पिछली बजट में कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा, लेकिन एक भी धरातल पर नहीं उतरी

जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार आगामी बजट सत्र की तैयारी में जुटी हुई हुई है और सामाजिक, राजनीतिक, कर्मचारी और सिविल सोसाइटी के साथ अलग-अलग वर्गों से बजट पूर्व संवाद करके उनसे बजट के लिए सुझाव ले रही है. सोमवार को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारी संगठनों से बजट पूर्व संवाद किया था.

दिलचस्प है कि एक ओप जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी बजट में समय कर्मचारियों के सुझाव समायोजित किए जाने को लेकर उनसे चर्चा की, वहीं पिछली बजट में राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए की गई कई घोषणाओं में से एक भी धरातल पर नहीं उतरी हैं. इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से पहले उन घोषणाओं को धरातल पर उतारने की मांग की. कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री पहले पिछली बजट की घोषणाओं को पूरा करें, फिर आगामी बजट की बात करें.

गजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पूर्व की बजट घोषणाओं को पूरा करें : राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि राज्य सरकार के साथ हुई चर्चा के दौरान हमने पहले मुख्यमंत्री से पिछली बजट घोषणाओं को पूरा करने की मांग की है. भजनलाल सरकार ने पिछले बजट में कर्मचारियों के लिए कई घोषणा की थी, लेकिन एक भी घोषणा धरातल पर नहीं उतरी है.