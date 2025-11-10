ETV Bharat / state

आरबीएसई : फरवरी 2026 तक परीक्षा सम्पन्न करवाने की तैयारी शुरू

सीबीएसई की तर्ज पर वर्ष में दो बार परीक्षाएं आयोजित करवाने जा रहा है आरबीएसई. जानिए ताजा अपडेट...

RBSE
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 4:14 PM IST

3 Min Read
अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अब सीबीएसई की तर्ज पर वर्ष में दो बार परीक्षाएं आयोजित करवाने जा रहा है. बोर्ड 2026-27 से परीक्षा की नई व्यवस्था लागू करेगा. वहीं, इस सत्र में फरवरी 2026 तक बोर्ड परीक्षा का आयोजन पूर्ण करेगा. राजस्थान के शिक्षा मंत्री दोनों ही परीक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. ऐसे में बोर्ड भी तैयारी में जुट गया है.

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सीबीएसई वर्ष 2026 की दसवीं की परीक्षा एक सत्र में दो बार आयोजित करने जा रहा है. 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से होगी. संभवत पहली परीक्षा 17 फरवरी 2026 और दूसरी परीक्षा 6 मार्च 2026 तक होगी. सीबीएसई की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी आरबीएसई में एक सत्र में दो परीक्षा का पैटर्न लागू करने जा रही है.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी सरकार की मंशा को स्पष्ट कर चुके हैं. राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 की बोर्ड परीक्षा फरवरी माह तक संपन्न करवाने के निर्देश दिए. लिहाजा, बोर्ड ने प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों की स्थिति स्पष्ट करना शुरू कर दिया है. परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे. इसके अलावा बोर्ड ने वर्ष 2026-27 के सत्र में दो परीक्षा करवाने की सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए भी पर काम शुरू कर दिया है. नई परीक्षा नीति के तहत परीक्षार्थी को पहली परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा. पहले और दूसरी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को जिस परीक्षा में बेहतर अंक मिले हैं, वही मान्य होंगे.

पढ़ें : आरबीएसई: महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 28 सितंबर को

इनका कहना है : बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2025-26 की बोर्ड परीक्षा आयोजन फरवरी माह तक पूर्ण करने के निर्देश सरकार की ओर से मिले. फरवरी में परीक्षा संपन्न होने के बाद शीघ्र ही परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा, ताकि सरकार की मंशा के अनुसार नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. इसके तहत 14 नवंबर तक सभी जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए कार्य चल रहा है. जिला शिक्षा अधिकारियों से परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर बैठके ली जा रही है.

राठौड़ ने बताया कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र निर्धारण होंगे. राठौड़ ने बताया कि सीबीएसई की तर्ज पर एक सत्र में दो परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान भी 2026-2027 सत्र से शुरू करेगा. पहली परीक्षा का आयोजन फरवरी या इससे पहले भी हो सकता है. वहीं, दूसरी परीक्षा का आयोजन अप्रैल माह तक किया जाएगा. उन्होंने बताया कि परीक्षा का यह पैटर्न सीबीएसई से लिया है. परीक्षार्थी के जिस परीक्षा में बेहतर अंक होंगे, वही मान्य होंगे.

सभी विषयों में रिचेकिंग की व्यवस्था भी हो सकती है शुरू : बोर्ड में रिचेकिंग की शुरुआत गणित विषय से गत वर्ष हो चुकी है. सभी विषयों में रिचेकिंग की व्यवस्था लागू करने को लेकर भी बोर्ड काम कर रहा है. हालांकि, सभी विषयों में रिचेकिंग की व्यवस्था को लेकर फिलहाल अधिकृत रूप से बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है.

