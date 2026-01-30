विधानसभा बजट सत्र : अधिसूचनाएं व वार्षिक प्रतिवेदनों की भरमार, राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का दूसरा दिन
राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी. सदन में अधिसूचनाएं और वार्षिक प्रतिवेदना रखी जाएंगी.
Published : January 30, 2026 at 9:25 AM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. प्रश्नकाल में तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों की लंबी सूची रखी गई है. तारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 24 प्रश्न शामिल हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की संख्या भी 24 रहेगी. इन प्रश्नों के माध्यम से सदन में उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग और नगरीय विकास विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे.
अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी : विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज सदन के पटल पर कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा परिवहन विभाग से संबंधित कुल सात अधिसूचनाएं सदन में प्रस्तुत करेंगे. इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं भी आज सदन के पटल पर रखी जाएंगी, जिन्हें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा.
इसके अलावा विधानसभा में विभिन्न विभागों और निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे. महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार राजस्थान राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगी. उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण तथा सांभर साल्ट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे.
इसी क्रम में मंत्री सुरेश रावत राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे. वहीं, मंत्री जवाहर सिंह बेढम राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करेंगे.
राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का दूसरा दिन : वहीं, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन भी है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रहेगी. संभावना है कि इस दौरान सरकार की नीतियों, घोषणाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है. विधानसभा का आज का दिन प्रश्नकाल, अधिसूचनाओं, वार्षिक प्रतिवेदनों और राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के चलते काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.