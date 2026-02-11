राजस्थान बजट 2026: नए औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक इको सिस्टम होंगे विकसित, कई जिलों में बनेंगे खेल मैदान
राजस्थान बजट 2026 में औद्योगिक विकास और खेल सुविधाओं को लेकर सरकार ने कई घोषणाएं की हैं.
Published : February 11, 2026 at 6:05 PM IST
जयपुर: भजनलाल सरकार का बुधवार को तीसरा बजट वित्त मंत्री के रूप में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पेश किया. बजट में उद्योगों और खेलों को लेकर बड़ी घोषणा की गई. दीया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा को निरन्तर जारी रखने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन तथा खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए स्टेडियम निर्माण व अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी.
बनेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र: वित्त मंत्री ने कहा कि जयपुर के फागी, चौमूं, मौजमाबाद व दूदू; अजमेर के भिनाय; डीडवाना-कुचामन के परबतसर; टोंक के निवाई; फलौदी के आऊ व फलौदी; खैरथल तिजारा के मुण्डावर; कोटपूतली बहरोड़ के नीमराणा; कोटा के रामगंजमण्डी व लाडपुरा; धौलपुर के बिजौली तथा सीकर के दातारामगढ़ तहसील क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे. बिचून, कुंज बिहारीपुरा, विश्वकर्मा, ईपीआईपी, सीतापुरा-जयपुर; भिवाड़ी, कहरानी, चौपानकी-खैरथल तिजारा; उद्योग विहार-श्रीगंगानगर; आईजीसी खारा-बीकानेर; नीमराना, ईपीआईपी-नीमराना-कोटपूतली बहरोड़; कुबेर-कोटा; गेगल-अजमेर सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं यथा-सड़क, पानी, बिजली आदि के लिए एक हजार करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी.
औद्योगिक विकास से जुड़ी अन्य घोषणाएं:
- लघु व छोटे उद्यमियों को संबल प्रदान करने एवं उद्योग स्थापना सम्बन्धी सुविधायें सुलभ करने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर Plug and Play Facility for Small and Micro Enterprises स्थापित किए जाएंगे. इसमें 350 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी.
- Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) परियोजना के तहत जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी. प्रथम चरण में सड़क, बिजली, पानी आदि आधारभूत संरचना के कार्यों पर आगामी दो वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है.
- प्रदेश में Logistic Eco-system को विकसित करने के लिए भिवाड़ी के सलारपुर एवं डीडवाना-कुचामन के परबतसर में भूमि आवंटित की गई है. राज्य में और नए Logistic Hubs विकसित किये जाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से Inland Container Depot (ICD), Multi-Modal Logistic Hub आदि की स्थापना की जाएगी.
- माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5 हजार इलेक्ट्रिक चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी.
नए खेल मैदानों का निर्माण: वित मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन तथा खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए स्टेडियम निर्माण व अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी. इसके तहत धौलपुर, विजयनगर (मसूदा)–ब्यावर, बानसूर-कोटपूतली बहरोड़, छींछ (गांगडतलाई), हिम्मत मैदान गढ़ी (परतापुर गढ़ी)-बांसवाड़ा, डीग, कामां-डीग, आकोला (भोपालसागर)-चित्तौड़गढ़, आहोर-जालोर, नवलगढ़, काकोडा व बुहाना (सूरजगढ़)-झुंझुनू, हिण्डौन-करौली, इटावा (पीपल्दा)-कोटा, भीम-राजसमंद, श्रीमाधोपुर-सीकर व बारां खेल स्टेडियम तैयार किए जाएंगे. डूंगरपुर जिला खेल स्टेडियम में मल्टीपर्पज इन्डोर हॉल एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा. आरडी गर्ल्स कॉलेज-भरतपुर ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के लिए 2500 से अधिक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम एवं खेल मैदान संबंधी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
खेल व सुविधाओं से जुड़ी अन्य घोषणाएं:
- चयनित खेल स्टेडियम व अकादमियों में PPP Mode/प्राइवेट सहभागिता/CSR के आधार पर खेल उपकरण, खेल प्रशिक्षण व खेल मैदानों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा.
- खेल परिषद् की अकादमियों व स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मापने के लिए online platform SPEED (Sports Performance Enhancement and Efficiency Development) विकसित किया जाएगा.
- पोकरण-जैसलमेर में इनडोर हॉल और जैसलमेर में सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न खेल सम्बन्धी कार्य लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे.
- भरतपुर शहर में बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबाल, फुटबाल, रनिंग ट्रैक आदि खेल सम्बन्धी विकास कार्य 15 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे.
- चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रैक की स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी.
- नाथद्वारा-राजसमंद में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा.
- लालगढ़ जटान (सादुलशहर)-श्री गंगानगर में हैण्डबॉल अकादमी शुरू की जाएगी.
- जयपुर तथा उदयपुर में रीको व RSMML के सहयोग से एक-एक खेल के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
- महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, जयपुर में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे.
- खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किये जाने के लिए आगामी वर्ष 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे.
- प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के लिए वर्तमान में प्रति खेल देय राशि 50 हजार रुपए को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाएगा.