राजस्थान बजट: हेल्थ व मेडिकल सेक्टर पर सरकार मेहरबान, जेके लोन में 500 बेड का आईपीडी टावर, RUHS में 200 बेड का नियोनेटिक ICU बनेगा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भजनलाल सरकार ने खोला पिटारा, वित्त मंत्री दीया कुमारी ने की घोषणा.
Published : February 11, 2026 at 4:40 PM IST
जयपुर : राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने तीसरे बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है. साल 2047 तक समृद्ध और स्वस्थ राजस्थान का नारा देते हुए अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कई अहम घोषणाएं की है. जिनमें प्रदेशवासियों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने का विजन पेश किया गया है.
बच्चों के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 500 बेड का आईपीडी टावर तैयार करने पर करीब 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे. वहीं, RUHS, जयपुर में 200 बेड पीडिएट्रिक आईपीडी और अत्याधुनिक नियोनेटल आईसीयू बनाने की घोषणा भी की गई है. जीवनशैली में बदलाव के कारण बढ़ते मानसिक अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज ममता योजना शुरू करने की घोषणा भी की है. जिसके तहत जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा.
राज सुरक्षा से इमरजेंसी में मिलेगी मदद : दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में राज सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की. जिसके तहत सड़क हादसों में घायल मरीजों, प्रसूताओं और हार्ट अटैक के मरीजों के लिए निकटतम अस्पताल की जानकारी क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर के जरिए मुहैया करवाई जाएगी. स्थानीय डॉक्टरों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से लाइव कंसल्टेशन की सुविधा भी मिल सकेगी. इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर ईसीजी और टेली ईसीजी की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी. ड्राइविंग लाइसेंस पर सीपीआर का अनिवार्य प्रशिक्षण देने और कार्डियक सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण भी शुरू किया जाएगा. हार्ट अटैक के मामलों में निकटवर्ती अस्पताल में समुचित उपचार मुहैया करवाया जाएगा.
जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर यूनिट : उन्होंने कहा कि आज बदलते परिवेश में सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है. अवसाद व चिंता जैसी बीमारियों की रोकथाम और आत्महत्या की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज ममता कार्यक्रम चलाया जाएगा. जिसके तहत जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही जिला अस्पतालों में मेन्टल हेल्थ केयर की यूनिट की स्थापना भी की जाएगी. साइकोलॉजिकल काउंसलर लगाए जाएंगे. कॉलेजों में काउंसलिंग की जाएगी. बच्चों के लिए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग भी शुरू किया जाएगा.
'मोक्षवाहिनी' से घर पहुंचाया जाएगा शव : उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन होगा. लावारिस मानसिक विमंदित रोगियों को बिना दस्तावेज ही नि:शुल्क चिकित्सा का लाभ मिलेगा. अस्पतालों में फायर सेफ्टी उपकरणों की खरीद के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने की भी घोषणा की गई. प्रदेश के छह शहरों में मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में 500 करोड़ रुपए की लागत से विश्राम गृह बनाने की भी घोषणा की गई है. इनसे मरीजों के परिजनों की रहने की समस्या का समाधान होगा. वहीं, करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे. जहां मरीजों के परिजनों और मेडिकल स्टूडेंट्स को पौष्टिक भोजन मिलेगा. आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत विकास कार्य होंगे. मोर्चरी से घर तक शव पहुंचाने के लिए नि:शुल्क मोक्षवाहिनी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी.
