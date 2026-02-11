राजस्थान बजट 2026: ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर, राइजिंग राजस्थान स्कूल, स्टार्टअप व स्किल के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम की घोषणा
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में पेश बजट में युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं.
Published : February 11, 2026 at 5:23 PM IST
कोटाः राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और प्रदेश की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को प्रदेश का बजट पेश किया है. इस बजट में युवाओं के कौशल विकास पर काफी जोर दिया गया है. इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाने की घोषणा की. साथ ही ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर भी इसमें घोषित किए गए हैं.
प्रदेश में 1000 करोड़ से 400 स्कूलों को राजस्थान इन्नोवेटिव स्केल आफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा भी की गई है. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि हमारे प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाले की जगह नौकरी देने वाला बने. यह युवा साथी ही हमारे प्रदेश को आगे ले जाएंगे. उनके सपने सितारे बनकर आसमान में चमकेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए हम युवा साथियों के लिए काम कर रहे हैं. विकसित राजस्थान के संकल्पना को साकार करने वाले युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान है.
1000 युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षणः प्रदेश में स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें कौशल विकास के साथ ही उन्हें एम्पलाईेबल बनाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार "आउटकम बेस्ड स्किल इंपैक्ट बांड' लाया जाएगा. इसके तहत प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा. हॉस्पिटैलिटी आईटी व स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कस्टमर सेंट्रिक क्षेत्र में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा. इसमें 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा देंगे.
1000 विद्यालयों में आई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैबः नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से जोड़ने को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया है . इस दिशा में शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त 500 और स्कूल को इसमें जोड़ दिया जाएगा. यहां व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी. प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति किया जाना प्रस्तावित है. प्रदेश में कक्षा 6 से 8 वीं तक के विद्यार्थियों के भाषा एवं गणित में लर्निंग के लिए प्रदेश के 1000 विद्यालयों में आई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब की स्थापना की जाएगी. राजस्थान संस्कृत अकादमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा. इनमें ज्योतिषी व स्नातक शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा. साथ ही संस्कृत शिक्षा को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में कुल 500 सीट की बढ़ोतरी की जाएगी.
टैबलेट व लैपटॉप के लिए ई वाउचर से सहायताः प्रदेश के स्टूडेंट्स को पूरी तरह पारदर्शिता से टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल व यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ मिले. इसके लिए डीबीटी ई वाउचर की सुविधा दिए जाने की घोषणा की गई है. कक्षा आठवीं, दसवीं और 12वीं में पढ़ रहे चयनित मेघावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट व लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 तक की सहायता दी जाएगी. अगले साल 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे. कक्षा 1 से 8 के 40 लाख से अधिक बच्चों को ई वाउचर के जरिए जरूरतमंद विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का पैसा दिया जाएगा. इसमें करीब 250 करोड़ का खर्चा होगा.
स्कूलों में फैशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बायोमेट्रिकः राजकीय विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों, आंगनबाड़ी के केंद्र में पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों की उपस्थिति फैशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बायोमेट्रिक आधारित की जाएगी. बालिकाओं को विद्यालय में स्वास्थ्य हाइजीन से संबंधित सुविधाएं भी पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके. राज्य के 2500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ का बजट दिया गया. वहीं, 350 भवन विहीन और जर्जर विद्यालयों में 450 करोड़ रुपए से निर्माण करवाया जाएगा. राजकीय हॉस्टलों में आधारभूत विकास के कार्य भी करवाए जाएंगे. विद्यालयों के साथ संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की समग्र विकास तथा खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री व जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाएगा. घुमन्तु परिवारों के लिए 'राज पहल पोर्टेबल एक्सेस लर्निंग' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. पहले चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा. माइग्रेशन प्रोन क्षेत्र में अस्थाई शिक्षा केंद्र संचालित किए जाएंगे. शैक्षणिक संभागों में 6 माह के स्कूल रेडिनेस कैंप चालू किए जाएंगे.
खेलो राजस्थान यूथ प्रतियोगिताओं के लिए 50 करोड़ का बजटः साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स (STEM) में रुचि बढ़ाने और देश की अंतरिक्ष उपलब्धियां से परिचय कराने के लिए जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा. साइंस पार्क जयपुर में स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी बनाई जाएगी. पूर्व सैनिकों और शहीदों के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा. पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को एक ही जगह पर सुविधाएं मिल सके. इसके लिए टोंक, शेरगढ़, फलोदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनू व श्रीगंगानगर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना होगी. प्रथम चरण में जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ व झुंझुनू में निर्माण 36 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा. खेलो राजस्थान यूथ प्रतियोगिताओं के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है. राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के लिए प्रति खेल 50 हजार रुपए को बढ़ाकर 1 लाख का बजट किया जाना प्रस्तावित है.
एजुकेशन स्किल एन्हांसमेंट और करियर के लिए ये घोषणाएंः नव कलेवर में करियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड, पीसी सेटअप तथा बिल्डिंग लर्निंग एज से क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए 400 स्कूल सीएम राइज राजस्थान इन्नोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्रमोन्नत होंगे. इसमें 1000 करोड़ का व्यय किया जाएगा. युवाओं के लिए वोकेशनल एजुकेशन स्किल एन्हांसमेंट और करियर काउंसलिंग के साथ-साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण शून्य व न्यून ब्याज दर पर लोन.
युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में एम्पलाईेबल बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की गई है. एक लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के लोन पर शत प्रतिशत ब्याज और मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा दी जाएगी. इस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी. साल 2026-27 में 30,000 युवाओं को लाभांवित किया जाएगा.
प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान में स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी. प्रतियोगी या भर्ती परीक्षाओं को निर्बाध और समयबद्ध कराने के लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा के टेस्ट सेंटरों का निर्माण किया जाएगा. प्रतिभावान विद्यार्थियों के नवाचार स्टार्टअप के रूप से विकसित हो सकें, इसके लिए मेंटरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप व इनक्यूबेशन उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें नॉलेज पार्टनर्स के जरिए प्रदेश के प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालय में "वाइब्रेट वैल्यू रिवन इन्नोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च एंड नर्चरिंग टैलेंट प्रोग्राम" चलाया जाएगा.
कोटा, अजमेर और भरतपुर में टिंकरिंग, डीप टेक, डाटा व एआई लैबः बालिकाओं में आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना के उद्देश्य से 300 से ज्यादा कॉलेज में रानी लक्ष्मी बाई केंद्र चल रहे हैं. इनमें 15000 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. अब आगामी साल में 150 नए महाविद्यालय को जोड़कर 50,000 बालिकाओं को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा. स्कूली अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल करियर गाइडेंस तथा डिजिटल मेंटरिंग की सुविधा बढ़ेगी. इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी इनेबल परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से ड्रीम डिजिटल रीडीनेस एंड एंपावरमेंट थ्रू असिस्टेंट मेंटरिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसमें पहले साल में 50 हजार विद्यार्थियों को लाभांवित किया जाएगा. राज सवेरा स्टेट वाइज एंटी ड्रग्स रिहैबिलिटेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम में साइकॉट्रॉपिक ड्रग्स के केमिस्ट के स्तर पर विक्रय की मॉनिटर के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा. असंगठित क्षेत्र के 20,000 कामगारों को रिकॉग्निशन और प्रायर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उन्हें इंडस्ट्री रेडी और एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ते हुए इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी. प्रदेश में आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 7500 स्टार्टअप्स ईको सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए मेंटरशिप और स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, भरतपुर और कोटा में टिंकरिंग, डीप टेक, डाटा व एआई लैब स्थापित होगी. ये नवीन टेक्नो हब 30 करोड़ का खर्च कर स्थापित किए जाएंगे.
