राजस्थान बजट 2026: भरतपुर संभाग को बहुआयामी विकास पैकेज, वन्यजीव संरक्षण पर बड़ा फोकस

प्रदेश के डीग जैसे सभी नए जिलों में मिनी सचिवालय सहित विकास कार्यों के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे.

उप मुख्यमंत्री दीयाकुमारी
Published : February 11, 2026 at 7:56 PM IST

भरतपुर: राज्य सरकार द्वारा पेश बजट 2026-27 में भरतपुर संभाग के सभी जिलों भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर को आधारभूत ढांचा, सिंचाई, शहरी सेवाएं, महिला-युवा सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं. प्रदेश के डीग जैसे सभी नए जिलों में मिनी सचिवालय सहित विकास कार्यों के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. यहां एक नजर संभाग के जिलों से संबंधित घोषणाओं पर डालते हैं.

डीग जिले में एयरपोर्ट की संभावना व फायदे: एयरपोर्ट स्थापना की फिजिबिलिटी स्टडी से क्षेत्र को नई आर्थिक पहचान मिल सकती है. एयरपोर्ट बनने से पर्यटन विशेषकर डीग पैलेस, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों को बढ़ावा मिलेगा. बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश आकर्षित होगा, उद्योग और होटल व्यवसाय को गति मिलेगी तथा स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे. साथ ही, कृषि और लघु उद्योग उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

भरतपुर का होगा समग्र विकास: भरतपुर में 100 करोड़ रुपये से बनने वाला ब्रिज कन्वेंशन सेंटर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और व्यापारिक आयोजनों का केंद्र बन सकता है. 30 करोड़ रुपए के सड़क विकास और सौंदर्यीकरण कार्य से यातायात सुगम होगा और शहर की छवि बेहतर बनेगी. महिला एवं बाल संकुल और रूरल वुमन BPO जैसी योजनाओं से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध होगा. समग्र रूप से ये घोषणाएं भरतपुर को प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती हैं.

धौलपुर-करौली बाघ परियोजना में व्यापक संरक्षण कार्य: बजट में धौलपुर-करौली बाघ परियोजना के तहत हैबिटेट सुधार, घासभूमि (Grassland) विकास, मृदा संरक्षण, हानिकारक वनस्पतियों के उन्मूलन और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्य प्रस्तावित हैं. इससे बाघों के साथ-साथ तेंदुआ, स्लॉथ बेयर (भालू) और अन्य वन्यजीवों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा. जैव विविधता संरक्षण के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने में भी मदद मिलेगी. बेहतर वन प्रबंधन से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होगा.

केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य मास्टर प्लान: धौलपुर के केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य के ईको-सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार किए जाने से संरक्षित क्षेत्र के आसपास अनियंत्रित निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण रहेगा. यह प्लान पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप विकास सुनिश्चित करेगा, जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहेंगे. साथ ही, स्थानीय आबादी के आजीविका विकल्पों को संतुलित ढंग से विकसित करने की दिशा तय होगी. दीर्घकाल में यह कदम धौलपुर क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करेगा.

संभाग में​ जिलेवार घोषणाओं पर एक नजर

भरतपुर: शहरी ढांचा, कन्वेंशन सेंटर और महिला-शक्ति संकुल. शहर में सड़कों के विकास व सौंदर्यीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए. आधुनिक सुविधाओं से युक्त ब्रिज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 100 करोड़ रुपए से. समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) एवं महिला अधिकारिता कार्यालयों के लिए महिला एवं बाल संकुल,शक्ति संकुल. बाढ़ सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता. डीग व भरतपुर सहित सीकर, झुंझुनू में नए एयरपोर्ट की संभावनाओं पर फिजिबिलिटी स्टडी. संभाग स्तर पर घूमर जैसे लोक नृत्य उत्सव.

डीग: एयरपोर्ट व प्रशासनिक मजबूती के प्रयास. डीग सहित सभी नए जिलों में मिनी सचिवालय व अन्य विकास कार्यों पर कुल 3000 करोड़ रुपए. प्रशासनिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ आधारभूत सुविधाओं का विस्तार. सीकर, झुंझुनू, डीग में नवीन एयरपोर्ट स्थापित करने की संभावनाओं को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी.

करौली: सड़क, सिंचाई, जल निकासी और वन्यजीव संरक्षण पर जोर. फखड़ मोड़ से डाडा गांव तक सड़क निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए. भूरी पहाड़ी–हाड़ौती रोड (SH-122, किमी 106-800) पर रपट. चैनपुर (सपोटरा), जमूरा–मासलपुर–करौली में 33/11 केवी जीएसएस निर्माण. हिण्डौन में शहरी जल निकासी प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए 71 करोड़ रुपए. हिण्डौन व करौली में खेल स्टेडियम का निर्माण. आशान्वित जिला करौली में संचालित किशोरी बालिका योजना का विस्तार. 50 हजार से अधिक बालिकाओं को पूरक पोषाहार. जिला कारागृह में आधुनिक मुलाकात कक्ष. बंदियों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण के लिए लॉकर व्यवस्था. पांचना बांध एवं पांचना गुडला लिफ्ट स्कीम के समीप सैंगरपुरा, गुर्जा, रांडोली, मठ गांवों को लिफ्ट योजना प्रथम से सिंचाई सुविधा. पीपलपुरा, टिकैतपुरा, उचेकापुरा, टोका (खरेटा) को लिफ्ट योजना द्वितीय से लाभ. वर्षों से बंद पांचना गुडला लिफ्ट स्कीम का जीर्णोद्धार.

धौलपुर: जल प्रबंधन और ईको-सेंसिटिव प्लान. बिजौली में नया औद्योगिक क्षेत्र. जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण. जिला अस्पताल में नशा मुक्ति वार्ड और ‘मोक्ष वाहिनी योजना’.
रामसागर बांध पर 9.33 करोड़ रुपए स्लिप वे गेट, बाड़ी-बसेड़ी क्षेत्र के सहेड़ी, कांसोटी खेड़ा, महाराजपुरा, कल्याणपुरा, उमरेह, देवी सिंह का पूरा, अमरुपुरा, चोखापुरा सहित 15 हजार आबादी को राहत. जिला स्तर पर रूरल वुमन BPO-100 करोड़ रुपए का प्रावधान. सभी संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर.

संभाग में वन्यजीव संरक्षण का प्रयास:

  • धौलपुर-करौली बाघ परियोजना में हैबिटेट सुधार, घासभूमि विकास, मृदा संरक्षण, हानिकारक वनस्पतियों का उन्मूलन, प्राकृतिक जल स्रोतों का संधारण.
  • भालू संरक्षण के लिए हैबीटेट इंप्रूवमेंट, ग्रास लैंड विकास.
  • धौलपुर-करौली बाघ परियोजना में व्यापक संरक्षण कार्य.
  • केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य के ईको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के लिए जोनल मास्टर प्लान.
  • रणथम्भौर बाघ परियोजना द्वितीय (करौली) सहित माउंट आबू (सिरोही) व सुंधामाता (जालोर) में संरक्षण कार्यों के लिए 20 करोड़.

समयबद्ध क्रियान्वयन पर निगाहें: बजट 2026-27 में भरतपुर संभाग को प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, शहरी-ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, उद्योग, स्वास्थ्य, महिला-युवा सशक्तिकरण और जैव विविधता संरक्षण का संतुलित पैकेज मिला है. अब निगाहें इन घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर हैं, ताकि संभाग में विकास की रफ्तार जमीन पर दिखाई दे और नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके.

