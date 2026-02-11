बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं, जानिए कौन-कौन सी सुविधाएं मिली
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट 2026 में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है.
Published : February 11, 2026 at 2:20 PM IST
भरतपुर : डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान का बजट 2026 पेश किया. राजस्थान के बजट में दिया कुमारी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया. प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कृषि को केंद्र में रखकर व्यापक और दूरगामी बजट पेश किया. सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2047 तक राजस्थान को टेक्नोलॉजी ड्रिवन अग्रणी कृषि शक्ति बनाना लक्ष्य है. इस दिशा में सिंचाई, ऋण, बीज, प्रोसेसिंग, उद्यानिकी, पशुधन, मंडी ढांचे और आधारभूत संरचना पर बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं.
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2047 के विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए विज़न डॉक्यूमेंट के तहत कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए प्रदेश के समग्र विकास का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है. सरकार एक आधुनिक एवं नवीनतम तकनीकों पर आधारित कृषि को प्रोत्साहित कर रही है, तो दूसरी ओर किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए इस बार के कृषि बजट प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं संबंधी विभिन्न कार्य 11300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने की घोषणा भी की गई है.
इसके अतिरिक्त पर्यटन, फिल्म प्रोत्साहन और अन्य नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से सर्विस सेक्टर को भी मजबूती मिली है. परिणामस्वरूप राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में 5.70 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 11.15 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार का संकेत है. आगामी दो वर्षों में 36 हजार फार्म पॉन्ड्स के लिए 585 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया जाएगा. इससे 80 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे. नागौर अश्वगंधा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए मिशन राज गिफ्ट प्रारंभ योजना करने की घोषणा भी की गई है.
बीसलपुर परियोजना की मुख्य नहर के 5000 हेक्टर कमान क्षेत्र में फवारा पद्धति से सिंचाई सुविधा का कार्य लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा. सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना की जाएगी इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा. क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र की समस्याओं के अवंतियों को कृषि भूमि के पेटे बकाया किस्तों की राशि एक अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 फीसदी छूट देने की घोषणा की गई है.