ETV Bharat / state

राजस्थान बजट 2026: दीया कुमारी ने मोदी, मंडेला और फ्रैंकलिन के कथनों को भाषण में किया शामिल

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में ऐसा भाषण दिया, जो केवल आर्थिक घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विचारधारात्मक संदेश, प्रेरक उद्धरण और ऐतिहासिक संदर्भों से भरपूर रहा. बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने प्रेरणादायक पंक्तियों से की, जिसमें संघर्ष, धैर्य और लक्ष्य प्राप्ति का संदेश था. इसके माध्यम से उन्होंने संकेत दिया कि सरकार चुनौतियों के बावजूद विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है और राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है.

भाषण में सबसे पहले दीया कुमारी ने अमेरिकी विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि निरंतर विकास और प्रगति के बिना उपलब्धि और सफलता का कोई अर्थ नहीं होता. इस उद्धरण को उन्होंने राज्य की विकास नीतियों से जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि सरकार उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश कर रही है ताकि दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती सुनिश्चित की जा सके. यह संदर्भ बजट के आर्थिक दृष्टिकोण को वैचारिक आधार देने के लिए इस्तेमाल किया गया.

दीया कुमारी का बजट भाषण (Video Source- Rajasthan Vidhansabha)

इसे भी पढ़ें- RAJASTHAN BUDGET 2026: बीकानेर संभाग, देशनोक में 750 करोड़ की पेयजल योजना की घोषणा

तीन बार पीएम मोदी का आया नाम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का भाषण में कुल तीन बार उल्लेख हुआ. पहला संदर्भ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थायी विकास के लिए मजबूत आधारभूत संरचना आवश्यक है. इसे राज्य में सड़कों, शहरी विकास और कनेक्टिविटी परियोजनाओं से जोड़ा गया. दूसरा संदर्भ सुशासन से संबंधित था, जिसमें सरकार की भूमिका को संतुलित बताते हुए कहा गया कि शासन का उद्देश्य नागरिकों पर दबाव नहीं, बल्कि सुविधा प्रदान करना होना चाहिए. तीसरा उल्लेख राजस्थान की आर्थिक क्षमता पर था, जहां प्रधानमंत्री के कथन के जरिए राज्य को निवेश और विकास के लिए विश्वसनीय और संभावनाशील बताया गया. इन तीनों उद्धरणों का प्रयोग बजट की नीतिगत दिशा को राष्ट्रीय नेतृत्व के विजन से जोड़ने के लिए किया गया.

नोबेल पुरस्कार विजेताओं का भी नाम: भाषण में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का नाम दो प्रमुख प्रसंगों में लिया गया. पहला संदर्भ संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का था, जिनके कथन के माध्यम से युवाओं को परिवर्तन और नवाचार की अग्रिम शक्ति बताया गया. इस विचार को राज्य की युवा नीति, कौशल विकास और रोजगार योजनाओं से जोड़ा गया. दूसरा संदर्भ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का था, जिनके उद्धरण के जरिए सामाजिक सुरक्षा को मूल अधिकार बताया गया. इसे राज्य की पेंशन, आवास, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया, जिससे सरकार की सामाजिक प्रतिबद्धता उजागर हुई.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान बजट-2026: साइबर क्राइम रोकने के लिए R4C बनेगा, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी से पेपर लीक पर लगेगी लगाम