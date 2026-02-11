ETV Bharat / state

राजस्थान बजट 2026: ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर, राइजिंग राजस्थान स्कूल, स्टार्टअप व स्किल के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम की घोषणा

कोटाः राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और प्रदेश की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को प्रदेश का बजट पेश किया है. इस बजट में युवाओं के कौशल विकास पर काफी जोर दिया गया है. इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाने की घोषणा की. साथ ही ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर भी इसमें घोषित किए गए हैं.

प्रदेश में 1000 करोड़ से 400 स्कूलों को राजस्थान इन्नोवेटिव स्केल आफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा भी की गई है. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि हमारे प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाले की जगह नौकरी देने वाला बने. यह युवा साथी ही हमारे प्रदेश को आगे ले जाएंगे. उनके सपने सितारे बनकर आसमान में चमकेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए हम युवा साथियों के लिए काम कर रहे हैं. विकसित राजस्थान के संकल्पना को साकार करने वाले युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान है.

पढ़ेंः राजस्थान बजट 2026: किसानों के लिए 11,300 करोड़, पेयजल के लिए 6800 करोड़, जानिए 20 बड़ी घोषणाएं

1000 युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षणः प्रदेश में स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें कौशल विकास के साथ ही उन्हें एम्पलाईेबल बनाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार "आउटकम बेस्ड स्किल इंपैक्ट बांड' लाया जाएगा. इसके तहत प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा. हॉस्पिटैलिटी आईटी व स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कस्टमर सेंट्रिक क्षेत्र में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा. इसमें 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा देंगे.

1000 विद्यालयों में आई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैबः नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से जोड़ने को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया है . इस दिशा में शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त 500 और स्कूल को इसमें जोड़ दिया जाएगा. यहां व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी. प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति किया जाना प्रस्तावित है. प्रदेश में कक्षा 6 से 8 वीं तक के विद्यार्थियों के भाषा एवं गणित में लर्निंग के लिए प्रदेश के 1000 विद्यालयों में आई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब की स्थापना की जाएगी. राजस्थान संस्कृत अकादमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा. इनमें ज्योतिषी व स्नातक शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा. साथ ही संस्कृत शिक्षा को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में कुल 500 सीट की बढ़ोतरी की जाएगी.

पढ़ेंः राजस्थान बजट-2026: साइबर क्राइम रोकने के लिए R4C बनेगा, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी से पेपर लीक पर लगेगी लगाम

टैबलेट व लैपटॉप के लिए ई वाउचर से सहायताः प्रदेश के स्टूडेंट्स को पूरी तरह पारदर्शिता से टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल व यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ मिले. इसके लिए डीबीटी ई वाउचर की सुविधा दिए जाने की घोषणा की गई है. कक्षा आठवीं, दसवीं और 12वीं में पढ़ रहे चयनित मेघावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट व लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 तक की सहायता दी जाएगी. अगले साल 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे. कक्षा 1 से 8 के 40 लाख से अधिक बच्चों को ई वाउचर के जरिए जरूरतमंद विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का पैसा दिया जाएगा. इसमें करीब 250 करोड़ का खर्चा होगा.

स्कूलों में फैशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बायोमेट्रिकः राजकीय विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों, आंगनबाड़ी के केंद्र में पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों की उपस्थिति फैशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बायोमेट्रिक आधारित की जाएगी. बालिकाओं को विद्यालय में स्वास्थ्य हाइजीन से संबंधित सुविधाएं भी पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके. राज्य के 2500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ का बजट दिया गया. वहीं, 350 भवन विहीन और जर्जर विद्यालयों में 450 करोड़ रुपए से निर्माण करवाया जाएगा. राजकीय हॉस्टलों में आधारभूत विकास के कार्य भी करवाए जाएंगे. विद्यालयों के साथ संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की समग्र विकास तथा खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री व जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाएगा. घुमन्तु परिवारों के लिए 'राज पहल पोर्टेबल एक्सेस लर्निंग' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. पहले चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा. माइग्रेशन प्रोन क्षेत्र में अस्थाई शिक्षा केंद्र संचालित किए जाएंगे. शैक्षणिक संभागों में 6 माह के स्कूल रेडिनेस कैंप चालू किए जाएंगे.

पढ़ेंः Rajasthan Budget 2026: वित्तमंत्री दीया कुमारी ने पेश किया बजट, जानिए बजट की बड़ी घोषणाएं