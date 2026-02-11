ETV Bharat / state

राजस्थान बजट 2026: नए औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक इको सिस्टम होंगे विकसित, कई जिलों में बनेंगे खेल मैदान

जयपुर: भजनलाल सरकार का बुधवार को तीसरा बजट वित्त मंत्री के रूप में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पेश किया. बजट में उद्योगों और खेलों को लेकर बड़ी घोषणा की गई. दीया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा को निरन्तर जारी रखने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन तथा खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए स्टेडियम निर्माण व अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी.

बनेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र: वित्त मंत्री ने कहा कि जयपुर के फागी, चौमूं, मौजमाबाद व दूदू; अजमेर के भिनाय; डीडवाना-कुचामन के परबतसर; टोंक के निवाई; फलौदी के आऊ व फलौदी; खैरथल तिजारा के मुण्डावर; कोटपूतली बहरोड़ के नीमराणा; कोटा के रामगंजमण्डी व लाडपुरा; धौलपुर के बिजौली तथा सीकर के दातारामगढ़ तहसील क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे. बिचून, कुंज बिहारीपुरा, विश्वकर्मा, ईपीआईपी, सीतापुरा-जयपुर; भिवाड़ी, कहरानी, चौपानकी-खैरथल तिजारा; उद्योग विहार-श्रीगंगानगर; आईजीसी खारा-बीकानेर; नीमराना, ईपीआईपी-नीमराना-कोटपूतली बहरोड़; कुबेर-कोटा; गेगल-अजमेर सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं यथा-सड़क, पानी, बिजली आदि के लिए एक हजार करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी.

औद्योगिक विकास से जुड़ी अन्य घोषणाएं: