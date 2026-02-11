ETV Bharat / state

बजट में कोटा संभागः हाड़ौती के खेतों पर फोकस, सिंचाई योजनाओं में सबसे ज्यादा 6500 करोड़ की घोषणा

कोटाः हाड़ौती संभाग के चारों जिले कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं बुधवार को वित्तमंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में पेश बजट में घोषित की है. ज्यादा जोर हाड़ौती में सिंचाई पर ही रहा है. सिंचाई और इससे जुड़ी योजनाओं पर ही सबसे ज्यादा बजट जारी किया गया है. इनमें सबसे ज्यादा बजट कोटा, झालावाड़ और बारां जिले में ड्रिप सिंचाई से खेतों में पानी पहुंचाने वाली परवन वृहद परियोजना के लिए 3500 करोड़ का है.

यह परियोजना लंबे समय से बजट के अभाव में धीमी गति से चल रही थी. इसके अलावा नोनेरा डैम से 1100 करोड़ से कोटा और बूंदी जिले के कई कस्बे और गांव में पानी पहुंचाने का बजट जारी किया गया है. जिले की चंबल की दाई मुख्य नहर से 2716 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए दबाव युक्त सिंचाई प्रणाली के लिए 100 करोड़ का बजट जारी हुआ है.

ये घोषणाएं भी हुईः झालावाड़ जिले में छोटी काली सिंध और चाचूर्णी नदी के बीच 1622 करोड़ से फवारा सिंचाई योजना विकसित होगी. इससे 32 गांव के 9727 सेक्टर एरिया को सिंचित किया जाएगा. साल 2026-27 के लिए इसमें 50 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है. रामगंज मंडी में 5000 हैक्टेयर सिंचित एरिया बढ़ाने के लिए डीपीआर 50 लाख से बनेगी. बूंदी जिले के ठीकरिया चारणान, झालावाड़ जिले के गैलानी सालरिया बडाय, पाडलियाज़ चाडा, सुनारी, ग्राम सेवा सरकारी समितियां में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम और भवन निर्माण होंगे.

