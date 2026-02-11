राजस्थान बजट 2026: 10वीं और 12वीं के बच्चों को लैपटॉप के लिए मिलेंगे ई-वाउचर
वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट घोषणा में कहा कि छात्राओं को साइकिल वितरण के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे.
Published : February 11, 2026 at 2:52 PM IST
बीकानेर: वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया. करीब 3 घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की. अलग-अलग सेक्टर को लेकर सरकार का बजट प्लान रखा गया. इन घोषणाओं में शिक्षा विभाग को लेकर भी के महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई. इनमें 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए वाउचर, छात्राओं को साइकिल वितरण के लिए वाउचर देना शामिल है.
शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं: बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खेल किट और जादुई पिटारा दिया जाएगा. इस पर 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा बड़ी संख्या विद्यालयों को क्रमोनत करने की घोषणा की गई है. कक्षा 10वीं और 12वीं के होनहार विद्यार्थियों को अब लैपटॉप के लिए ई-वाउचर के माध्यम से 20000 रुपए दिए जाएंगे. प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों को स्कूली गणवेश के लिए ढाई सौ करोड़ रुपए बजट प्रावधान की घोषणा की गई है. बालिकाओं को दी जाने वाली साइकिल वितरण को लेकर भी डीबीटी वाउचर की घोषणा की गई है.
कई स्कूलों में बालिकाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं होने की समस्या को भी सरकार ने ध्यान में रखा. इस बार बजट में घोषणा की गई कि जिन विद्यालयों में छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं हैं, वहां टॉयलेट बनवाए जाएंगे. इसके अलावा जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए भी अलग-अलग मद में प्रावधान करते हुए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. वहीं अगले एक साल में 2500 से ज्यादा स्कूलों में भवन मरम्मत और निर्माण कार्य कराया जाएगा.
कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर घोषणा: बजट में बड़ी घोषणा करते हुए ड्रीम प्रोग्राम चलाने की घोषणा की गई है. जिसके तहत बच्चों के कौशल विकास और लैंग्वेज डेवलपमेंट के तहत अंग्रेजी, जापानी, कोरिया भाषा सिखाई जाएगी. 50000 छात्रों को ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा. वहीं 1000 से ज्यादा बच्चों को भाषाई ज्ञान दिया जाएगा.