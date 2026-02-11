राजस्थान बजट 2026: दीया कुमारी ने मोदी, मंडेला और फ्रैंकलिन के कथनों को भाषण में किया शामिल
बजट भाषण में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने प्रेरक उद्धरणों, पीएम मोदी के संदेश और वैश्विक हस्तियों के कथनों को शामिल किया.
Published : February 11, 2026 at 7:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में ऐसा भाषण दिया, जो केवल आर्थिक घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विचारधारात्मक संदेश, प्रेरक उद्धरण और ऐतिहासिक संदर्भों से भरपूर रहा. बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने प्रेरणादायक पंक्तियों से की, जिसमें संघर्ष, धैर्य और लक्ष्य प्राप्ति का संदेश था. इसके माध्यम से उन्होंने संकेत दिया कि सरकार चुनौतियों के बावजूद विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है और राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है.
भाषण में सबसे पहले दीया कुमारी ने अमेरिकी विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि निरंतर विकास और प्रगति के बिना उपलब्धि और सफलता का कोई अर्थ नहीं होता. इस उद्धरण को उन्होंने राज्य की विकास नीतियों से जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि सरकार उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश कर रही है ताकि दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती सुनिश्चित की जा सके. यह संदर्भ बजट के आर्थिक दृष्टिकोण को वैचारिक आधार देने के लिए इस्तेमाल किया गया.
तीन बार पीएम मोदी का आया नाम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का भाषण में कुल तीन बार उल्लेख हुआ. पहला संदर्भ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थायी विकास के लिए मजबूत आधारभूत संरचना आवश्यक है. इसे राज्य में सड़कों, शहरी विकास और कनेक्टिविटी परियोजनाओं से जोड़ा गया. दूसरा संदर्भ सुशासन से संबंधित था, जिसमें सरकार की भूमिका को संतुलित बताते हुए कहा गया कि शासन का उद्देश्य नागरिकों पर दबाव नहीं, बल्कि सुविधा प्रदान करना होना चाहिए. तीसरा उल्लेख राजस्थान की आर्थिक क्षमता पर था, जहां प्रधानमंत्री के कथन के जरिए राज्य को निवेश और विकास के लिए विश्वसनीय और संभावनाशील बताया गया. इन तीनों उद्धरणों का प्रयोग बजट की नीतिगत दिशा को राष्ट्रीय नेतृत्व के विजन से जोड़ने के लिए किया गया.
नोबेल पुरस्कार विजेताओं का भी नाम: भाषण में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का नाम दो प्रमुख प्रसंगों में लिया गया. पहला संदर्भ संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का था, जिनके कथन के माध्यम से युवाओं को परिवर्तन और नवाचार की अग्रिम शक्ति बताया गया. इस विचार को राज्य की युवा नीति, कौशल विकास और रोजगार योजनाओं से जोड़ा गया. दूसरा संदर्भ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का था, जिनके उद्धरण के जरिए सामाजिक सुरक्षा को मूल अधिकार बताया गया. इसे राज्य की पेंशन, आवास, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया, जिससे सरकार की सामाजिक प्रतिबद्धता उजागर हुई.
प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ का उल्लेख: पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संतुलन पर जोर देते हुए पर्यावरणविद वांगारी मथाई का कथन भी शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. इस उद्धरण का प्रयोग राज्य की पर्यावरण-अनुकूल विकास नीति और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजनाओं के संदर्भ में किया गया. इसी क्रम में प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता का उल्लेख कर स्वास्थ्य को जीवन का सबसे बड़ा धन बताया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और चिकित्सा ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा स्पष्ट हुई.
इन कथनों का भी हुआ जिक्र: लोकतंत्र और प्रशासनिक उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का कथन उद्धृत किया गया, जिसमें संस्थाओं की प्रभावशीलता को लोकतंत्र की असली परीक्षा बताया गया. इस संदर्भ का मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने का संदेश देना था. इसके साथ ही संस्कृत सूत्र “राजा प्रजा सुखे सुखम्” का उल्लेख कर यह रेखांकित किया गया कि सरकार का हित जनता के हित से ही जुड़ा होता है.
सोहन लाल द्विवेदी की पंक्तियां: भाषण में साहित्यिक रंग भी देखने को मिला. प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी की प्रेरणादायक पंक्तियों का उल्लेख कर कर्म, निरंतर प्रयास और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का संदेश दिया गया. इसी तरह समापन के दौरान एक प्रेरक कविता के माध्यम से चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ने की भावना व्यक्त की गई. इन साहित्यिक संदर्भों ने भाषण को औपचारिक बजट प्रस्तुति से आगे बढ़ाकर प्रेरक संवाद का रूप दिया.
पर्यटन, संस्कृति और विरासत संरक्षण के संदर्भ में भी दिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि राजस्थान को 2047 तक ग्रामीण, वैश्विक, सांस्कृतिक और इको-टूरिज्म हब बनाने की योजना है. उन्होंने कहा कि विकास और संस्कृति दोनों को साथ लेकर चलना ही राज्य की पहचान और प्रगति का आधार बनेगा. इस दृष्टि से बजट में पर्यटन सुविधाओं, धार्मिक स्थलों के विकास और हैरिटेज संरक्षण से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी गई है.
