राजस्थान बजट 2026-27 आज: युवाओं, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा भजनलाल सरकार का फोकस
भजनलाल सरकार का तीसरा बजट आज पेश होगा. वित्त मंत्री दीया कुमारी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी.
Published : February 11, 2026 at 6:47 AM IST
जयपुर : राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा वार्षिक और कार्यकाल का अहम मध्य बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की ओर से प्रस्तुत किया जाने वाला बजट 2026-27 प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. बजट को लेकर आम जनता, खासकर युवा, महिलाएं, किसान और कर्मचारी वर्ग में जबरदस्त उत्साह है.
माना जा रहा है कि यह बजट रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिहाज से बड़े और समावेशी ऐलानों वाला हो सकता है. यह भजनलाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है और कार्यकाल के मध्य में आने वाला बजट होने के कारण इसके क्रियान्वयन की संभावनाएं भी अधिक हैं. पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर सकती है. ऐसे में इस बजट से राज्य के विकास की अगले वर्षों की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है.
रोजगार और भर्तियों पर बड़ा दांव : इस बजट में भजनलाल सरकार रोजगार के मोर्चे पर सरकार इस बार बड़ा ऐलान कर सकती है. पिछले बजट में एक लाख नौकरियों की घोषणा के बाद अब लगभग 1.50 लाख नई भर्तियों का प्रावधान संभव माना जा रहा है. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत चयनित युवाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है. इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में करीब 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.
इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी और किसान विकास को बढ़ावा : इंफ्रा सेक्टर इस बजट का प्रमुख फोकस रहने वाला है. धार्मिक और पर्यटन स्थलों से जुड़े शहरों के लिए 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' योजना की घोषणा की जा सकती है. जयपुर में मेट्रो फेज-2 के विस्तार, एयरपोर्ट टर्मिनल कनेक्टिविटी और पीपीपी मॉडल पर नए पार्किंग जोन विकसित करने का ऐलान भी संभावित है. शेखावाटी हेरिटेज टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन साइट्स के विकास पर भी ध्यान दिया जा सकता है. किसानों के लिए बजट में कई राहत भरे कदमों की उम्मीद है. किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने, ब्याज मुक्त फसली कर्ज योजना का दायरा बढ़ाने और एमएसपी पर बोनस देने जैसे प्रावधान संभव हैं. दूध खरीद बोनस में वृद्धि, पशुधन बीमा योजना का विस्तार और महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा हो सकती है.
महिला, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर : केंद्र की तर्ज पर लखपति दीदी योजना का विस्तार, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों के बजट में बढ़ोतरी और आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा संभव है. शिक्षा क्षेत्र में जर्जर स्कूल और मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ी घोषणा सम्भव है. स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां और आधुनिक उपकरणों पर भी फोकस रह सकता है. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि सरकार का मध्य बजट है. बजट 2026-27 से रोजगार, विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की नई राह खुलने की उम्मीद की जा रही है. सरकार का फॉक्स होगा कि हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत के छीटे दिए जाए.