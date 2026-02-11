ETV Bharat / state

राजस्थान बजट 2026: युवा, शिक्षा, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा पर बड़ा फोकस, बीजेपी नेता बोले- विकसित राजस्थान की कल्पना साकार होगी

राज्य सरकार ने बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं, शहरी विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं.

अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़
ETV Bharat Rajasthan Team

February 11, 2026

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने करीब 2 घंटे 53 मिनट तक बजट पढ़ा, जिसमें हर वर्ग को साधने वाली घोषणा की गई. बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह बजट विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार करेगा. यह बजट युवाओं, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा को संतुलित रूप से मजबूत करने की दिशा में व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है. सरकार ने दीर्घकालिक विकास, डिजिटल गवर्नेंस और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया है.

बजट पेश होने के बाद सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने बजट की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं, शहरी विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. चतुर्वेदी ने कहा कि यह चरणबद्ध तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला बजट है. बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. गरीब, किसान, महिला, युवा का ध्यान रखा गया है. किसान की आय दोगुनी कैसे हो, उसका ध्यान रखा गया है. सिंचाई की योजनाओं को फोकस किया गया है. युवाओं के रोजगार के अवसर खोले गए हैं. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई घोषणा हुई है.

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शानदार आर्थिक प्रबंधन के साथ बजट पेश किया गया है. राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखा गया. जनकल्याणकारी, विकासोन्मुखी एवं दूरदर्शी का बजट है. उन्होंने कहा कि यह बजट 'सर्व सुखाय, सर्व हिताय' की भावना के अनुरूप हर वर्ग का ध्यान रखने वाला सर्वस्पर्शी बजट है. चित्तौड़गढ़ सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बजट को जनकल्याणकारी, विकासोन्मुखी और दूरदर्शी बताया. उन्होंने कहा कि बजट में 42 हजार किमी सड़कों के विकास, 500 करोड़ से 250 अटल प्रगति पथ निर्माण, 24 हजार करोड़ के पेयजल वर्क ऑर्डर, 3 लाख नए नल कनेक्शन और 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ने की घोषणा की गई है. इसी प्रकार स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगार और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं.

बजट की प्रमुख घोषणाएं

1. युवा और रोजगार

  • युवाओं के लिए वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे.
  • भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी का गठन.
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान, 30 हजार युवा लाभान्वित होंगे.
  • ऑनलाइन टेस्ट सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
  • अजमेर, भरतपुर और कोटा में नए टेक्नोहब विकसित होंगे.
  • युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज-रहित बिजनेस लोन.

2. शिक्षा क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं

  • प्रत्येक जिले में एक व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय खोला जाएगा.
  • 8वीं, 10वीं और 12वीं के चयनित विद्यार्थियों को टैब खरीदने के लिए 20,000 की सहायता.
  • स्कूलों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ रुपए.
  • 400 करोड़ रुपए से नए स्कूल भवनों का निर्माण.
  • 500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा.
  • प्रत्येक जिले में 'स्कूल ऑन व्हील्स' योजना.
  • स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम के तहत 1000 AI लैब स्थापित होंगी.
  • संस्कृत पाठ्यक्रम में 500 सीटों की बढ़ोतरी.
  • जोधपुर और जयपुर में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी.
  • 150 कॉलेजों में आत्मरक्षा केंद्र.

3. आंगनबाड़ी एवं महिला-बाल विकास

  • 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री और 'जादुई पिटारा' उपलब्ध कराया जाएगा.
  • 7,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को 'नंद घर' में बदला जाएगा.
  • 17,895 केंद्रों को बिजली कनेक्शन.
  • 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाएं विकसित होंगी.
  • भरतपुर सहित विभिन्न जिलों में महिला बाल शक्ति संकुल स्थापित किए जाएंगे.
  • जरूरतमंद बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम के लिए 50 करोड़ रुपए.
  • महिला कार्मिकों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य सदन खोले जाएंगे.

4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

  • 91 लाख लोगों को 28,400 करोड़ रुपए की पेंशन.
  • सहरिया-कथौड़ी परिवारों को 1,200 प्रतिमाह DBT.
  • श्रमिकों के लिए ‘श्रम सेतु’ ऐप लॉन्च होगा.
  • 50,000 बुजुर्गों को AC ट्रेन से तीर्थ यात्रा, 10,000 को हवाई यात्रा सुविधा.

5. कृषि और जल संसाधन

  • किसान सम्मान निधि में 10,900 करोड़ रुपए.
  • 1,340 करोड़ की सूक्ष्म सिंचाई योजना से 3 लाख किसान होंगे लाभान्वित.
  • 36 हजार फार्म पोंड पर अनुदान, 80 हजार किसानों को मिलेगा लाभ.
  • 24,000 करोड़ की पेयजल परियोजनाएं.
  • 3 लाख नए नल कनेक्शन और 6,500 गांव हर घर नल योजना से जुड़ेंगे.
  • 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप.
  • टोंक-बिसलपुर सिंचाई परियोजना पर 100 करोड़ खर्च होंगे.
  • यमुना जल परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ का प्रावधान.

6. सड़क और आधारभूत संरचना

  • 16,430 किमी नई सड़कें, 27,860 करोड़ खर्च.
  • 20,000 किमी स्टेट हाईवे कार्य प्रस्तावित.
  • 15 नए ROB/RUB (920 करोड़).- 500 किमी नए पुल और बाईपास.
  • बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 500 करोड़.
  • 2,000 नए CCTV कैमरे.
  • सभी संभाग मुख्यालय सिग्नल फ्री किए जाएंगे.

7. शहरी विकास- शहरों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए.

  • जयपुर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान.
  • 28 लाख परिवारों को पीएम आवास अनुदान.
  • 5,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटें लगेंगी.
  • 1,020 करोड़ की लागत से ड्रेनेज कार्य.
  • मास्टर ड्रेनेज प्लान के लिए 40 करोड़.
  • 93 फायर बाइक उपलब्ध करवाई जाएंगी.

8. स्वास्थ्य सेवाएं

  • 'राज सुरक्षा' योजना के तहत एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम.
  • CHC स्तर पर हार्ट अटैक इलाज सुविधा.
  • जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर.
  • RUHS में पीडियाट्रिक ICU व 200 बेड IPD.
  • अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए 300 करोड़.
  • 250 नई एम्बुलेंस और 150 करोड़ ट्रॉमा सेवाओं पर.
  • 'मोक्ष वाहिनी' मृतकों के पार्थिव शरीर को मुफ्त घर पहुंचाने की सेवा.

9. ऊर्जा और जलवायु

  • राज्य की पहली समग्र जलवायु नीति लागू होगी.
  • ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख करोड़ निवेश लक्ष्य.
  • 1,400 मेगावाट सौर संयंत्र.
  • 1.30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर.
  • 379 नए सबस्टेशन और AI आधारित बिजली मॉनिटरिंग.

10. पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

  • 5,000 करोड़ का पर्यटन मेगा प्लान.
  • 2047 तक हेरिटेज और इको-टूरिज्म विकास का लक्ष्य.
  • शेखावाटी हवेली संरक्षण के लिए 200 करोड़.
  • जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर को जोड़कर थार सांस्कृतिक सर्किट.
  • रूरल टूरिज्म के लिए होम गेस्ट हाउस को प्रोत्साहन.
  • महिला सुरक्षा कर्मी और गाइड्स के लिए 10 करोड़.
  • मंदिरों की साज-सज्जा व आरती व्यवस्था के लिए 13 करोड़.
  • जोधपुर में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म ज़ोन.

11. रक्षा एवं प्रशासनिक पहल

  • पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और विधवाओं के लिए जोधपुर में मेजर शैतान सिंह प्रशिक्षण केंद्र.
  • इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण.
  • 15 नए अभियोजन कार्यालय.
  • कार्मिक कल्याण एवं 8वें वेतनमान के लिए उच्च स्तरीय समिति.
  • पुलिस के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग यूनिट और साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर.
  • शहरी होमगार्ड में 5,000 की बढ़ोतरी.

12. आईटी और डिजिटल गवर्नेंस

  • ई-मित्र की 100 सेवाएं अब व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी.
  • दो नए AI सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
  • नई डिजिटल पॉलिसी लाई जाएगी.
  • जन विश्वास अधिनियम 2.0 प्रस्तावित.
  • स्टेट ड्रोन सेल का गठन.- ‘मरुधरा राज’ ऐप लॉन्च होगा.
  • नवगठित आठ जिलों में मिनी सचिवालय और नई पंचायत समितियों के लिए 3,000 करोड़.
  • उपनिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय.

