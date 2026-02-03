ETV Bharat / state

Rajasthan Budget 2026: 8 लाख कर्मचारियों और महिला कार्मिकों की उम्मीदों का पिटारा, भजनलाल सरकार पर टिकी निगाहें

​11 को पेश होने वाले बजट से प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों व महिला कार्मिकों को वेतन विसंगति और सुविधाओं को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं.

कर्मचारियों और महिला कर्मियों की उम्मीदों का इम्तिहान
कर्मचारियों और महिला कर्मियों की उम्मीदों का इम्तिहान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 10:24 AM IST

जयपुर : भजनलाल सरकार आगामी 11 फरवरी को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री दीया कुमारी के पिटारे से इस बार क्या निकलेगा, इसे लेकर सचिवालय से लेकर हर जिले के सरकारी दफ्तरों तक में चर्चाओं का बाजार गर्म है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री ने बजट से पहले विभिन्न हितधारकों से संवाद कर उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें प्रदेश के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और लाखों महिला कार्मिकों पर टिकी हैं. प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को लंबे समय से वेतन विसंगति, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, पेंशन सुरक्षा और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर सरकार से ठोस निर्णय का इंतजार है.

कर्मचारी संगठनों ने रखीं वर्षों से लंबित मांगें : ​अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने सरकार के सामने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों में इस समय रोष व्याप्त है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में की गई कई बजट घोषणाएं अब तक धरातल पर नहीं उतरी हैं, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है. प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने सरकार से मांग की कि पूर्व बजट घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करते हुए उनके विधिवत आदेश जारी किए जाएं. महासंघ की ओर वर्तमान में लागू 9-18-27 वर्ष के स्लैब की जगह कर्मचारी अब 8-16-24-32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति और वेतनमान की मांग को प्रमुखता से रखा गया, जिसे सभी कर्मचारी संगठनों ने एक स्वर में जायज और तर्कसंगत बताया.

कर्मचारियों को इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीद (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

​प्रमुख मांगें जिन पर टिकी हैं निगाहें:-

  • वेतन विसंगतियों के स्थायी समाधान
  • सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन और पदनाम परिवर्तन के लिए एक सक्षम और स्वतंत्र समिति गठित कर समयबद्ध निर्णय
  • संविदा कर्मियों को नियुक्ति में दो वर्ष की आयु छूट
  • आंगनबाड़ी कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर तीन लाख रुपये की एकमुश्त ग्रेच्युटी देने की मांग को सामाजिक न्याय और मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा विषय बताया गया
  • जनता जल योजना, एमएनडीवाई, एमएनजेवाई और समाज कल्याण विभाग के रसोइयों एवं चौकीदारों को संविदा नियम 2022 में शामिल करने
  • प्रदेश के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत ग्रामीण भत्ता, मंत्रालयिक कर्मचारियों को द्वितीय पदोन्नति पर 4200 ग्रेड पे, तथा जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की मांग भी रखी.

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष तेज सिंह राठौड़ ने कहा कि यह सरकार का मध्य बजट है और यदि इसमें कर्मचारियों के लिए घोषणाएं होती हैं तो उनके धरातल पर उतरने की संभावना भी अधिक है. उन्होंने कहा कि इसके बाद आने वाला बजट चुनावी होगा, जिसमें घोषणाएं तो होंगी लेकिन क्रियान्वयन की गारंटी नहीं रहेगी.

​महासंघ के 7 संकल्प: एक नज़र में -

  1. ​​पदोन्नति और वेतन विसंगति का स्थायी समाधान।
  2. ​केंद्र के समान पे-लेवल का लाभ।
  3. ​पुरानी पेंशन योजना (OPS) की पूर्ण सुरक्षा।
  4. ​संविदा और मानदेय कर्मियों का नियमितीकरण।
  5. ​पारदर्शी और जवाबदेह स्थानांतरण नीति।
  6. ​सरकारी विभागों में निजीकरण पर रोक।
  7. ​सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी।

महिला कर्मचारियों को बजट से बड़ी उम्मीदें : राजस्थान की वित्त मंत्री स्वयं एक महिला हैं, इसलिए प्रदेश की महिला कार्मिकों को इस बजट से "विशेष" उम्मीदें हैं. वूमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता शेखावत ने सरकार को बहुत ही व्यावहारिक सुझाव दिए हैं. उनका फोकस केवल वेतन पर नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा पर है. विनीता शेखावत ने कहा कि भजनलाल सरकार अपना तीसरा बजट पेश कर रही है और वित्त मंत्री दीया कुमारी है, महिला होने के नाते महिला कर्मचारियों को इस बजट से विशेष उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के विचार जानने के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं. महासंघ की ओर से महिला कार्मिकों की कार्यस्थल और सामाजिक बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए, उम्मीद है सरकार इस ओर ध्यान देगी. ये सब वो सुझाव है जो महिलाओं को आगे लाने में मदद करेंगे.

नर्सिंग अधिकारियों के लिए उच्च शिक्षा (In-service education) एक बड़ी चुनौती बन गई है. वर्तमान में पढ़ाई के लिए उन्हें अपना वेतन कटवाना पड़ता है, जबकि चिकित्सकों को पीजी के दौरान स्टाइपेंड मिलता है. महिला संगठनों की मांग है कि नर्सिंग स्टाफ को भी अध्ययन के दौरान समान वित्तीय सुरक्षा मिले ताकि वे अपनी स्किल्स सुधार सकें.

​वूमेन स्पेशल सुझाव जो बदल सकते हैं तस्वीर :-

  • ​मोबाइल पिंक टॉयलेट्स: फील्ड में काम करने वाली पुलिस, इंजीनियर्स और सफाईकर्मियों के लिए जिलेवार मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था.
  • ​क्रेच और हॉस्टल: हर तहसील और जिले में कामकाजी महिलाओं और महिला उद्यमियों के लिए सुरक्षित हॉस्टल.
  • ​पिंक डिवीजन: पीएचई (PHE) विभाग में जयपुर की तर्ज पर अन्य जिलों में भी केवल महिलाओं द्वारा संचालित 'पिंक डिवीजन' की स्थापना.
  • महिला कर्मचारी और ऑफिसर्स के साथ प्रमोशन में लिंग भेद खत्म हो
  • महिला कार्मिकों की पोस्टिंग ट्रांसफर में संवेदनशीलता रखते हुए उनकी वरीयता को प्राथमिकता दी जाए
  • महिलाओं के लिए पिंक बसों की सुविधा बढ़ाई जाए

बजट से बदलेगा भरोसा या बढ़ेगी निराशा ? : अब सबकी निगाहें 11 फरवरी पर टिकी हैं. यह बजट तय करेगा कि भजनलाल सरकार कर्मचारियों और महिला कार्मिकों की वर्षों पुरानी मांगों पर कितना भरोसा कायम कर पाती है. यदि घोषणाएं धरातल पर उतरती हैं, तो यह बजट सरकार के लिए विश्वास का मजबूत आधार बनेगा, वहीं कर्मचारियों के लिए राहत की नई उम्मीद. राजस्थान महिला अधिकारी कर्मचारी एकीकृत महासंघ (राजमेक्स) की प्रदेश अध्यक्ष विजेता चारण ने कहा कि हर ज़िले/तहसील में महिला कार्मिकों और उद्यमियों के लिए हॉस्टल, महिला कार्मिकों की पोस्टिंग ट्रांसफर में संवेदनशीलता, महिलाओं के लिए पिंक बसों की सुविधा बढ़ाना, फ़ील्ड में काम करने वाली महिला कार्मिकों मोबाइल/अस्थायी पिंक टॉयलेट्स की व्यवस्था के साथ PHE विभाग में जयपुर की तर्ज पर अन्य ज़िलों में भी पिंक डिविज़न बनाने जैसे सुझावों को लागू करने से महिला कार्मिकों की कार्यस्थल पर और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा.

