्यौरा सदन में अपने अभिभाषण के जरिए रखेंगे. राज्यपाल के अभिभाषण खत्म होने के बाद जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तब सदन में शोकाभिव्यक्ति होगी. राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजे गए राजस्थान सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता मे हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक 2019 को वापस लौटाया है, लेकिन राज्यपाल ने पिछले सत्रों में कुल दस विधेयक सदन के समक्ष फिर से विचार करने के लिए लौटा दिए है. इनमें 9 विधेयक ऐसे हैं, जो पिछली गहलोत शासन के समय सदन से पास किए गए थे और एक बिल साल 2008 वसुंधरा सरकार के समय का है जो कि राजस्थान धर्म स्वतंत्र विधेयक 2008 है. पढ़ें. सर्वदलीय बैठक: जूली ने सीएम की गैर-मौजूदगी पर उठाए सवाल, पटेल ने कहा- 'कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हीरोइन का कार्यक्रम ज्यादा अहम' ये विधेयक विचार के लिए लौटे :