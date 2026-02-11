ETV Bharat / state

राजस्थान बजट 2026: युवा, शिक्षा, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा पर बड़ा फोकस, बीजेपी नेता बोले- विकसित राजस्थान की कल्पना साकार होगी

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने करीब 2 घंटे 53 मिनट तक बजट पढ़ा, जिसमें हर वर्ग को साधने वाली घोषणा की गई. बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह बजट विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार करेगा. यह बजट युवाओं, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा को संतुलित रूप से मजबूत करने की दिशा में व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है. सरकार ने दीर्घकालिक विकास, डिजिटल गवर्नेंस और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया है.

बजट पेश होने के बाद सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने बजट की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं, शहरी विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. चतुर्वेदी ने कहा कि यह चरणबद्ध तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला बजट है. बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. गरीब, किसान, महिला, युवा का ध्यान रखा गया है. किसान की आय दोगुनी कैसे हो, उसका ध्यान रखा गया है. सिंचाई की योजनाओं को फोकस किया गया है. युवाओं के रोजगार के अवसर खोले गए हैं. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई घोषणा हुई है.

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शानदार आर्थिक प्रबंधन के साथ बजट पेश किया गया है. राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखा गया. जनकल्याणकारी, विकासोन्मुखी एवं दूरदर्शी का बजट है. उन्होंने कहा कि यह बजट 'सर्व सुखाय, सर्व हिताय' की भावना के अनुरूप हर वर्ग का ध्यान रखने वाला सर्वस्पर्शी बजट है. चित्तौड़गढ़ सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बजट को जनकल्याणकारी, विकासोन्मुखी और दूरदर्शी बताया. उन्होंने कहा कि बजट में 42 हजार किमी सड़कों के विकास, 500 करोड़ से 250 अटल प्रगति पथ निर्माण, 24 हजार करोड़ के पेयजल वर्क ऑर्डर, 3 लाख नए नल कनेक्शन और 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ने की घोषणा की गई है. इसी प्रकार स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगार और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं.

बजट की प्रमुख घोषणाएं



1. युवा और रोजगार

युवाओं के लिए वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे.

भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी का गठन.

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान, 30 हजार युवा लाभान्वित होंगे.

ऑनलाइन टेस्ट सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

अजमेर, भरतपुर और कोटा में नए टेक्नोहब विकसित होंगे.

युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज-रहित बिजनेस लोन.



2. शिक्षा क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं