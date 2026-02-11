ETV Bharat / state

राजस्थान बजट 2026: महिलाएं अब 'काम देने वाली' बनेंगी, 350 करोड़ से महिला उद्यमिता को नई उड़ान

बजट में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे. यह राशि मुख्य रूप से महिला-केंद्रित औद्योगिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए है. महिला उद्यमी संगठनों का मानना है कि यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें रोजगार सृजनकर्ता की भूमिका में स्थापित करेगा.

जयपुर: भजनलाल शर्मा सरकार ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश इस बजट में महिला उद्यमियों और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिन्हें महिला उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.

महिला उद्यमियों की प्रतिक्रिया: फोर्टी (FORTI) महिला विंग की अध्यक्ष नीलम मित्तल ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए अलग से फंडिंग और सहायता योजनाओं का प्रावधान लंबे समय से अपेक्षित था. उन्होंने बताया, "350 करोड़ रुपये का यह प्रावधान महिला स्टार्टअप, लघु उद्योग और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक मजबूती देगा. अक्सर महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह की पहल उनके लिए नए अवसर खोलेगी. इससे न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे."

शिक्षा और ग्रामीण महिलाओं पर फोकस: फोर्टी वूमेन विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर पारूल भार्गव ने कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी बातें कही हैं. उन्होंने कहा, "इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या डिजिटल, हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा आ रहा है. ग्रामीण महिलाएं जो घर में काम कर रही थीं, उनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं. एक समय था जब महिलाएं काम करती थीं और आज महिलाएं काम देंगी."

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर में एक हब बनाने की घोषणा की गई है. राजस्थान में पर्यटकों की बड़ी संख्या आकर्षित होती है और जीडीपी में पर्यटन का काफी योगदान है. यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा.

