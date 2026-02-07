ETV Bharat / state

Rajasthan Budget 2026 : जानें जयपुर के कारोबारियों की सरकार से क्या है डिमांड

भजनलाल सरकार 11 फरवरी को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेगी. जानिए इससे क्या उम्मीदें पाले है व्यापारी वर्ग.

Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
राजस्थान विधानसभा, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
जयपुर: राज्य सरकार 11 फरवरी को बजट पेश करेगी. इस बार बजट को लेकर हर वर्ग काफी उम्मीद पाले है, खासकर व्यापारी. उनका कहना है कि बजट में यदि सरकार उद्योगों को लेकर बड़े फैसले लेती है तो निश्चित तौर पर राज्य में उद्योगों को लेकर नया आयाम तैयार होगा. इससे प्रदेश में विकास को लेकर कई बड़े कार्य हो सकेंगे एवं रोजगार सृजन होगा. बजट को लेकर फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने राज्य सरकार को अहम सुझाव दिए हैं. फोर्टी पदाधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर सरकार का ​ध्यान दिलाया.

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि अभी उद्योगपति राजस्थान में निवेश के लिए काफी उत्साहित हैं. इसे देखते सरकार को उद्योगों के लिए बिजली दरें घटानी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि जयपुर शहर के नियोजित विकास के लिए अब उद्योगों को शहरी सीमा से बाहर ले जाना अनिवार्य हो गया.

बजट पर बोले उद्यमी... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोलीं- प्रदेशवासियों को मिलेगा अच्छा और समावेशी बजट

स्क्रैप पर विशेष इंसेंटिव की दरकार : अग्रवाल का कहना था कि हाल में राज्य सरकार ने पुराने वाहनों के स्क्रैप को लेकर नीति घोषित की. इसमें पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नए वाहन की खरीद पर सरकार से अधिकतम एक लाख रुपए का फायदा देने की बात कही गई है. अग्रवाल ने कहा कि सरकार को बजट में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर विशेष इंसेंटिव देना चाहिए ताकि उद्योगों के लिए राजस्थान में बड़ी मात्रा में स्क्रैप मिल सके. व्यापारियों ने आमजन के लिए सामाजिक सुरक्षा पुख्ता करने की भी वकालत की.

कस्टमाइजेशन स्कीम्स जरूरी: फोर्टी यूथ विंग के प्रेसिडेंट सुनील अग्रवाल ने कहा, आने वाले समय में युवाओं के लिए कस्टमाइजेशन स्कीम्स और डिजिटल व आईटी क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए बजट में विशेष प्रावधान होने चाहिए. उन्होंने कौशल विकास कार्यक्रमों को सीधे उद्योगों की कार्यप्रणाली से जोड़ने और रिसर्च एंड डवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत बताई. कौशल विकास और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ठोस योजनाएं लाने का सुझाव दिया ताकि प्रदेश का हर वर्ग प्रगति की मुख्यधारा से जुड़ सके.

पढ़ें:विधानसभा बजट सत्र : राज्यपाल के अभिभाषण पर आज अंतिम दिन बहस, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री देंगे जवाब

BHAJANLAL SHARMA GOVERNMENT
RAJASTHAN ASSEMBLY SESSION
INDUSTRIES NEED CHEAP ELECTRICITY
INCENTIVES FOR SCRAPPING VEHICLES
RAJASTHAN BUDGET 2026

