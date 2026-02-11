राजस्थान बजट 2026: अलवर और जयपुर में नई जेल, सीकर में एयरपोर्ट की संभावना जांची जाएगी
बजट में जयपुर संभाग को अनेक सौगातें दी गई है. झुंझुनू में वार म्यूजियम बनाया जाएगा.
Published : February 11, 2026 at 5:33 PM IST
अलवर: राजस्थान के वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को लगातार तीसरा राज्य बजट पेश किया. इसमें जयपुर संभाग को अनेक सौगातें दी गई. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, उद्यमियों के लिए अनेक घोषणाएं करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए नई सड़कों का निर्माण को लेकर घोषणाएं की गई है. राज्य बजट में जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में 500 बेड का आईपीडी टॉवर, आरयूएचएस में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी बनाने की घोषणा की गई है. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई अग्नि हादसे से सबक लेते हुए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था की घोषणा की गई है. इसके अलावा सीकर-झुंझुनू में नवीन एयरपोर्ट निर्माण के लिए फिजिबिलिटी जांचने एवं झुंझुनू में वार म्यूजियम तथा जयपुर व अलवर में नई जेल के निर्माण की घोषणा की गई है. राज्य बजट में शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को का दर्जा दिलाने, खैरथल व झुंझुनू में इंटिग्रेटेड सैनिक परिसर व अलवर, भिवाड़ी ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पेश राज्य बजट में कहा कि जयपुर जिले में 120 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा. अलवर में 23 करोड़, झुंझुनू में 30 करोड़ से ज्यादा, कोटपूतली बहरोड़ में 48 करोड़, खैरथल तिजारा में 1.65 करोड़, सीकर में 37 करोड़, दौसा में 3.32 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा.
कई जगह होंगे आरओबी निर्माण: इसके अलावा अलवर-बांदीकुई खंड में आरओबी का निर्माण, जयपुर-फुलेरा खंड में दो आरओबी का निर्माण कराया जाएगा. झुंझुनू में सीकर-लुहारू खंड में आरओबी निर्माण, जयपुर-बांदीकुई खंड पर आरओबी निर्माण कराया जाएगा. जयपुर जिले के चाकसू, बस्सी में बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति के लिए 650 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे. वहीं पेयजल संबंधी कार्यों के लिए अलवर को 3 करोड़, सीकर को 24.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर, झुंझुनूं के नवलगढ़ व काकोड़ा, सीकर के श्रीमाधोपुर व जयपुर में चित्रकूट स्टेडियम में नए खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा. राज्य बजट में जयपुर में 560 करोड़ की लागत से 4.40 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाएगा. जयपुर में 500 करोड़ की लागत से ड्रेनेज कार्य कराया जाएगा. वहीं, 258 करोड़ की लागत से मास्टर डेनेज कार्य कराए जाएंगे. वहीं, सीकर में नगर विकास न्यास कार्यालय का निर्माण कराया जाएगा.
ड्रेनेज कार्य: तिजारा-टपूकड़ा में ड्रेनेज कार्य कराए जाएंगे. अलवर जिले के राजगढ़, कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर, जयपुर जिले के फागी में बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा. अलवर व भिवाड़ी में ड्रेनेज कार्य कराया जाएगा. जयपुर के फागी, चौमूं, मोजमाबाद व दूदू, खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर, कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा व सीकर जिले के दातारामगढ़ में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे. वहीं भिवाड़ी के सलारपुर में लोजिस्टिक इको सिस्टम डवलप करने के लिए भूमि आवंटित की जाएगी.
जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस: जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस, साइंस पार्क, स्पेस गैलेरी व चिल्ड्रन गैलेरी का निर्माण कराया जाएगा. जयपुर के महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना विकास के लिए 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे. जयपुर में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी. जयपुर के सांगानेर व अलवर के रामगढ़ में मिनी सचिवालय का निर्माण कराया जाएगा. जयपुर जिले में दो साइबर थाने खोले जाएंगे. दौसा, जयपुर में आक्सीजोन के रूप में मॉडल उद्यान विकसित किए जाएंगे. अलवर व जयपुर में वन्यजीवों के उपचार के लिए स्पेशल सेंटर खोले जाएंगे. जयपुर में रिसर्च एवं डवलपमेंट के लिए स्टेट आफ दा आर्ट प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी.
प्रतापगढ़ किले का होगा जीर्णोद्वार: अलवर जिले को राज्य बजट में सड़कों की अनेक सौगात मिली है, इनमें भर्तृहरि पुलिया का निर्माण, जिंदोली घाटी की पुरानी सड़क की जगह नई सड़क बनाने की घोषणा की गई है. प्रतापगढ़ किला, बर्डोद रूंध हवेली का जीर्णोद्धार किया जाएगा. वहीं 52 मोड़ की घाटी जिन्दोली को हनुमान वाटिका के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है. इसके अलावा अलवर शहर में एक नया DSP कार्यालय, नई सेंट्रल जेल का निर्माण, अंबेडकर नगर में बिजली निगम का नया GSS, पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं बुद्ध विहार में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गई है. अलवर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. एनसीआर क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए बहरोड़, नीमराणा, थानागाजी व तिजारा में कंटीन्यूएस एंबीऐंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. वहीं नॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम अलवर व जयपुर में खोले जाएंगे.