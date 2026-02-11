ETV Bharat / state

राजस्थान बजट 2026: 10वीं और 12वीं के बच्चों को लैपटॉप के लिए मिलेंगे ई-वाउचर

बीकानेर: वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया. करीब 3 घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की. अलग-अलग सेक्टर को लेकर सरकार का बजट प्लान रखा गया. इन घोषणाओं में शिक्षा विभाग को लेकर भी के महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई. इनमें 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए वाउचर, छात्राओं को साइकिल वितरण के लिए वाउचर देना शामिल है.

शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं: बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खेल किट और जादुई पिटारा दिया जाएगा. इस पर 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा बड़ी संख्या विद्यालयों को क्रमोनत करने की घोषणा की गई है. कक्षा 10वीं और 12वीं के होनहार विद्यार्थियों को अब लैपटॉप के लिए ई-वाउचर के माध्यम से 20000 रुपए दिए जाएंगे. प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों को स्कूली गणवेश के लिए ढाई सौ करोड़ रुपए बजट प्रावधान की घोषणा की गई है. बालिकाओं को दी जाने वाली साइकिल वितरण को लेकर भी डीबीटी वाउचर की घोषणा की गई है.

