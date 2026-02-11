ETV Bharat / state

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने करीब तीन घंटे पढ़ा बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास पर बड़ा फोकस

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश किया. उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत प्रेरणादायक पंक्तियों से की और कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कम समय में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख 2 हजार रुपए से अधिक पहुंचने का अनुमान है. दीया कुमारी ने इस बार 2 घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा, जो उनका अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण रहा. इससे पहले उन्होंने 2025-26 का बजट 2 घंटे 17 मिनट और 2024-25 का बजट 2 घंटे 50 मिनट में पेश किया था.

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है, जो अब तक का सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि 16 हजार 430 किलोमीटर नई सड़कों को जोड़कर राज्य में कुल 42 हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क का विकास किया गया है. दीया कुमारी ने राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिहाज से आगामी 2 सालों में हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को राज्य राजमार्गों में और 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत करने के अलावा राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की. खास तौर पर सड़क और परिवहन के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. जिसमें सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है.

इन घोषणाओं के मुताबिक नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया. इसके अलावा 250 अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए , बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण, 1000 किमी सड़कों को राज्य राजमार्ग और 2000 किमी सड़कों को जिला मार्ग में शामिल किया जाएगा. साथ ही बजट में की गई घोषणाओं में जाहिर है कि स्टेट हाईवे के 500 किमी दायरे में नए पुल और बाईपास प्रस्तावित होंगे और हाईवे के अलावा शहरों में 2000 नए CCTV कैमरे लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. दुर्घटना प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर 2090 करोड़ रुपए खर्च होंगे. हाईवे रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी.