बजट को लेकर जूली का तंज: बोले- पिछले बजट के 26 फीसदी काम नहीं हुए, अब फिर होगी जुमलों की बौछार
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार की ओर से पेश बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल होगा.
Published : February 10, 2026 at 7:56 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार शाम को बजट को अंतिम रूप दिया. इस बीच, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार शाम राज्य सरकार पर तंज कसते हुए हमला बोला. जूली ने कहा कि पुरानी घोषणाएं धूल फांक रही हैं और कल सरकार नई घोषणाओं की बौछार करेगी. जूली ने एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा सरकार के पिछले वादों का 'रियलिटी चेक' किया है. पिछले बजट की 26% कार्यों को अब तक हाथ भी नहीं लगाया. नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए बताया कि विज्ञापन और दावों के शोर के बीच धरातल पूरी तरह खाली है.
जूली ने कहा कि दो साल में 2717 घोषणाएं की हैं, जिनमें से 754 घोषणाएं पूरी हुई हैं, जबकि 707 घोषणाएं ऐसी हैं. इन्हें सरकार ने दो साल बीतने के बावजूद छुआ तक नहीं है. जूली ने कहा कि जब पिछली घोषणाओं का धरातल पर अस्तित्व ही नहीं है, तो नए बजट का क्या औचित्य? यह बजट प्रदेश के विकास का दस्तावेज नहीं, बल्कि भाजपा की विफलता को छिपाने का 'आंकड़ों वाला पर्दा' होगा.
जूली ने आरोप लगाया कि 2 साल के शासन में विकास का पहिया पूरी तरह जाम हो गया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जयपुर के सिविल लाइन्स का फ्लाईओवर आज भी अधूरा है, जबकि इसी मार्ग से मुख्यमंत्री का काफिला प्रतिदिन गुजरता है. सरकार अपनी आंखों के सामने चल रहे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं करा सकती, वह प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में विकास क्या खाक करेगी? सहकार मार्ग फ्लाईओवर की घोषणा तो केवल कागजी पुल बनकर रह गई है.
वादों की 'एक्सपायरी डेट' निकली: जूली ने कहा कि बाड़मेर रिफाइनरी को भाजपा ने 'बीरबल की खिचड़ी' बना दिया है. दिसंबर 2024 की डेडलाइन को बढ़ाकर अगस्त 2025 किया गया, लेकिन आज फरवरी 2026 तक भी लोकार्पण का कोई अता-पता नहीं है. इसी तरह 2024 में प्रदेश को 1000 इलेक्ट्रिक बसें देने का वादा किया गया था. दो साल बीत गए, लेकिन सड़कों पर एक भी नई बस नहीं उतरी. जनता आज भी धुआं उगलती खटारा बसों में सफर को मजबूर है. नेता प्रतिपक्ष ने आगाह किया कि कल पेश होने वाला बजट भी लुभावने जुमलों और झूठी उम्मीदों का अंबार होगा. सरकार अपनी परफॉरमेंस रिपोर्ट को छिपाने के लिए फिर से भारी-भरकम शब्दजाल बुनेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान की जागरूक जनता अब इन छलावों में आने वाली नहीं है और सरकार से पिछले दो वर्षों का हिसाब मांग रही है.