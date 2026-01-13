पिछली बजट में कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा, लेकिन एक भी धरातल पर नहीं उतरी
चयनित कर्मचारियों को अनुभव में 2 साल की छूट, ठेका कर्मचारी को प्लेसमेंट और एजेंसियों से भर्ती का मामला जैसी घोषणा धरातल पर नहीं उतरीं.
Published : January 13, 2026 at 2:53 PM IST
जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार आगामी बजट सत्र की तैयारी में जुटी हुई हुई है और सामाजिक, राजनीतिक, कर्मचारी और सिविल सोसाइटी के साथ अलग-अलग वर्गों से बजट पूर्व संवाद करके उनसे बजट के लिए सुझाव ले रही है. सोमवार को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारी संगठनों से बजट पूर्व संवाद किया था.
दिलचस्प है कि एक ओप जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी बजट में समय कर्मचारियों के सुझाव समायोजित किए जाने को लेकर उनसे चर्चा की, वहीं पिछली बजट में राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए की गई कई घोषणाओं में से एक भी धरातल पर नहीं उतरी हैं. इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से पहले उन घोषणाओं को धरातल पर उतारने की मांग की. कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री पहले पिछली बजट की घोषणाओं को पूरा करें, फिर आगामी बजट की बात करें.
पूर्व की बजट घोषणाओं को पूरा करें : राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि राज्य सरकार के साथ हुई चर्चा के दौरान हमने पहले मुख्यमंत्री से पिछली बजट घोषणाओं को पूरा करने की मांग की है. भजनलाल सरकार ने पिछले बजट में कर्मचारियों के लिए कई घोषणा की थी, लेकिन एक भी घोषणा धरातल पर नहीं उतरी है.
उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से भी यह आग्रह किया है कि आगामी बजट में भी वही घोषणा की जाए, जिसे पूरा किया जा सके. क्योंकि विधानसभा एक पवित्र स्थान है और यहां पर कह गए शब्द शपथ के समान होते हैं और जो इन शपथ को पूरा नहीं करता उसे माफ नहीं किया जा सकता है.
पढ़ें : बजट पूर्व चर्चा: सर्वाइकल कैंसर पर जताई चिंता, इंजेक्शन मुहैया कराने का सुझाव
आगामी बजट के लिए इन मांगों पर दिए सुझाव : गजेंद्र सिंह ने कहा कि हमने आगामी बजट के लिए भी मुख्यमंत्री को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. जिनमें कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के लिए कमेटी का गठन करने, चयनित वेतनमान 9, 18, 27 के स्थान पर 8, 16, 24 और 32 के पदोन्नति का लाभ देने, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को 10 फीसदी ग्रामीण भत्ता देने, मंत्रालय कर्मचारियों को सचिवालय कर्मचारियों के समान पदोन्नति देने, मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने के सुझाव दिए हैं.
यह हुई थी पिछले बजट में घोषणाएं :
- कांट्रेक्चुअल हायरिंग रिस्क रूल्स 2022 के तहत अनुभव में 2 साल की छूट.
- ठेका कर्मचारियों को प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए नियमित करने की घोषणा.
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर दो से तीन लाख रुपये एकमुश्त ग्रेच्युटी देने की घोषणा हुई थी.