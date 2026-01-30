ETV Bharat / state

SIR पर सदन में हंगामा, सत्ता–विपक्ष आमने-सामने, विधानसभा अध्यक्ष बोले, 'विशेषज्ञों की राय लेंगे'

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दिलाते हुए समाधान की अपील की.

Minister Jogaram Patel
मंत्री जोगाराम पटेल (Source - Rajasthan Assembly)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 3:12 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: राजस्थान विधानसभा में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने SIR प्रक्रिया पर सदन में चर्चा का विषय उठाया, तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि इस तरह के सवाल विधानसभा में नहीं पूछे जा सकते. इस बीच पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, हंगामे के बीच विधानसभा पहले 5 मिनट और फिर आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई. उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विषय विशेषज्ञों से राय के बाद SIR पर सदन में चर्चा कराने के निर्णय की बात कही.

'सदन में नहीं हो सकती चर्चा': दरअसल, कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन द्वारा SIR से जुड़ा मामला उठाते ही सदन का माहौल गर्मा गया. जैसे ही जाकिर हुसैन ने इस विषय पर बोलना शुरू किया, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि इस तरह के सवाल विधानसभा में नहीं पूछे जा सकते. मंत्री की आपत्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी सीट से खड़े हो गए और तीखी प्रतिक्रिया दी. जूली ने कहा, 'अगर स्पीकर ने इजाजत दे दी है, तो आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि सवाल नहीं पूछा जा सकता?' उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष केवल इतना जानना चाहता है कि SIR प्रक्रिया के दौरान जो फार्म भरे गए हैं, उनकी जांच होगी या नहीं.

एसआईआर को लेकर पक्ष-विपक्ष में तकरार (Courtesy - Rajasthan Assembly)

पढ़ें: प्रेम बाईसा की मौत का मामला पहुंचा विधानसभा, भाजपा-कांग्रेस ने उठाई उच्च स्तरीय जांच की मांग

जूली ने मांग की कि इन फार्मों के बंडलों की विधिवत जांच करवाई जाए, जिससे अगर कोई गड़बड़ी हुई है, तो सामने आ सके. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने दोहराया कि SIR से जुड़ा मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर राजस्थान सरकार कुछ भी करने में सक्षम नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह के सवाल उठाना संविधान की भावना के विपरीत है और विधानसभा के दायरे में नहीं आता. मंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी विधायक और अधिक आक्रोशित हो गए और सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया.

पढ़ें: Rajasthan Assembly Session: विद्यालयों के जर्जर भवन व छात्रवृत्ति को लेकर सदन में हंगामा, मंत्री बोले- कांग्रेस ने शिक्षा का बंटाधार किया

दो बार स्थगित हुई सदन की कार्यवाही: लगातार शोर-शराबे और नारेबाजी के चलते विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. लेकिन सहमति नहीं बनी, तो दूसरी बार आधे घण्टे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो SIR का मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में आ गया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सत्ता पक्ष को भले ही इस विषय पर ऐतराज हो, लेकिन विपक्ष नियम और प्रक्रियाओं का पूरा सम्मान करता है.

उन्होंने मांग रखी कि 9 दिसंबर को जिस प्रकार लोकसभा में निर्वाचन सुधारों पर चर्चा हुई थी, उसी तरह विधानसभा में भी कम से कम आधे घंटे की चर्चा करवाई जाए. इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक संवैधानिक संस्था है. संसद कानून बनाती है, इसलिए वहां चुनाव सुधारों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राज्य सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती. ऐसे में विधानसभा के पटल पर इस विषय पर चर्चा संभव नहीं है. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि पंचायत राज कानून से जुड़े चुनाव सुधारों पर विधानसभा में चर्चा की जा सकती है.

विषय विशेषज्ञों से राय के बाद करेंगे निर्णय: पक्ष-विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वे इस पूरे विषय पर कानून विशेषज्ञों और पार्लियामेंट सचिवालय से विचार-विमर्श किया जाएगा. उसके बाद SIR। पर चर्चा का निर्णय लिया जाएगा. विशेषज्ञ की राय आए, तब तक सदन संयम बनाए रखे. जैसे ही वहां से बात हो जाएगी, उसके बाद ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा.

भाटी ने उठाया मादक पदार्थों का मुद्दा: शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पश्चिमी राजस्थान में मादक पदार्थों का मुद्दा उठाया. भाटी ने कहा कि नशे कि समस्या से हर कोई प्रभावित है. एमडी की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं. हमारी पीढियां गर्त में जा रही हैं. उन्हें बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं हो कि उडता पंजाब सुनते थे, हमारा राजस्थान कहीं उड़ता राजस्थान न बन जाए. कुछ दिनों पहले कैमेस्ट्री के अध्यापक एमडी स्मैक की फैक्ट्री लगाते पकड़े गए. हर गली मोहल्ले में नशेडी रहते हैं, लोगों का बाहर निकला मुश्किल होता है.

वहीं सांगरिया विधायक अभिमन्यू ने इथेनॉल फैक्ट्री का मामला भी स्थगन के तहत उठाया. डूंगरराम गेदर ने खेजड़ी का मामला उठाते हुए कहा कि राज्य वृक्ष की अंधाधुंध कटाई हो रही है. सरकार एक पेड मां के नाम का नारा दे रही है, लेकिन दादी के लगाए पेड़ काटे जा रहे हैं. सरकार ने जुर्माना 100 से 1000 करने की बात कही. इससे काटने वालों को खुली छूट मिल गई है.

पढ़ें: विधानसभा बजट सत्र : अधिसूचनाएं व वार्षिक प्रतिवेदनों की भरमार, राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का दूसरा दिन

'थोड़ी सभ्यता रखें': शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव पर विधायकों के बोलने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर टोकने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह मेरा अधिकार मैं कहूंगा. विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय मंत्री से कहा कि शून्यकाल में विधायकों के विभिन्न प्रावधानों के तहत बोलते समय संबंधित मंत्री और अधिकारी मौजूद रहें. इस पर संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आसन की व्यवस्था का भविष्य में पालन किया जाएगा. लेकिन प्रतिपक्ष को इतना उछल-कूद नहीं करनी चाहिए. हमें पता है दिल्ली से क्या निर्देश लेकर आए हैं. थोड़ी सभ्यता रखें. इस पर जूली ने कहा कि मैं सभ्यता से कह रहा हूं कि अध्यक्षजी जब भी डांट लगाते हैं, तो आप कहते हैं पालना करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के एक साथ उठकर जाने पर भी फटकार लगाई.

डोटासरा को सद्बुद्धि दें, सदन चले: विधायक श्रीचंद कृपालानी ने 295 के माध्यम से अपने विधानसभा के वन विभाग का मुद्दा उठाने से पहले कहा कि आज सदन में डोटासरा जी आए हैं. मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे. जिससे बजट सत्र में सदन चल सके. विधायक फूलसिंह मीणा ने नगरीय विकास से जुड़ा मामला उठाया. विधायक दिप्ती किरण माहेश्वरी ने राजसमंद जिला अस्पताल में रोगियों की संख्या के अनुरूप डॉक्टर व चिकित्साकर्मियों की कमी का मामला उठाते हुए अस्पताल में हृदयरोग विशेषज्ञ लगाने की मांग की. आसींद के जब्बर सिंह सांखला ने भी आसींद विधानसभा क्षेत्र में चिकित्साकर्मियों और बैड की कमी का मामला उठाते हुए क्षेत्र में उपजिला चिकित्सालय की मांग की.

TAGGED:

RAJASTHAN VIDHAN SABHA
UPROAR IN THE HOUSE OVER SIR
RAVINDER SINGH BHATI IN ASSEMBLY
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
RAJASTHAN BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.