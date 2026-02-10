राजस्थान बजट 2026: महिला उद्यमियों और बालिकाओं की उम्मीदें, स्वरोजगार, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट पर जोर
प्रदेश की भजनलाल सरकार से महिलाओं और बालिकाओं को इस बजट से विशेष उम्मीदें हैं.
Published : February 10, 2026 at 8:07 AM IST
जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार 11 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है. बजट को लेकर वित्त विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बीते दिनों विभिन्न वर्गों से संवाद कर उनके सुझाव और अपेक्षाएं जानी हैं. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बजट के पिटारे से क्या निकलकर सामने आता है. महिला वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किए जाने के चलते प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं और बालिकाओं को इस बजट से विशेष उम्मीदें हैं. महिला उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सरकार से ऐसे ठोस और व्यावहारिक प्रावधानों की अपेक्षा कर रहे हैं, जो महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती दें. महिलाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान इस बजट में प्रमुख रहने की उम्मीद जताई जा रही है.
स्कूलों में शौचालय और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब : बालिकाओं के अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता लता सिंह ने सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालय और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है, जिसका सीधा असर छात्राओं की पढ़ाई और उनकी नियमित उपस्थिति पर पड़ रहा है. प्रदेश के लगभग 50 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में शौचालय या तो बंद पड़े हैं या उपयोग योग्य नहीं हैं. कई स्कूलों में शौचालय बने होने के बावजूद पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है और नियमित सफाई का भी अभाव है, जिससे छात्राओं को शौचालय उपयोग करने में कठिनाई होती है.
स्वास्थ्य जांच शिविर और परामर्श सत्र की मांग : उन्होंने बताया कि माहवारी (Menstrual Hygiene) के दौरान लड़कियों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं. कई स्कूलों में नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं कराए जाते और सैनिटरी पैड नष्ट करने के लिए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की व्यवस्था भी नहीं है. इसके अलावा शौचालयों में पानी, साबुन और गोपनीयता जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अधूरी हैं. लता सिंह ने कहा कि इन व्यवस्थाओं के अभाव में कई छात्राएं असहज महसूस करती हैं, जिससे उनकी विद्यालय में नियमित उपस्थिति प्रभावित होती है. कुपोषण, स्वच्छता की कमी और परीक्षा के तनाव के कारण कई बालक-बालिकाएं शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बजट में बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी विशेष घोषणाएं की जाएं और विद्यालय स्तर पर नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर और परामर्श सत्र आयोजित करने के लिए अलग से बजट प्रावधान किया जाए.
कौशल विकास और स्वरोजगार पर फोकस : मॉडल एवं सामाजिक रूप से सक्रिय लीना शर्मा ने आगामी राजस्थान बजट को लेकर महिलाओं और युवाओं की अपेक्षाओं को सामने रखा. उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए बजट में कौशल विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें.
महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि बजट में महिला स्वास्थ्य से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम, जैसे सेमिनार, वर्कशॉप और नियमित स्वास्थ्य शिविर शामिल किए जाने चाहिए. इसके साथ ही सभी महिलाओं के लिए निशुल्क सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण की व्यवस्था बजट में की जानी चाहिए, ताकि गंभीर बीमारियों की रोकथाम समय रहते संभव हो सके. उन्होंने उद्योगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं और पंजीकरण सहित सभी प्रक्रियाओं को सरल और सहज बनाया जाए.
महिला उद्यमियों की मांगें : इवेंट मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी महिला उद्यमी साक्षी आहूजा ने आगामी राजस्थान बजट 2026 से इस सेक्टर के लिए ठोस और व्यावहारिक समर्थन की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि इवेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो पर्यटन, डेस्टिनेशन वेडिंग और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाता है. साक्षी आहूजा ने बजट से सबसे पहले सरल लाइसेंसिंग प्रक्रिया और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू करने की मांग की, ताकि छोटे और मध्यम व्यवसायों को अनावश्यक जटिलताओं से राहत मिल सके.
उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल और आसान वित्तीय सहायता बेहद जरूरी है. कम ब्याज दर पर ऋण, क्रेडिट गारंटी योजनाएँ और महिला उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज बजट में शामिल किए जाने चाहिए. राजस्थान को डेस्टिनेशन वेडिंग, सांस्कृतिक आयोजनों और फूड टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की मांग की. इसके साथ ही इवेंट प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ और शेफ्स के लिए स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया. उन्होंने शहरी आधारभूत संरचना, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छता और पार्किंग सुविधाओं में निवेश को भी आवश्यक बताया.
घरेलू काम के साथ आय संतुलन पर जोर : विशेषज्ञ डॉ. अलका गौड़ ने कहा कि जब बजट एक महिला वित्त मंत्री की ओर से पेश किया जा रहा हो, तो उसमें घरेलू महिलाओं के लिए विशेष और प्रभावी प्रावधान होना बेहद आवश्यक है. घरेलू महिलाएं राज्य की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी हैं, लेकिन अब तक उपेक्षित कड़ी रही हैं. बजट में घरेलू महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आसान क्रेडिट और माइक्रो-फाइनेंस की व्यवस्था होनी चाहिए. इसके साथ ही होम-बेस्ड बिजनस जैसे फूड प्रोसेसिंग, सिलाई, ब्यूटी सर्विस और हैंडीक्राफ्ट को औपचारिक पहचान देकर कानूनी और आर्थिक संरक्षण दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि स्किल अपग्रेडेशन और डिजिटल ट्रेनिंग बेहद जरूरी है, जिससे महिलाएं घर बैठे आय अर्जित कर सकें. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHGs) और महिला समूहों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ मार्केट सपोर्ट भी दिया जाना चाहिए. डॉ. गौड़ ने ग्रामीण महिलाओं के लिए लोकल-टू-ग्लोबल पहुंच, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के अवसर देने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि घरेलू कार्यों के साथ आय संतुलन बनाए रखने के लिए फ्लेक्सिबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल अपनाए जाने चाहिए.
बजट से जुड़ी प्रमुख उम्मीदें
स्कूल स्वास्थ्य और स्वच्छता :
- सरकारी स्कूलों में सभी शौचालय कार्यशील और स्वच्छ हों
- मासिक धर्म संबंधी सुविधाएँ सभी छात्राओं को सुनिश्चित रूप से मिलें
- स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण और जागरूकता कार्यक्रम नियमित हों
- सैनिटरी नैपकिन उपलब्धता और स्वास्थ्य जांच शिविर के लिए बजट का प्रावधान हो
महिला उद्यमी सपोर्ट :
- युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रम
- महिला उद्यमियों और एमएसएमई के लिए सरल लाइसेंसिंग व वित्तीय सहायता
- घरेलू महिलाओं को स्वरोजगार, डिजिटल कौशल और आर्थिक सहयोग
- क्रेडिट गारंटी योजना और महिला उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज
- स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम
- वित्तीय सहायता पैकेज
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस
घरेलू महिलाओं के लिए योजनाएं :
- ग्रामीण घरेलू महिलाओं के लिए लोकल-टू-ग्लोबल पहुंच
- SHG नेटवर्क
- डिजिटल ट्रेनिंग
- ई-कॉमर्स कनेक्टिविटी