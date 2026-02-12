ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र : स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम पर सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट

उन्होंने कहा कि इस कानून के कारण प्रदेश में हड़ताल हुई और चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई. मंत्री ने कहा कि राज्य में पहले से 'मां योजना' के तहत 5 करोड़ लोगों को 25 लाख रुपये तक का इलाज कवर और 2179 पैकेज की सुविधा मिल रही है. ऐसे में अलग से इस एक्ट की आवश्यकता नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि बजट के पैरा 86 में लावारिस एवं मानसिक विमंदित व्यक्तियों के निशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है. मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया.

राइट टू हेल्थ एक्ट पर सरकार की ना : विधायक हरिमोहन शर्मा ने अप्रैल 2023 में अधिसूचित किए गए राइट टू हेल्थ एक्ट के प्रावधानों के लिए नियम नहीं बनाए जाने पर सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने पूछा कि नियम क्यों नहीं बनाए गए, अब तक प्राप्त सुझावों पर क्या निर्णय लिया गया? इस संबंध में हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है? साथ ही, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा नियम बनाने को लेकर दिए गए नोटिस और सरकार के जवाब की प्रति भी मांगी? इस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब में कहा कि एक्ट को जिस तरीके से लाया गया, वह अलोकतांत्रिक था और उस समय चुनाव नजदीक थे.

पूववर्ती सरकार ने आननफानन में अधिनियम लेकर आई थी. विपक्ष ने निमय बनाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए वेल में आकर प्रदर्शन किया. इस बीच पक्ष-विपक्ष में नोकझोंक भी दिखी. सरकार का जवाब नहीं आने पर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया. उधर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X के जरिए चिकित्सा मंत्री के बयान को मेडिकल खर्च से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग के जख्मों पर नमक के समान बताया.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022 (राइट टू हेल्थ) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार हंगामा देखने को मिला. इतना ही नहीं, सवाल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया. चिकित्सा मंत्री ने साफ कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतरीन योजना चला रखी है. ऐसे में जरूरी नहीं कि इस कानून के नियम बने.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि केवल नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी व्यवधान रोकने की बात कही. नेता प्रतिपक्ष ने सीधा सवाल किया कि सरकार राइट टू हेल्थ लागू करना चाहती है या नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि नियम नहीं बनाकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. हंगामे के बीच अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि व्यवस्था नहीं होने पर सदन स्थगित करना पड़ेगा. ऐसे में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया.

गरीब के जख्मों पर नमक : उधर, पूर्वमुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए चिकित्सा मंत्री के बयान को मेडिकल खर्च से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग के जख्मों पर नमक के समान बताया. पूर्व सीएम गहलोत ने लिखा कि आज विधानसभा में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र खींवसर का 'राइट टू हेल्थ' पर बयान कि 'इसकी जरूरत ही नहीं है' न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि बढ़ते मेडिकल खर्च से परेशान गरीब एवं मध्यम वर्ग के जख्मों पर नमक के समान है.

हमारी कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थकेयर योजनाएं जैसे चिरंजीवी योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना लागू होने के बावजूद राइट टू हेल्थ की परिकल्पना की जिससे किसी भी कारणवश आपातकालीन स्थिति में मरीज इलाज से वंचित न रहे. भाजपा सरकार राइट टू हेल्थ के नियम बनाने में विफल रही है और अब इस तरह की बहानेबाजी कर रही है. प्रदेशवासी देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस सरकार राइट टू हेल्थ देकर उन्हें महंगे इलाज के खर्च से बचाने का इरादा रखती थी. वहीं, भाजपा सरकार मेडिकल लॉबी के सामने सरेंडर कर राइट टू हेल्थ तक को गलत बता रही है.

टोल मुक्त करने का कोई विचार नहीं : उधर, राज्य राजमार्गों पर हल्के मोटर वाहनों के टोल शुक्ल से मुक्ति ले सवाल पर सरकार ने साफ किया कि टोल मुक्त करने को लेकर सरकार का कोई विचार नहीं है. हल्के वाहनों को टोल मुक्त करने का फिलहाल कोई विचार नहीं. विधायक विक्रम बंशीवाल ने राज्य राजमार्गों पर हल्के मोटर वाहनों को टोल शुल्क से मुक्त करने को लेकर प्रश्न उठाया. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि 14 मई 2018 को हल्के वाहनों को टोल मुक्त किया गया था, लेकिन बाद में अधिसूचना निरस्त कर दी गई. वर्तमान में सरकार का हल्के वाहनों को टोल मुक्त करने का कोई विचार नहीं है.

पढ़ें : राजस्थान बजट 2026 पर चर्चा विधानसभा में आज से, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही

उन्होंने बताया कि राज्य में 83 सड़कों पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा टोल वसूला जा रहा है. इसके साथ टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वालों को मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है. वहीं, प्रश्नकाल में विधायक गोविंद प्रसाद ने मनोहर थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी और थानों की स्थापना को लेकर सवाल उठाया. मंत्री जवाहर सिंह ने बताया कि मनोहर थाना के ल्हास क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा हो चुकी है. इस पर नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि क्या एसपी के प्रस्ताव के बाद घोषणा की गई. राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस चौकी निर्धारित नियमों और मापदंडों के आधार पर ही खोली जाती है.

इन प्रश्नों पर भी हुआ सवाल-जवाब : विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भीलवाड़ा के बांधो में मत्स्य पालन को लेकर सवाल लगा, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि मत्स्य पालन के टेंडरों की जांच होगी. भीलवाड़ा के टेंडरों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने सवाल किया, जिस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा पूरे टेंडरों की जांच कराई जाएगी. सभी टेंडर जयपुर से नियंत्रित होंगे. उधर, धोद विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंदों को लेकर भाजपा विधायक गोवर्धन वर्मा ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि नवीन आंगन बाड़ी केंद्र खोलने का कोई विचार प्रस्तावित नहीं.