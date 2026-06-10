प्री-डीएलएड का परिणाम जारी, श्रीगंगानगर के मुस्कान टॉपर...शिक्षा मंत्री बोले- 1000 स्कूलों में शुरू करेंगे AI क्लासेज
Rajasthan BSTC Pre DElED Result- दूसरे स्थान पर अजमेर की चंचल वैष्णव और तीसरे पर भीलवाड़ा के त्रिलोक बैरागी रहे.
Published : June 10, 2026 at 4:56 PM IST
कोटा : वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) कोटा ने राजस्थान के करीब 350 बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट (BSTC) के कॉलेज की करीब 23000 सीटों के लिए प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (Pre D.El.Ed) परीक्षा 20 मई को आयोजित की थी. इसका रिजल्ट बुधवार को जारी किया गया है. इस परीक्षा में श्रीगंगानगर जिले की मुस्कान चौधरी ने टॉप किया है, जबकि दूसरे स्थान पर अजमेर की चंचल वैष्णव और तीसरे पर भीलवाड़ा के त्रिलोक बैरागी रहे.
यह आएं हैं टॉपर के नम्बर : प्री डीएलएड के कोऑर्डिनेटर डॉ. आलोक चौहान का कहना है कि 600 में से 537 अंक हैं, उनका नॉर्मलाइज स्कोर 552.6076 है. दूसरे नंबर पर चंचल वैष्णव के 528 अंक हैं. उनका नॉर्मलाइज स्कोर 551.8310 है, जबकि तीसरे स्थान पर त्रिलोक बैरागी के 525 अंक प्राप्त किए हैं, उनका नॉर्मलाइज स्कोर 551.4906 है.
सफल विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग होगी. 23000 सीट्स बीएसटीसी की है, जिन पर परीक्षा देने वाले कैंडिडेट का चयन होना है. एक सीट के लिए करीब 20 दावेदार मैदान में होंगे और उन्हें काउंसलिंग के जरिए एडमिशन मिलेगा. इनकी 1 जुलाई से उनकी क्लासेस भी कॉलेज में शुरू हो जाएंगी.
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शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने तीनों प्रतिभागियों से फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई भी दी है. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वह 1000 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं. नई भर्तियों के सवाल पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि लगातार टीचर्स सेवानिवृत्ति होते हैं, कुछ का देहांत हो जाता है और कुछ नए विद्यालय भी खुलते हैं. ऐसे में टीचर्स की आवश्यकता होती है. जरूरत के अनुसार ही नई भर्ती खोली जाएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परीक्षा की गोपनीयता के लिए वीएमओयू की उपयोग ली गई गई तकनीक के अध्ययन को अन्य एजेंसियों को करना चाहिए. इसके अच्छे परिणाम हैं, इसीलिए सदुपयोग किया जा सकता है.
विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने परीक्षा में 605242 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 497178 यानी 82.16 फीसदी ने परीक्षा दी है. पहली पारी में 248255 और दूसरी पारी में 248923 विद्यार्थी बैठे थे. परीक्षा सभी 41 जिला मुख्यालयों के साथ-साथ कुछ तहसीलों पर भी आयोजित की गई थी, इसके लिए 1774 केंद्र बनाए गए थे.
प्रोफेसर बीएल वर्मा का कहना है कि जिस तरह से नीट यूजी की परीक्षा सफल रही है और सीबीएसई की परीक्षा में गलतियां महसूस की गई है, हम असमंजस की स्थिति में थे कि किस तरह से परीक्षा का आयोजन किया जाए. आशंका थी कि ये परीक्षा भी प्रभावित हो सकती है, लेकिन हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकों का उपयोग कर इस परीक्षा को पूरी सुचिता और पारदर्शिता के साथ-साथ गोपनीयता से आयोजित किया है.