राजस्थान बजट 2026: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, भजनलाल सरकार का बजट पूरी तरह से निराशाजनक

'सरकार खुद करवाए मेंटल हेल्थ चेकअप': बजट में अवसाद और सुसाइड के मामले को रोकने के लिए की गई मेंटल हेल्थ चेकअप सेंटर्स घोषणा पर भी सवाल उठाते हुए जूली ने कहा कि सरकार को अपना मेंटल हेल्थ चेक करवाना चाहिए कि सरकार और मंत्रियों की क्या स्थिति है? इस सरकार के फैसलों की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं. सरकारी कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं. इसलिए मेंटल हेल्थ चेकअप की जरूरत जनता से ज्यादा सरकार को है. अगर सरकार का मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, तो जनता के हित में निर्णय होंगे और जनता को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी. जूली ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री काम करने की बजाय च्यवनप्राश की बात करते हैं. इसलिए च्यवप्राश की सबसे ज्यादा जरूरत मुख्यमंत्री को है, जिससे उनके ज्ञान में बढ़ोत्तरी होगी.

अब तक 20% घोषणा ही पूरी: जूली ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ने कहा कि पिछले 2 सालों में भाजपा नीत सरकार ने 2718 बजट घोषणाएं की हैं. इनमें से 20% घोषणाएं ही पूरी हुई हैं. 30% घोषणाएं अभी शुरू नहीं हुई है और 40 परसेंट घोषणा ऐसी हैं, जो चल रही हैं. उन्होंने कहा कि पिछले बजट में रिफाइनरी अगस्त में शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब फरवरी भी बीतने वाला है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है.

जयपुर: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार की ओर से बुधवार को विधानसभा पेश किए गए तीसरे बजट को पूरी तरह से नीरस और निराशाजनक बताते हुए सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के बजट में जो भी घोषणाएं की गई, उनमें से 20 प्रतिशत ही पूरी हो पाई हैं. जबकि 30 प्रतिशत शुरू ही नहीं हो पाई. वहीं 40 प्रतिशत पर काम चल रहा है. जूली ने कहा कि सरकार को 2027 की बात नहीं करके, वर्तमान की सुध लेनी चाहिए.

'लापरवाही से हो रहे रोड एक्सीडेंट': जूली ने कहा कि सरकार ने मेगा हाईवे पर जीरो एक्सीडेंट की बात कही और कहा है कि 2047 तक 90 फीसदी एक्सीडेंट कम हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जब प्रदेश में किसी हादसे की खबर नहीं आती. यह सब हादसे सिस्टम की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है. गड्ढे भरने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है. जूली ने कहा कि सदन में वित्त मंत्री ने जादू के पिटारे की बात कही. उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए घोषणा की है. अब बताना चाहिए कि उनके लिए कौन सा जादू का पिटारा खुलेगा.

'ट्रिलियन में कितने जीरो?': जूली ने कहा कि राजस्थान सरकार को वर्तमान की बात करनी चाहिए लेकिन यह सरकार 2047 की बात कर रही है. कहते हैं कि 2047 में 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी. लेकिन इसमें कितने जीरो होते हैं, वो बताना चाहिए. 350 बिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन यह डाटा कहां से लेकर आए हैं, किस संस्था ने शोध करके दिया है. उस पर सरकार को बताना चाहिए. जूली ने कहा कि इस सरकार ने इतना कर्ज 2 साल में ही ले लिया, जितना 50 साल में नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन कितनी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए.

'12 साल की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच हो': नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार अपने 2 साल में हुई भर्ती परीक्षाओं की जांच क्यों नहीं करवा रही है. सरकार को पिछले 12 साल में हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच करवानी चाहिए. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस सरकार में गड़बड़ी हुई. जूली ने कहा कि प्रदेश में 41000 से अधिक स्कूल जर्जर हैं और बजट में केवल ढाई हजार स्कूलों को ही मरम्मत की घोषणा की गई है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने मुफ्त इलाज की चिरंजीवी योजना में हॉस्पिटलों का पेमेंट रोक दिया, जिससे हॉस्पिटल योजना से बाहर हो गए और लोगों को इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है. नमो नर्सरी शुरू करने की घोषणा पर जूली ने कहा कि पिछली बार इन्होंने 19 करोड़ और इस बार 10 करोड़ पौधे लगाए हैं. सरकार को बताना चाहिए कि उनमें से कितने पौधे अभी तक बचे हुए हैं.

'प्रदेश को कर्ज में डूबोया': प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डूबा दिया है. राजस्थान के इतिहास में इतना निरस बजट पहले कभी नहीं सुना. सत्ता पक्ष के लोगों में एक ही बात की होड़ लगी हुई थी कि वित्त मंत्री ने अगर 10 भर पानी पिया है तो मुख्यमंत्री को भी 10 बार पानी दिया गया है. उन्होंने कहा कि स्कूलों की मरम्मत के लिए 21000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और सरकार ने हाईकोर्ट में भी इसका जवाब दिया है. लेकिन बजट में केवल 550 करोड़ रुपए ही मरम्मत के लिए रखे गए हैं. पिछली बार सड़कों की मरम्मत के लिए 1200 करोड़ दिए गए थे, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ. अतिवृष्टि के कारण सरकारी भवनों को नुकसान के लिए पिछली बार 400 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उसमें से एक भी रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ है.

'पेपर लीक का आरोपी छूट गया': डोटासरा ने कहा कि सरकार पेपर लीक पर कार्रवाई की बात करती है, लेकिन सरकार की कमजोरी पैरवी के कारण पेपर लीक का आरोपी बाबूलाल कटारा जेल से छूट गया. जबकि हमारी सरकार ने उसे सलाखों के पीछे भेजा था. डोटासरा ने कहा कि यमुना जल समझौते को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यमुना जल योजना के लिए एक रुपए का बजट हो, तो बताना चाहिए. मुख्यमंत्री ने फरवरी 2024 में घोषणा की थी कि 4 महीने में डीपीआर बन जाएगी, लेकिन सवा दो साल के बाद भी डीपीआर नहीं बनी है. जब डीपीआर ही नहीं बनी, तो पैसा कहां से मिलेगा. अभी तो हरियाणा 2400 क्यूसेक पानी के स्टोरेज के लिए निर्माण कर रहा है, वो कितने साल में पूरा होगा.