विधानसभा बजट सत्र : अधिसूचनाएं व वार्षिक प्रतिवेदनों की भरमार, राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का दूसरा दिन

विधानसभा बजट सत्र ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. प्रश्नकाल में तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों की लंबी सूची रखी गई है. तारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 24 प्रश्न शामिल हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की संख्या भी 24 रहेगी. इन प्रश्नों के माध्यम से सदन में उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग और नगरीय विकास विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे. अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी : विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज सदन के पटल पर कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा परिवहन विभाग से संबंधित कुल सात अधिसूचनाएं सदन में प्रस्तुत करेंगे. इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं भी आज सदन के पटल पर रखी जाएंगी, जिन्हें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. पढ़ें : राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस: कांग्रेस विधायक बोले, बीफ निर्यात कंपनियों से चंदा लेती है भाजपा, सदन में हंगामा