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6.80 करोड़ के बॉस स्कैम में एक और गिरफ्तारी, बाड़मेर से खाताधारक को लाई जयपुर पुलिस

जयपुर: राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने 6.80 करोड़ रुपए के बॉस स्कैम में ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए कमीशन पर खाता मुहैया करवाने वाले आरोपी को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक आठ आरोपी पकड़े जा चुके हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रभावी कार्रवाई करने में जुटी है. राजस्थान पुलिस के केंद्रीय साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 6.80 करोड़ रुपए के बॉस स्कैम मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है.

प्लानिंग के साथ ट्रांसफर की जाती थी ठगी की रकम: एडीजी साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया- मामले में बाड़मेर निवासी तगाराम की भूमिका सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर जयपुर लाया गया है. अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि साइबर ठगी की रकम हासिल करने, छिपाने और अलग-अलग स्तरों पर स्थानांतरित करने के लिए गिरोह म्यूल बैंक खातों, एटीएम, चेक, यूपीआई, क्यूआर कोड, डिजिटल वॉलेट और यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी का पूरी प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करता था.

यह गिरोह सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से फर्जी, म्यूल बैंक खातों, एटीएम, सिम और पासबुक की किट उपलब्ध कराता था. साइबर ठगी से प्राप्त रकम इन खातों में आने के बाद उसे तत्काल एटीएम या चेक से नकद निकाला जाता था, इसके अलावा यूपीआई, क्यूआर कोड, सीडीएम और दूसरे बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता था.

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कई चरण में होती थी लेयरिंग: एडीजी साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह के अनुसार, ठगी की रकम को एक से दूसरे खाते में स्थानांतरित कर लेयरिंग की जाती थी. इसके बाद रकम को यूएसडीटी या अन्य क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित कर आगे भेजा जाता था. इसके लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर उपलब्ध क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता था. इस तरह कई चरण की लेयरिंग के बाद रकम को नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुंचाया जाता था.