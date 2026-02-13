ETV Bharat / state

Explainer: अलवर के लाल प्याज को मिला सेंटर फॉर एक्सीलेंस का 'बूस्टर डोज', जानिये कैसे बदल जाएगी किसानों की किस्मत

उन्होंने बताया कि इसकी स्थापना से किसानों की लाल प्याज की गुणवत्ता में सुधार होगा. सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के बाद होने वाले शोध और नई तकनीकों की जानकारी किसानों को मिलेगी. साथ ही नई तकनीकों को लेकर किसानों को ट्रेनिंग भी देंगे. सहायक निदेशक मीणा ने बताया कि अलवर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था.

आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगाः उद्यान विभाग के सहायक निदेशक केएल मीणा ने बताया कि अलवर जिला देश में लाल प्याज की पैदावार में अग्रणी स्थान पर है. साथ ही 'एक जिला, एक उत्पाद' योजना के तहत पंच-गौरव कार्यक्रम में भी अलवर की पहचान लाल प्याज उत्पादन के रूप में की गई है. उन्होंने बताया कि अलवर के लाल प्याज की देश विदेश में खूब मांग रहती है. अलवर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना से जिले के किसानों को प्याज भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा.

अलवर के लाल प्याज को मिला सेंटर फॉर एक्सीलेंस का 'बूस्टर डोज' (ETV Bharat alwar)

कृषि अधिकारियों और फसलों के जानकारों का कहना है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना इस फसल के लिए मील का पत्थर साबित होगी. इस सेंटर की मदद से किसानों के सामने प्याज के स्टोरेज से लेकर इसकी गुणवत्ता को लेकर बनी खाई अब पाटा जा सकेगा.

अलवरः राजधानी जयपुर से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित अलवर जिला प्याज के मामले में देश में खास पहचान रखता है. नाशिक के बाद अलवर देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी है. यहां से हर साल बड़ी मात्रा में प्याज देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेश में जाता है. अलवर का लाल प्याज सालों से थाली का जायका बढ़ाता आ रहा है, लेकिन इसे पैदा करने वाले किसानों को अब तक फसल का पूरा लाभ नहीं मिल पाता. सालों से किसानों के मन में चल रही कसक को इस बार भजनलाल सरकार ने बजट में पूरा कर दिया है. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में अलवर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की घोषणा की है.

अब राज्य सरकार ने बजट में अलवर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलने की घोषणा कर किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी की है. इस सेंटर की स्थापना के लिए 6 से 10 हैक्टेयर जमीन की जरूरत होगी. साथ ही इसके निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपए लागत आएगी. सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलने के बाद इसके बीज में सुधार हो सकेगा, जिससे इसे लंबे समय तक स्टोरेज किया जा सकेगा. ऐसे में जब प्याज के भाव में तेजी आएगी तब किसान फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकेगा.

प्याज का गणित. (ETV Bharat gfx)

पढ़ेंः लाल प्याज : किसानों के हाथ खाली, खुदरा दुकानदारों की बल्ले-बल्ले

अब तक किसान लाचारः अलवर जिले में लाल प्याज का काफी ज्यादा उत्पादन होने के बाद भी किसानों को इसका भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा था. इसका बड़ा कारण था कि अलवर के लाल प्याज में नमी होने के कारण इसका लंबे समय तक स्टोरेज कर पाना संभव नहीं है. इस कारण किसानों को अपनी प्याज की फसल बेचने की जल्दी रहती थी, जिससे कई बार उन्हें बाजार में प्याज के उचित दाम नहीं मिल पाता. इसके कारण किसानों को या तो मंडी में कम दाम में प्याज बेचने को मजबूर होना पड़ता या फिर फसल नदियों में फेंकनी पड़ती थी.

यहां जाता है अलवर का प्याज. (ETV Bharat gfx)

देश-विदेश में डिमांडः अलवर प्याज मंडी संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि अलवर के लाल प्याज की मांग राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में खूब रहती है. साथ ही यहां के प्याज बांग्लादेश, नेपाल, भूटान व कजास्तिान भी जाता है.

प्याज में ज्यादा नमी के कारण कम दाम में भी किसानों को बेचनी पड़ती है फसल. (ETV Bharat alwar)

उन्होंने बताया कि अलवर के लाल प्याज में तीखापन ज्यादा होता है. यही कारण है कि यहां के प्याज की मांग बड़े- बड़े होटल व रेस्टोरेंट आदि में ज्यादा रहती है. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में मालाखेड़ा, उमरैण, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ एवं अलवर तहसील में लाल प्याज की पैदावार बहुतायत में होती है.

यह मिलेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस का फायदा. (ETV Bharat gfx)

पढ़ेंः लाल प्याज के कम भाव से मायूस अलवर के किसानों की आस अब पीले सोने पर टिकी

नमी के चलते एक्सपोर्ट पर पड़ता है असरः प्याज मंडी के आड़तिया धारा भाई का कहना है कि अलवर का लाल प्याज स्वाद में अन्य जगहों की प्याज से अच्छा होता है, लेकिन यहां के प्याज में नमी की समस्या ज्यादा है. इससे अलवर के प्याज के विदेशों में एक्सपोर्ट पर असर पड़ता है. उन्होंने बताया कि अलवर के लाल प्याज में नमी के चलते यह लंबे समय तक टिक नहीं पाता और इसमें हरे डंठल बाहर निकलने लगते हैं, इससे इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है.

अलवर के लाल प्याज की रहती है डिमांड. (ETV Bharat alwar)

उन्होंने बताया कि लाल प्याज सर्दी के मौसम की फसल है और विदेशों तक पहुंचने में काफी समय लगता है, जब तक अलवर का प्याज विदेशों में पहुंचता है, तब तक नमी के चलते उनमें हरे डंठल निकलने लगते हैं. इससे विदेशों में इस प्याज की मांग खत्म हो जाती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है.

इसलिए थी जरूरत. (ETV Bharat gfx)

करीब 30 हजार किसान प्याज खेती से जुड़ेः उद्यान विभाग के सहायक निदेशक केएल मीणा ने बताया कि पुराने अलवर जिले में हर साल 20 से 25 हजार हैक्टेयर रकबे में प्याज की बुवाई की जाती है. उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 25-30 हजार किसान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्याज की खेती से जुड़े हैं. वर्ष 2025 में नए अलवर जिले में लगभग 16 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज की खेती की गई थी. उन्होंने बताया कि जिले में प्याज की औसतन पैदावार 180 से 200 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक रहती है.

अलवर के प्याज में नमी होती है ज्यादा. (ETV Bharat alwar)

पढ़ेंः 2.50 रुपए किलो लगाई प्याज की कीमत, निराश किसानों ने सूखी नदी में फेंके, बोले-जरूरतमंद ले जाएंगे

पढ़ेंः प्याज ने किसानों की आंखों से निकाले आंसू , किसान महापंचायत ने सरकार की नीतियों पर साधा निशाना