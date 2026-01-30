ETV Bharat / state

Rajasthan Assembly Session: विद्यालयों के जर्जर भवन व छात्रवृत्ति को लेकर सदन में हंगामा, मंत्री बोले- कांग्रेस ने शिक्षा का बंटाधार किया

विधानसभा में सरकारी जर्जर स्कूलों के मुद्दे पर सदन में पक्ष-विपक्ष आमने सामने हुआ.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (फोटो - राजस्थान विधानसभा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 12:54 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 1:23 PM IST

जयपुर : 16वीं विधानसभा के पांचवे सत्र में शुक्रवार को जर्जर सरकारी स्कूलों के भवन और OBC वर्ग की छात्रवृत्ति के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष में जम कर नोक झोंक हुई. जर्जर स्कूल भवन मामले पर नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर शिक्षामंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जर्जर स्कूलों के सर्वे को लेकर कोई काम नही किया. अब हमारी सरकार ने चिन्हित करने का काम किया है. वहीं BOC वर्ग को छात्रवृत्ति के मामले पर मंत्री के जवाब से नाखुश विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया. हंगामे की स्थिति के बीच विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा.

कांग्रेस ने बंटाधार किया : विधायक संदीप शर्मा ने सरकार से पूछा कि राज्य में बड़ी संख्या में विद्यालय भवन समय से पहले ही जर्जर हो चुके हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ऐसे जर्जर भवनों को जमींदोज करने का विचार रखती है और जिन भवनों का निर्माण समय से पहले खराब हुआ है, उन मामलों में संबंधित संवेदकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कुल 41 हजार 178 विद्यालय भवन ऐसे हैं, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि इनमें से 1680 भवनों की मरम्मत के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि जर्जर भवनों को तकनीकी प्रशिक्षण और आकलन के आधार पर एक ही बार में जमींदोज किया जाता है, ताकि भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना न हो.

सदन में पक्ष-विपक्ष आमने- सामने (वीडियो सोर्स- राजस्थान विधानसभा)

सदन में मंत्री दिलावर ने यह भी बताया कि भारत सरकार की ओर से इस मद में 1000 करोड़ रुपये देने का आश्वासन मिला है. अब भवनों के निर्माण की तिथि के साथ-साथ मरम्मत की तिथि भी निर्धारित की जाएगी. इसके अलावा स्कूल भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण भी कराया जा रहा है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कई जगह मंदिरों और अस्पतालों में स्कूल संचालित हो रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य में 3768 स्कूल जर्जर हालत में हैं, लेकिन सरकार का ध्यान केवल तबादलों पर केंद्रित है, न कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर.

नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मंदिरों में 30 से 40 वर्षों से स्कूल संचालित हो रहे हैं और यह स्थिति कांग्रेस शासन की देन है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भवन निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ और बिल्डिंग निर्माण के नाम पर पैसे खा लिए गए. दिलावर ने कहा कि वर्तमान सरकार कांग्रेस के “काले कारनामों” को सुधारने का काम कर रही है, कांग्रेस ने शिक्षा का बंटाधार किया है. इस दौरान इस मुद्दे पर लगातार शोर-शराबा होता रहा, जिसके चलते सदन का माहौल कुछ समय के लिए गरमा गया.

नोहर बस स्टैंड के लिए राशि स्वीकृति : प्रश्नकाल के दौरान विधायक अमित चाचान ने नोहर बस डिपो के भवन निर्माण को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि नगर पालिका नोहर से बस डिपो के लिए भूमि का आवंटन क्यों करवाया गया. इस पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह घोषणा पूर्ववर्ती सरकार के समय की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने केवल “वाही-वाही लूटने” के लिए स्वीकृतियां दी थीं.

डॉ. बैरवा ने सदन को बताया कि नोहर बस स्टैंड के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन वर्तमान में वहां बस डिपो निर्माण के लिए आवश्यक सभी मापदंड पूरे नहीं होते हैं. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल किया कि क्या प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी मापदंडों के बिना बस डिपो संचालित हो रहे हैं. जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नोहर बस डिपो को लेकर सर्वे कराया गया, जिसमें यह सामने आया कि वहां बस डिपो का निर्माण संभव नहीं है.

भ्रष्टाचार के कारण हुई देरी : प्रश्नकाल में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की प्रगति को लेकर सवाल किया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में योजना का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है और यह कार्य कब तक पूर्ण होगा. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने जवाब देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 से पहले कार्य पूर्ण होना था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण केंद्र सरकार नाराज हुई. उन्होंने बताया कि इसी वजह से जल जीवन मिशन-2 की गाइडलाइन जारी होने में देरी हुई. मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि योजना का शेष कार्य जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा और बचे हुए कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं.

छात्रवृत्ति पर हंगामा : वहीं विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनाओं को लेकर सवाल उठाया. सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पेंशन का भुगतान नवंबर माह तक किया जा चुका है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर पिछले दो वर्षों में किए गए आवेदनों की संख्या पूछी. इस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि 1100 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से 961 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष बकाया राशि का भुगतान भी शीघ्र कर दिया जाएगा. सदन में दौरान पक्ष व विपक्ष के बीच में तीखी बहस देखने को मिली. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार सही आंकड़े पेश नहीं कर रही है. जबकि मंत्री ने कहा कि सभी तथ्यात्मक आंकड़े रख दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है. हंगामा के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप कर मामलों को शांत कराया.

