विधानसभा का बजट सत्र: मनरेगा को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, पैदल मार्च निकाला
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आज सदन के पहले दिन विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन में शामिल हुए.
Published : January 28, 2026 at 12:02 PM IST
जयपुर : 16वीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज आज से हो गया है. सत्र के पहले दिन ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पैदल मार्च निकाला. साथ ही मनरेगा में किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग की.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के विधायक विधानसभा के सामने स्थित विधायक आवास परिसर में एकत्रित हुए, वहां से बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च करते हुए विधानसभा परिसर पहुंचे और वहां भी नारेबाजी की. कांग्रेस विधायकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब और मजदूरों का हक छिनने का काम किया है. मनरेगा में किए गए बदलाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और केंद्र सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा. काफी देर तक कांग्रेस विधायक केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते रहे.
पढे़ं. विधानसभा का बजट सत्र : मंत्री हेमंत मीणा बोले-सदन में कांग्रेस के हमलों का पूरी रणनीति के साथ जवाब देगा सत्ता पक्ष
अलग-अलग दिन अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन : कांग्रेस विधायकों का कहना है कि विधानसभा सत्र के अलग-अलग दिन अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रतिदिन प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा. इससे पहले पिछले दो विधानसभा सत्रों से सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा भी आज सदन के पहले दिन विधानसभा पहुंचे. डोटासरा भी कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन में शामिल हुए. साथ ही विधानसभा की कार्यवाही में भी हिस्सा लिया.
मनरेगा सहित तमाम मुद्दे उठाएंगे : वहीं, प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों-मजदूरों का हक छिनने का काम किया है, हम इसका विरोध करेंगे. सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इसका विरोध करेंगे. इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं. भाजपा सरकार ने नौजवानों से झूठे वादे किए. बजट में झूठी घोषणाएं की. किसानों से झूठे वादे किए और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. ओएमआर शीट मामले में राज्य सरकार जांच करने को तैयार नहीं है. इन सब मुद्दों पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे.
पढ़ें. 16वीं विधानसभा का पांचवां सत्र आज से, राज्यपाल का सदन में अभिभाषण, 11 फरवरी को आएगा बजट
SIR का मुद्दा ज्वलंत : कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने कहा कि मनरेगा बहुत बड़ा मुद्दा है. मनरेगा का मुद्दा चिंगारी की तरह पूरे देश में फैल चुका है और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है. नरेगा पर चर्चा हो, नरेगा जैसी स्कीम पर 40% पैसा राज राज्य सरकार कहां से देगी जो अपनी बजट घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा में जो संशोधन किया गया है वह ठीक नहीं है. SIR का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है. इन सब मुद्दों पर हम प्रदर्शन करेंगे.
ऋतु बनावत सीबीआई जांच की मांग वाली साड़ी पहन कर पहुंची : विधायक निधि कोष के कथित दुरुपयोग मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुई निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत भी सीबीआई जांच की मांग वाली साड़ी पहनकर विधानसभा पहुंची. उनकी साड़ी पर सीबीआई जांच की मांग लिखी हुई थी. बनावत ने कहा कि उन्हें जबरन इस मामले में घसीटा गया है. उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. विधायक निधि कोष के दुरुपयोग के मामले में वे अपना पक्ष सदाचार कमेटी के समक्ष भी रख चुकी हैं.