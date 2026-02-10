ETV Bharat / state

बजट को लेकर जूली का तंज: बोले- पिछले बजट के 26 फीसदी काम नहीं हुए, अब फिर होगी जुमलों की बौछार

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार शाम को बजट को अंतिम रूप दिया. इस बीच, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार शाम राज्य सरकार पर तंज कसते हुए हमला बोला. जूली ने कहा कि पुरानी घोषणाएं धूल फांक रही हैं और कल सरकार नई घोषणाओं की बौछार करेगी. जूली ने एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा सरकार के पिछले वादों का 'रियलिटी चेक' किया है. पिछले बजट की 26% कार्यों को अब तक हाथ भी नहीं लगाया. नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए बताया कि विज्ञापन और दावों के शोर के बीच धरातल पूरी तरह खाली है. जूली ने कहा कि दो साल में 2717 घोषणाएं की हैं, जिनमें से 754 घोषणाएं पूरी हुई हैं, जबकि 707 घोषणाएं ऐसी हैं. इन्हें सरकार ने दो साल बीतने के बावजूद छुआ तक नहीं है. जूली ने कहा कि जब पिछली घोषणाओं का धरातल पर अस्तित्व ही नहीं है, तो नए बजट का क्या औचित्य? यह बजट प्रदेश के विकास का दस्तावेज नहीं, बल्कि भाजपा की विफलता को छिपाने का 'आंकड़ों वाला पर्दा' होगा. पढ़ें: राज्य बजट कल: महिलाओं के कौशल विकास और उद्यम प्रोत्साहन की मांग, जानिए महिला उद्यमियों को क्या हैं उम्मीदें