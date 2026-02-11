ETV Bharat / state

Rajasthan Budget 2026: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पेश किया बजट, NTE की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनेगी, यहां देखें अन्य घोषणाएं

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं.

वित्त मंत्री दीया कुमारी
वित्त मंत्री दीया कुमारी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 1:30 PM IST

जयपुर : डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान का बजट 2026 पेश किया. दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की भूमिका को प्रमुख रखते हुए सरकार सेवा, समर्पण और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि अल्प समय में सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख लाभार्थियों को 28,400 करोड़ रुपये की पेंशन प्रदान की गई है.

साथ ही समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य किया गया है. युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं. कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76 लाख 18 हजार किसानों को 10,900 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है. इसके अतिरिक्त गेहूं के समर्थन मूल्य पर 2,05,000 से अधिक कृषि कनेक्शन देकर किसानों को समृद्ध और सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है.

विधानसभा में दीया कुमारी का भाषण (वीडियो सोर्स- राजस्थान विधानसभा)

बजट की बड़ी घोषणाएं
बजट की बड़ी घोषणाएं (फोटो ईटीवी भारत GFX)

महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देकर आत्मनिर्भर और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है. पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से उभरते हुए निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है, इसके साथ पिछले वर्ष राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया.

जानिए बजट की घोषणाएं
जानिए बजट की घोषणाएं (फोटो ईटीवी भारत gfx)

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित व्यय 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये बताया गया है. उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 1,67,000 रुपये से बढ़कर 2,02,349 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. डबल इंजन सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है, जिसका सीधा लाभ 8 करोड़ प्रदेशवासियों को मिल रहा है.

कई बड़े ऐलान किए
कई बड़े ऐलान किए (फोटो ईटीवी भारत gfx)

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने वाला है. यह संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति और आकांक्षा से उपलब्धि की ओर प्रदेश को अग्रसर करने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुगम एवं सुदृढ़ सड़क नेटवर्क के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बाइपास निर्माण, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास और आधुनिक हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा रहा है, जिससे प्रदेश के विकास को और अधिक गति मिलेगी .

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनेगी : वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है. इससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है. इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाने की घोषणा करती हूं. बालिकाओं में आत्म रक्षा और स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में 15000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है आगामी वर्ष 150 अतिरिक्त महाविद्यालय में इन केदो के स्थापना करके लगभग 50000 छात्रों को प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा. देश में बड़ी परीक्षाओं को आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनेगी. राज्य के होने वाली परीक्षाओं को राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) के जरिए किया जाएगा.

जयपुर व जोधपुर में स्पेस गैलरी : बजट में अल्पसंख्यक छात्रों के व्यवसाय की तकनीकी विषयों के लिए वित्त विकास निगम के ब्याज में दो प्रतिशत की छूट व साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विषय में रुचि बढ़ाने तथा अपने देश की अंतरिक्ष उपलब्धियां से परिचय कराने के लिए जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में स्पेस गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा. जयपुर में स्पेस गैलरी एवं चिल्ड्रन गैलरी का भी निर्माण किया जाएगा. विद्यालयों के साथ 22746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास तथा खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी. स्कूलों में पर्सनली लर्निंग के लिए 1000 एआई आधारित लैब बनेगी.

वित्तमंत्री दीया कुमारी ने पेश किया बजट
वित्तमंत्री दीया कुमारी ने पेश किया बजट (फोटो ईटीवी भारत gfx)

डीबीटी ई वाउचर से मिलेगा यूनिफॉर्म का पैसा : बजट भाषण के दौरान दीया कुमारी ने कहा कि साइकिल, टैबलेट व स्कूटी सहित अन्य सामग्री वितरण के लिए डीबीटी ई वाउचर. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से जोड़ने एवं श्रम की गरिमा को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है. इसी दिशा में शिक्षा को अपॉइंटमेंट ओरिएंटेड बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त सत्र 2026 27 में 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी. शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोनित किया जाना प्रस्तावित है. 1 से आठवीं तक पढ़ रहे जरूरतमंद विद्यार्थियों को डीबीटी ई वाउचर के जरिए मिलेगा यूनिफॉर्म का पैसा मिलेगा.

राजस्थान बजट 2026 पेश
राजस्थान बजट 2026 पेश (फोटो ईटीवी भारत gfx)

संपादक की पसंद

