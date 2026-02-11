बजट में कोटा संभागः हाड़ौती के खेतों पर फोकस, सिंचाई योजनाओं में सबसे ज्यादा 6500 करोड़ की घोषणा

बजट में कोटा संभागः हाड़ौती के खेतों पर फोकस, सिंचाई योजनाओं में सबसे ज्यादा 6500 करोड़ की घोषणा
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में पेश बजट में हाड़ौती को कई सौगातें दी हैं.
कोटाः हाड़ौती संभाग के चारों जिले कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं बुधवार को वित्तमंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में पेश बजट में घोषित की है. ज्यादा जोर हाड़ौती में सिंचाई पर ही रहा है. सिंचाई और इससे जुड़ी योजनाओं पर ही सबसे ज्यादा बजट जारी किया गया है. इनमें सबसे ज्यादा बजट कोटा, झालावाड़ और बारां जिले में ड्रिप सिंचाई से खेतों में पानी पहुंचाने वाली परवन वृहद परियोजना के लिए 3500 करोड़ का है.
यह परियोजना लंबे समय से बजट के अभाव में धीमी गति से चल रही थी. इसके अलावा नोनेरा डैम से 1100 करोड़ से कोटा और बूंदी जिले के कई कस्बे और गांव में पानी पहुंचाने का बजट जारी किया गया है. जिले की चंबल की दाई मुख्य नहर से 2716 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए दबाव युक्त सिंचाई प्रणाली के लिए 100 करोड़ का बजट जारी हुआ है.
ये घोषणाएं भी हुईः झालावाड़ जिले में छोटी काली सिंध और चाचूर्णी नदी के बीच 1622 करोड़ से फवारा सिंचाई योजना विकसित होगी. इससे 32 गांव के 9727 सेक्टर एरिया को सिंचित किया जाएगा. साल 2026-27 के लिए इसमें 50 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है. रामगंज मंडी में 5000 हैक्टेयर सिंचित एरिया बढ़ाने के लिए डीपीआर 50 लाख से बनेगी. बूंदी जिले के ठीकरिया चारणान, झालावाड़ जिले के गैलानी सालरिया बडाय, पाडलियाज़ चाडा, सुनारी, ग्राम सेवा सरकारी समितियां में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम और भवन निर्माण होंगे.
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की परियोजना के तहत नौलाव गागरोन में सफारी का गेट खोला जाएगा. कोटा में ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काम होगा. कोटा के रामगंज मंडी और लाडपुरा क्षेत्र में औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे. कोटा के कुबेर इंडस्ट्रियल एरिया में विकास कार्य करवाए जाएंगे. कोटा आईटीआई में मैकेनिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल और फाइबर टू होम टेक्नीशियन की ट्रेड शुरू होगी. स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कोटा में टिंकरिंग, डीपटेक, डाटा व एआई लैब जैसी नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजी के टेक्नो हब बनेगा. झालावाड़, बारां और बूंदी में जेल में आधुनिक मुलाकात कक्ष कैदियों के लिए लॉकर्स बनेंगे.
झालावाड़ जिला
- झालावाड़ में खुलेगा टाइगर रिजर्व का सफारी का गेट
- झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एसआरजी हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन
- मूण्डला से दोबड़ी सड़क पर दोबड़ा, रायपुर आजमपुर सड़क से सोयला परासली, सालरिया व राजपुरा सहित अन्य पुलिया निर्माण 33 करोड़.
- मनोहरथाना मार्ग से देवरी जागीर के बीच खेजड़ा गांव के पास परवन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण 39 करोड़ से.
- भवानी मंडी में रेलवे ओवर ब्रिज 47.34 करोड़ से.
- चौमहला में रेलवे ओवर ब्रिज 41.91 करोड़ से.
- झालावाड़ जिले के जगदीशपुरा, बनी, टोरडी जगन्नाथ, रोशनबाड़ी, दोबडा, माधोपुर, नूर जी का गाडरवारा पनवाड़ में 33 या 11 केवी जीएसएस.
- भवानी मंडी में 15 एमएलडी क्षमता का एसटीपी 36 करोड़ से.
- झालावाड़ में एसटीपी की क्षमता 10 एमएलडी कर पंपिंग स्टेशन 18 करोड़ से.
- गढ़ पैलेस झालावाड़ के जीर्णोद्वार और संरक्षण के कार्य होंगे.
- झरनेश्वर महादेव क्यासरा जीर्णोद्वार.
- किशन सागर तालाब की मरम्मत.
- सोंधवाड़ में 5 ग्राम पंचायत में माइक्रो इरिगेशन की डीपीआर 1.50 करोड़ से.
- सूरजकुंड एनिकट की मरम्मत दो करोड़ से.
- चन्वली बांध की नहर की मरम्मत 16 करोड़ से.
- चंद्रभागा नदी जीर्णोद्वार फेज 2 का काम 7 करोड़ से.
- बरबेला तालाब वेटलैंड के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनेगा.
- झालरापाटन में ग्रामीण हाट के लिए 10 करोड़.
- झालावाड़ के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण 15 करोड़ से.
कोटा जिला
- कोटा ले लाडपुरा में नई सिंचाई योजना के लिए 100 करोड
- कोटा शहर के कोटड़ी ग्रेड सेपरेटर से बढ़ तिराए तक फ्लाई ओवर 38 करोड़ से.
- कोटा शहर में झालावाड़ रोड लायंस क्लब भवन के पास अंडरपास 20 करोड़ से.
- भांडाहेड़ा से सुहाना सड़क सांगोद कोटा 5 करोड़.
- देवली कलां से घाटोली सड़क 12 करोड़ से.
- सांगोद के राजगढ़ सहित अन्य समस्याग्रस्त गांव में पेयजल समस्या समाधान व नलकूप पेयजल पाइपलाइन के लिए 3 करोड़.
- बूढ़ादीत के जीएसएस का 220 केवी में क्रमोन्नयन.
- चंबल नदी के दाईं मुख्य नहर पर मोलकी की पुलिया का रेस्टोरेशन का कार्य 5 करोड़.
- पीपल्दा व इटावा ब्रांच से 29 करोड़ से नहर की वितरिकाओं का निर्माण.
- कोटा शहर के सुभाष नगर में 132 केवी जीएसएस.
- सांगोद में अन्नपूर्णा नदी पर अटल वन का विकास 4 करोड़ से.
- चंबल नदी की नहर की किशनपुरा तकिया डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल की लाइनों व शहरी क्षेत्र में दीवार का कार्य 8 करोड़ से.
- सुकेत व रामगंज मंडी में 4 करोड़ से नाला निर्माण.
- रामगंज मंडी में सिटी पार्क एक करोड़ से.
- कोटा जिले के इटावा में स्टेडियम निर्माण.
- कोटा जिले के लाडपुरा में 75 बेड के चिकित्सालय खोलकर बाद में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी.
- कोटा में बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेंनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी.
- डोलिया लघु सिंचाई परियोजना की मरम्मत तीन करोड़.
- आलनिया बांध के नहरी सिस्टम की मरम्मत 6 करोड़.
- सीमलिया में फ्लड डायवर्सन का सेकंड फेज 18 करोड़ से.
- निमोदा गांव में फ्लड प्रोटक्शन 15 करोड़ से.
- दीगोद में फ्लड प्रोटक्शन 15 करोड़ से.
- एग्रो फॉरेस्ट्री तैयार करने के लिए कोटा में हाईटेक नर्सरी.
- कालीसिंध नदी के कैशोपुरा गांव में सुरक्षा दीवार 20 करोड़ से.
- रेल गांव में नाले की चौड़ाई कर बाढ़ से बचाव कार्य 4 करोड़ से.
- एमबीएस हॉस्पिटल कोटा में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर.
- कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में भी मरीज के अटेंडेंट के लिए विश्रामगृह स्थापित होंगे.
- कोटा के सुभाष नगर में नया आयुर्वेदिक औषधालय खुलेगा.
- कोटा में महिला एवं बाल शक्ति संकुल बनाए जाएंगे.
- कोटा में चिल्ड्रन होम्स के लिए बिल्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी.
- इटावा के गैंता और कैथून के खेड़ा रामपुर तिराहे पर नई पुलिस चौकी.
- रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब में साइबर फॉरेंसिक डिवीजन स्थापित किया जाएगा.
- इटावा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश कार्यालय (ACJM).
- सांगोद में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय.
- चेचट के नजदीक हथौना एनीकट का निर्माण किया जाएगा.
- हरिपुरा, जोहराबाई व रावठा तालाब की मरम्मत.
- दीगोद लिफ्ट की वितरिकाओं की मरम्मत 9 करोड़ से.
- सांगोद के भगदा खाल के लिए फ्लड डायवर्जेंट 25 करोड़ से.
- चेचट कस्बे में ताकली नदी के किनारे एनिकट, घाट और सीपेज रोकने के लिए नाला 12.50 करोड़.
- सौर ऊर्जा आधारित चन्द्रावला माइक्रो सिंचाई परियोजना के फेज दो के लिए 15 करोड़.
- वन्य जीव के उपचार के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर खोला जाएगा.
- कोटा में नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा.
- शहर में साइलेंट जोन भी बनाए जाएंगे.
बारां जिला
- बारां जिले में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट 50 करोड़ से बनेगा.
- काचरी, पचेल देलाहेड़ी, चक शाहबाद लिफ्ट के पंप हाउस की मरम्मत और सोलर सुरक्षा यंत्रों की चारदीवारी व तारबंदी के कार्य 3.50 करोड़.
- मोहम्मदपुर कैथोड माइक्रो इरिगेशन लिफ्ट परियोजना पर 11 करोड़ से सोलर एनर्जी सिस्टम.
- शेरगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण के लिए इको सेंसेटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार होगा.
- पुष्कर तालाब वेटलैंड के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनेगा.
- बारां जिले में भी स्टेडियम का निर्माण.
- छबड़ा रुठियाई रेल लाइन में छबड़ा में रेलवे ओवर ब्रिज 38.72 करोड़ से.
- लेवल क्रॉसिंग मोतीपुरा पर रेलवे ओवर ब्रिज 34 करोड़.
- रतनपुरा से चैनपुरिया सड़क व अंधेरी नदी पुलिया 9 करोड़.
- छीपाबड़ौद सरकारी पुलिया से बालाजी की डूंगरी तक सड़क 2 करोड.
- रामगढ़ रोड से फतेहपुरा गांव तक डामरीकरण 2.20 करोड़.
- बारां जिले के फुंसरा में 33 या 11 केवी जीएसएस.
- कोटा रोड पर आरओबी से धान मंडी की ओर स्लिप लेन का कार्य 11.50 करोड़.
- ढोल मेला तालाब में चौपाटी, फ्लैग पोस्ट और पार्किंग 4 करोड़ से.
- अंता में सब्जी मंडी निर्माण 7.49 करोड़.
- जिले में चल रही किशोरी बालिका योजना का विस्तार किया जाएगा.
- बारां में चिल्ड्रन होम्स के लिए बिल्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी.
- फूल देवरा महादेव मंदिर जीर्णोद्वार.
- किशनगंज में अतिरिक्त जिला एवं शासन न्यायाधीश.
- शाहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश का कैंप कोर्ट.
- ल्यासी नदी की डाउनस्ट्रीम से दीगोद खालसा और छीपाबड़ौद कस्बे में बाढ़ से निजात का काम 80 करोड़ में.
- दीगोद जागीर, फूल तालाब दांत का पानी, काल्पा जागीर, खानाखेड़ी तालाब की मरम्मत.
बूंदी में सड़क व हेरिटेज वॉकवे
- मेनोली से हरिपुरा और काली तलाई तक 2.5 करोड़ से सड़क.
- स्मृति कुंज, महाकालेश्वर पार्क सहित अन्य कई जगह जॉगिंग ट्रेक, ओपन जिम व चारदीवारी 15 करोड़ से.
- बूंदी के खोजा गेट से नेशनल हाईवे 52 छत्रपुरा सहित कई शहरी सड़कें 80 करोड़ से.
- जैत सागर नाले का निर्माण 20 करोड़ से
- कुंभा स्टेडियम तीज मेला ग्राउंड में 20 करोड़ से बेसिक फेसिलिटी.
- नई बनी कॉलोनियों में 30 करोड़ से विकास कार्य.
- केशोरायपाटन में 5 करोड़ से नाला निर्माण.
- वन्य जीव के उपचार के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर खोला जाएगा.
- बूंदी जिले के जाखमुंड तालाब की मरम्मत.
- केशोरायपाटन में हेरिटेज वॉकवे बनेगा.
- बूंदी जिले के तीन धार महादेव सहित कई एनिकट की मरम्मत 60 करोड़ से.
- इंद्रगढ़ में चाकन बांध का रिपेयर का रिनोवेशन दो करोड़ से.
- लाखेरी बूंदी के उपकेंद्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा.