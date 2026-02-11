वित्त मंत्री दीया कुमारी ने करीब तीन घंटे पढ़ा बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास पर बड़ा फोकस
राजस्थान के इस बार के बजट में सड़क और शहरी विकास की घोषणाएं अहम रही हैं.
Published : February 11, 2026 at 4:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश किया. उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत प्रेरणादायक पंक्तियों से की और कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कम समय में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख 2 हजार रुपए से अधिक पहुंचने का अनुमान है. दीया कुमारी ने इस बार 2 घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा, जो उनका अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण रहा. इससे पहले उन्होंने 2025-26 का बजट 2 घंटे 17 मिनट और 2024-25 का बजट 2 घंटे 50 मिनट में पेश किया था.
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है, जो अब तक का सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि 16 हजार 430 किलोमीटर नई सड़कों को जोड़कर राज्य में कुल 42 हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क का विकास किया गया है. दीया कुमारी ने राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिहाज से आगामी 2 सालों में हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को राज्य राजमार्गों में और 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत करने के अलावा राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की. खास तौर पर सड़क और परिवहन के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. जिसमें सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है.
राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को राज्य… pic.twitter.com/obTx65raUV— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) February 11, 2026
इन घोषणाओं के मुताबिक नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया. इसके अलावा 250 अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए , बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण, 1000 किमी सड़कों को राज्य राजमार्ग और 2000 किमी सड़कों को जिला मार्ग में शामिल किया जाएगा. साथ ही बजट में की गई घोषणाओं में जाहिर है कि स्टेट हाईवे के 500 किमी दायरे में नए पुल और बाईपास प्रस्तावित होंगे और हाईवे के अलावा शहरों में 2000 नए CCTV कैमरे लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. दुर्घटना प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर 2090 करोड़ रुपए खर्च होंगे. हाईवे रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी.
सड़क निर्माण की महासौगात..— Diya Kumari (@KumariDiya) February 11, 2026
₹3800 करोड़ की लागत से होगा सड़कों का विकास।#बजट_समृद्ध_राजस्थान_का pic.twitter.com/WUJ0be7S71
सड़क परिवहन की प्रमुख घोषणाएं
- नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए.
- मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए.
- 250 अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए.
- बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए .
- 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण.920 करोड़ की लागत
- 1000 किमी सड़कों को राज्य राजमार्ग और 2000 किमी सड़कों को जिला मार्ग में शामिल किया जाएगा.
- स्टेट हाईवे के 500 किमी दायरे में नए पुल और बाईपास प्रस्तावित.
- हाईवे व शहरों में 2000 नए CCTV कैमरे लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए.
- दुर्घटना प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर 2090 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- हाईवे रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी.
शहरों के कायाकल्प के लिए 3000 करोड़: बजट में शहरी विकास को भी प्राथमिकता दी गई है. राज्य सरकार ने प्रदेशभर में सौंदर्यीकरण, उन्नयन और पुनरुद्धार कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. सभी संभागीय मुख्यालयों पर कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान लागू किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक सिग्नल फ्री व्यवस्था विकसित की जा सके. 100 करोड़ की लागत से ट्रैफिक का स्मार्ट मैनेजमेंट किया जाएगा . जिसके तहत 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा जयपुर के ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत से सिग्नल, चौराहे और प्रमुख सड़कों का उन्नयन किया जाएगा.
स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की ओर बढ़ेगा राजस्थान..— Diya Kumari (@KumariDiya) February 11, 2026
₹100 करोड़ की लागत से यातायात का होगा " स्मार्ट मैनेजमेंट"#बजट_समृद्ध_राजस्थान_का pic.twitter.com/O2y3u0hPtb
आवास, लाइट और ड्रेनेज पर ध्यान: सरकार ने 28 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और किस्तों का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की बात कही है. नगर निकायों में 4 लाख नई स्ट्रीट लाइट लगाने पर 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे. जयपुर में जलभराव से राहत के लिए नालों के सुदृढ़ीकरण पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि अन्य शहरों के ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, झुंझुनूं, पाली, नागौर और भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं के लिए 1020 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए SDRF और नागरिक सुरक्षा विभाग को खोज और बचाव उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 60 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
आवास योजना की महासौगात,— Diya Kumari (@KumariDiya) February 11, 2026
स्ट्रीट लाइट से जगमग होगा राजस्थान..#बजट_समृद्ध_राजस्थान_का pic.twitter.com/Ifr6boZea3
सरकार का विकास विजन: राजस्थान बजट 2026 में सड़क, शहरी विकास, जल निकासी, ट्रैफिक प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्र में रखा गया है. सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी बल्कि निवेश, रोजगार और जीवन स्तर में भी सुधार होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्थायी समाधान और मजबूत आधारभूत ढांचे पर काम कर रही है. आधुनिक तकनीक, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के जरिए शहरों को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है.