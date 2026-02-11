ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार के बजट से कर्मचारी मायूस, सुझाव सुने, लेकिन धरातल पर नहीं उतरे

भजनलाल शर्मा सरकार के तीसरे बजट से कर्मचारी संगठनों को पुरानी पेंशन, वेतन सुधार की उम्मीद, लेकिन कोई ठोस घोषणा न होने से निराशा.

RAJASTHAN BUDGET 2026
गजेंद्र सिंह और विनीता शेखावत (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के तीसरे बजट को लेकर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है. बजट से पहले सरकार द्वारा कर्मचारियों से संवाद कर सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनकी लंबित मांगों पर इस बार ठोस घोषणाएं होंगी, लेकिन बजट में कर्मचारियों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर कोई विशेष प्रावधान नहीं होने से निराशा का माहौल है. सरकार के तीसरे बजट को लेकर कर्मचारी संगठनों में संतोष से अधिक असंतोष का माहौल दिखाई दे रहा है.

सुझाव धरातल पर नहीं उतरे: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट पूर्व संवाद के दौरान कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियां दूर करने, पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार, पुरानी पेंशन सहित विभिन्न सुविधाओं को लेकर सुझाव दिए थे. उन्हें विश्वास था कि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक घोषणा करेगी, लेकिन बजट में कर्मचारियों के हित में कोई ठोस निर्णय नजर नहीं आया.

बजट से कर्मचारी असंतुष्ट (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- राजस्थान बजट 2026: किसानों के लिए 11,300 करोड़, पेयजल के लिए 6800 करोड़, जानिए 20 बड़ी घोषणाएं

गजेंद्र सिंह ने कहा कि सुझाव लेकर उन्हें धरातल पर नहीं उतारना कर्मचारियों की भावनाओं के साथ न्याय नहीं है. इससे प्रदेश के करीब आठ लाख कर्मचारी मायूस हैं. महासंघ का कहना है कि कर्मचारी लंबे समय से सेवा शर्तों में सुधार, भत्तों की समीक्षा और कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं. बजट में इन मुद्दों पर स्पष्ट प्रावधान न होने से कर्मचारियों को अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी है.

शिशु वात्सल्य घर की घोषणा सकारात्मक कदम: वहीं, वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता शेखावत ने बजट पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि शिशु वात्सल्य घर की लंबे समय से चली आ रही मांग को बजट में शामिल किया जाना सकारात्मक कदम है और इसका संगठन स्वागत करता है. इससे महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर राहत मिलेगी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि महिला कर्मचारियों से जुड़ी अन्य कई महत्वपूर्ण मांगें, जैसे कार्यस्थल पर अतिरिक्त सुविधाएं, सुरक्षा प्रावधान और विशेष अवकाश संबंधी विषय, बजट में शामिल नहीं किए गए.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान बजट 2026: सीएम बोले- ये बजट खुशहाली का गारंटी कार्ड, कांग्रेस को कुछ बोलने का हक नहीं

उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में इन मांगों पर भी गंभीरता से विचार करेगी. सरकार के तीसरे बजट को लेकर कर्मचारी संगठनों में संतोष से अधिक असंतोष का माहौल दिखाई दे रहा है. अब कर्मचारियों की नजर सरकार की आगामी नीतिगत घोषणाओं और संभावित वार्ता पर टिकी है.

TAGGED:

बजट से कर्मचारी नाखुश
BHAJANLAL GOVERNMENT BUDGET
EMPLOYEES FEDERATION REACTION
SHISHU VATSALYA GHAR
RAJASTHAN BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.