Rajasthan Budget 2026 : 'जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा...' बजट पर सचिन पायलट का भजनलाल सरकार पर हमला
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बजट प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों की मांगों पर भी ध्यान नहीं दिया.
Published : February 11, 2026 at 5:16 PM IST
जयपुर : राज्य की भजनलाल सरकार की ओर से बुधवार को विधानसभा पेश किए गए तीसरे बजट को लेकर विपक्ष ने इसे नीरस और निराशाजनक बताते हुए सरकार पर हमला बोला है. पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी बजट पर अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य की जनता सरकार से पहले ही ना उम्मीद हो चुकी है और बार-बार घोषणा होती है, जनता उम्मीद बांधकर रखती हैं लेकिन बजट के दिन वो सारी उम्मीदें धराशायी हो जाती है. इस सरकार ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. पायलट ने कहा कि इस बजट से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा और न महंगाई कम होगी.
बजट को बताया निराशाजनक : पायलट ने कहा कि सरकार कह रही है कि हमारा वित्तीय प्रबंधन अच्छा है लेकिन सरकार का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है तो सरकार पर कर्ज का बोझ क्यों बढ़ रहा है. सरकार को अभी 40 हजार करोड़ रुपए और लोन लेना पड़ेगा. देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधान सेवक हूं लेकिन यहां तो बात राजा प्रजा की हो रही है. पायलट ने कहा कि यह बहुत ही अजीब तरीके का बजट लगा है. पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को जनता की बात सुननी चाहिए लेकिन सत्ताधारी पार्टी के ही लोगों की बहुत सारी मांगे होगी उनकी मांगों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है. इसलिए यह सरकार किसी की भी उम्मीद पर खरा नहीं उतरी है और केवल खानापूर्ति कर रही है. पायलट ने कहा कि लंबा भाषण देने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर भी आपकी स्कीम कारगर होनी चाहिए.आज सभी लोग परेशान है, किसान, नौजवान, महिलाएं, मध्यम वर्ग किसी को सरकार ने कोई राहत नहीं दी है.
इसे भी पढ़ें: राजस्थान बजट 2026: किसानों के लिए 11,300 करोड़, पेयजल के लिए 6800 करोड़, जानिए 20 बड़ी घोषणाएं
अमेरिका से दबाव में डील की : वहीं अमेरिका भारत डील को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ दबाव में डील की है. हमने भी अमेरिका के साथ परमाणु करार किया था लेकिन अपनी शर्तों पर किया था लेकिन यह डील दबाव में हो रही है. अमेरिका हिंदुस्तान को कैसे कह सकता है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हमसे 5 बिलियन डॉलर का सामान खरीदेंगे. यह सब कुछ हम पर थोपा जा रहा है, अमेरिका ने हमारी विदेश नीति को प्रभावित किया है. पायलट ने कहा कि हमारे जो पशुपालक व किसानों को आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है. इस सरकार ने किसानों और पशुपालकों के हितों को दरकिनार करके एग्रीमेंट किया है और अब डिटेल नहीं बता रहे हैं. पहले हम पर केवल 5% टैरिफ था. उसे अमेरिका ने 50% टैरिफ कर दिया अब घटकर 18 फीसदी कर दिया है जबकि हमने अमेरिका का टैरिफ जीरो कर दिया था.
इसे भी पढ़ें: राजस्थान बजट-2026: साइबर क्राइम रोकने के लिए R4C बनेगा, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी से पेपर लीक पर लगेगी लगाम
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सोयाबीन और मक्का के किसानों को इसका बड़ा नुकसान होगा. राहुल गांधी हमेशा देश के हितों की बात करते हैं लेकिन उन्हें सदन में नहीं बोलना दिया गया जो की दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पहले भी केंद्र में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे लेकिन किसी भी सरकार ने भारत की रणनीति और विदेश नीति के साथ समझौता नहीं किया. दुनिया का कोई मुल्क हमें नहीं कह सकता की हमसे तेल खरीदो लेकिन अमेरिका कह रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से तेल खरीदना है. जिस तरह से यह डील की गई है उसके हमको दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे.
इसे भी पढ़ें: राजस्थान बजट 2026: दीया कुमारी का वादा, पर्यटन को बनाएंगे आर्थिक विकास का इंजन, यहां देखें प्रमुख घोषणाएं
इसे भी पढ़ें: राजस्थान बजट: हेल्थ व मेडिकल सेक्टर पर सरकार मेहरबान, जेके लोन में 500 बेड का आईपीडी टावर, RUHS में 200 बेड का नियोनेटिक ICU बनेगा
इसे भी पढ़ें: राजस्थान बजट में अजमेर संभाग: भीलवाड़ा में लॉजिस्टिक पार्क, अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम सुधार के लिए 200 करोड़ का प्रावधान