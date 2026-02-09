ETV Bharat / state

राजस्थान बजट से अपेक्षाएं: भीलवाड़ा में हो विश्वविद्यालय की स्थापना, वस्त्र उद्योगों को बिजली में मिले राहत

राजस्थान के बजट में भीलवाड़ा के उद्यमियों को पर्यावरण स्वीकृति में राहत, बिजली दरें कम होने और वस्त्र व्यवसाय को सब्सिडी मिलने की उम्मीदें है.

ETV Bharat Rajasthan Team

February 9, 2026

भीलवाड़ा: प्रदेश के आगामी बजट से जिले के लोगों को कई उम्मीदें हैं. सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति और माइनिंग व्यवसायियों ने ईटीवी भारत से बातचीत में अपनी अपेक्षाएं बताईं. उनका कहना था कि भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को शिक्षा का बेहतर अवसर मिल सके. माइनिंग व्यवसायियों ने नए एग्रीमेंट और पर्यावरण स्वीकृति में राहत देने की मांग की है, जबकि वस्त्र उद्यमियों ने बिजली की दरें कम करने और सब्सिडी देने की अपील की है. उनका कहना है कि अगर सरकार विद्युत दरों में राहत देती है, तो उद्योग वृद्धि करेगा और पलायन रोका जा सकेगा.

विधानसभा में 11 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होगा. सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा कि भीलवाड़ा की वस्त्रनगरी के साथ ही सीए के क्षेत्र में भी पहचान बढ़ी है. जिले में लगभग 50 राजकीय और निजी महाविद्यालय हैं. ऐसे में सरकार युवा पीढ़ी के लिए भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर विश्वविद्यालय की घोषणा करें, ताकि शिक्षा का और सुदृढ़ीकरण हो सके. राजस्थान सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट टैक्स कम करने की उम्मीद है. इससे आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सकेगी.

पर्यावरण स्वीकृति की समस्या: खनन व्यवसायी राजेश सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछले दो वर्षों में माइनिंग क्षेत्र में कोई विशेष काम नहीं हुए हैं. कोई नए भी एग्रीमेंट नहीं हो रहे, जबकि माइनिंग मिनिस्टर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं. पर्यावरण स्वीकृति के लिए छोटे-छोटे उद्योगपति काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. माइनिंग क्षेत्र में भीलवाड़ा बड़ा हब है और सरकार को प्रतिवर्ष काफी मात्रा में रेवेन्यू देता है. माइनिंग उद्यमियों को पर्यावरण स्वीकृति, नए एग्रीमेंट की छोटी-छोटी समस्या है, उसके लिए सरकार निर्देश दें. माइंस नाम ट्रांसफर पर भी रोक है, उस रोक को हटाया जाए. माइनिंग एरिया में रोड बनाई जाए, क्योंकि डीएमएफटी का फंड दूसरे विभागों के काम आ रहा है. राजस्थान में सबसे ज्यादा डीएमएफटी फंड भीलवाड़ा में आता है, उस फंड से माइनिंग क्षेत्र में अगर सड़क बनाई जाती है, तो वह उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी.

वस्त्र उद्योग को सब्सिडी की जरूरत: भीलवाड़ा टैक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम स्वरूप गर्ग ने कहा कि राजस्थान बजट में भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग को केवल और केवल भीलवाड़ा उद्योग को विद्युत खर्चे के ऊपर कमी और सब्सिडी चाहिए. विद्युत की दरें भी कम की जाएं. वहीं सोलर की कैप को कम किया जाए, यदि सरकार विद्युत की दरों में राहत देती है, तो उद्योग वृद्धि करेगा. उद्योगों के पलायन को रोकने के लिए सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी सरकारी है. सरकार आसपास के राज्यों के समान विद्युत दरें करें.

