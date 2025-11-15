Bihar Election Results 2025

आरबीएसई : 2026-27 से एक सत्र में दो परीक्षाएं, शुल्क में 250 रुपए की बढ़ोतरी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के शुल्क में 250 रुपए की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 3:44 PM IST

अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) वर्ष 2026-27 से एक सत्र में दो परीक्षा पैटर्न लागू करने की तैयारी कर रहा है. साथ ही, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के शुल्क में 250 रुपए की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है. बोर्ड में आय से अधिक व्यय होने के कारण यह वृद्धि की जा रही है. वर्ष 2017 के बाद पहली बार शुल्क में बढ़ोतरी हो रही है.

सीबीएसई की तर्ज पर आरबीएसई 2026-27 सत्र से दो परीक्षा पैटर्न लागू करेगा. शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में शुल्क वृद्धि पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया. वर्तमान में नियमित परीक्षार्थियों से 600 रुपए, स्वयंपाठी से 650 रुपए और प्रायोगिक परीक्षा प्रति विषय 100 रुपए शुल्क लिया जाता है. 2026-27 से नियमित और स्वयंपाठी दोनों से 850 रुपए तथा प्रायोगिक प्रति विषय 200 रुपए वसूले जाएंगे.

2026-27 की बोर्ड परीक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों और सीबीएसई के प्रश्न पत्र पैटर्न के आधार पर स्रोत, केस बेस्ड प्रकरण, घटना, गद्यांश, चित्र, आधारित प्रश्नों और मानचित्र को प्रश्न पत्रों में रखा जाएगा. इसके अलावा आप बहु विकल्पात्मक, रिक्त स्थान, अति लघुउत्तरात्मक और लघुउत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या को काम करते हुए 4/5 अंकों के प्रश्नों को अतिरिक्त विकल्प के साथ शामिल किया जाएगा.

आगामी सत्र की परीक्षाओं में सीबीएसई प्रशन पत्र के आधार पर ही बीएसईआर के प्रश्न पत्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया. सभी विषयों में सत्रांक योजना पहले जैसी ही रहेगी. प्रश्न पत्र पैटर्न में केस बेस्ड प्रश्नों के लिए विद्यार्थियों की सोच को विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण जैसे कक्षाओं में अध्यापन, प्रश्न पत्र का निर्माण और मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण बोर्ड की ओर से आयोजित करवाए जाएंगे.

बोर्ड सचिव का बयान: बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा, "2026-27 से दो परीक्षा पैटर्न लागू होगा. शिक्षा सचिव की बैठक में शुल्क बढ़ोतरी पर चर्चा हुई, जो इसी सत्र से लागू होगी. फिलहाल 2025-26 परीक्षा के लिए जिलों में केंद्र निर्धारण का कार्य चल रहा है."

