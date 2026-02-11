ETV Bharat / state

बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं, जानिए कौन-कौन सी सुविधाएं मिली

दीया कुमारी ने पेश किया बजट ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

भरतपुर : डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान का बजट 2026 पेश किया. राजस्थान के बजट में दिया कुमारी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया. प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कृषि को केंद्र में रखकर व्यापक और दूरगामी बजट पेश किया. सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2047 तक राजस्थान को टेक्नोलॉजी ड्रिवन अग्रणी कृषि शक्ति बनाना लक्ष्य है. इस दिशा में सिंचाई, ऋण, बीज, प्रोसेसिंग, उद्यानिकी, पशुधन, मंडी ढांचे और आधारभूत संरचना पर बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2047 के विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए विज़न डॉक्यूमेंट के तहत कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए प्रदेश के समग्र विकास का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है. सरकार एक आधुनिक एवं नवीनतम तकनीकों पर आधारित कृषि को प्रोत्साहित कर रही है, तो दूसरी ओर किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए इस बार के कृषि बजट प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं संबंधी विभिन्न कार्य 11300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने की घोषणा भी की गई है. बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं (फोटो ईटीवी भारत gfx)