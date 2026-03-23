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CBSE से पहले आएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट, 10वीं-8वीं-5वीं के छात्रों का इंतजार होगा खत्म

25 मार्च को मेगा PTM : परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद 25 मार्च को प्रदेशभर के स्कूलों में मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) आयोजित की जाएगी. इस दौरान अभिभावकों को सिर्फ अंक ही नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास की जानकारी दी जाएगी. शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस PTM में विशेष रूप से नए शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल से) की जानकारी, लिखित परीक्षा के अलावा सह-शैक्षणिक गतिविधियों में छात्र का प्रदर्शन, छात्र की व्यवहार कुशलता और सामाजिक विकास, पढ़ाई के स्तर का आकलन और सुधार की जरूरत पर शिक्षक अभिभावकों से संवाद करेंगे.

छात्रों का इंतजार खत्म, एक साथ तीन बोर्ड के नतीजे : इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं, 8वीं और 5वीं कक्षाओं का परिणाम एक साथ जारी करने जा रहे हैं. इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को अलग-अलग तारीखों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुसार अन्य कक्षाओं के परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

जयपुर: राजस्थान के लाखों छात्रों का इंतजार मंगलवार को खत्म हो जाएगा. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) मंगलवार को 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम एक साथ जारी करने जा रहा है. खास बात ये है कि इस बार रिजल्ट CBSE से पहले घोषित किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद अजमेर स्थित बोर्ड मुख्यालय से परिणाम जारी करेंगे. वहीं, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 31 मार्च तक जारी होने की संभावना जताई गई है.

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1 अप्रैल से नया सत्र : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। मेगा PTM के जरिए अभिभावकों को पहले ही ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि उनके बच्चे का स्तर क्या है और अगली कक्षा के लिए उसे किस तरह तैयार करना है. मंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है. छात्रों की व्यवहारिक समझ, सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी और व्यक्तित्व विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इसलिए इस बार परिणाम के साथ-साथ इन पहलुओं की जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है.

CBSE से पहले RBSE का रिजल्ट : इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम CBSE से पहले जारी होने जा रहा है, जिससे राज्य के छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समय रहते अगली कक्षा की तैयारी शुरू कर सकेंगे. बहरहाल, राजस्थान में इस बार शिक्षा व्यवस्था को केवल परीक्षा परिणाम तक सीमित न रखते हुए 'समग्र मूल्यांकन' की दिशा में कदम बढ़ाया गया है. एक ओर जहां छात्रों का रिजल्ट जल्दी जारी कर सत्र 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है. वहीं, मेगा PTM के जरिए अभिभावकों को भी शिक्षा प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है.

अजमेर स्थित बोर्ड मुख्यालय (ETV Bharat File Photo)

पहली बार मार्च में होगा परीक्षा परिणाम जारी : राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से नए सत्र की घोषणा की है. ऐसे में बोर्ड को भी निर्देशित किया गया था कि फरवरी माह में परीक्षा और मार्च में परिणाम जारी कर दिया जाए. ऐसा पहली बार होगा कि मार्च माह में 10वीं का परिणाम जारी होगा. इससे पहले अप्रैल आखरी या मई माह की शुरुवात तक 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी होता था. 10वीं की परीक्षा का परिणाम 12वीं की परीक्षा के बाद होता आया है.

इस बार 12वीं से पहले 10वीं के परिणाम की घोषणा होने जा रही है. इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक हुई थीं. बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 109 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. इन सभी को परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है. बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 12वीं परीक्षा का परिणाम भी अप्रैल माह में ही जारी करने का बोर्ड का प्रयास है. बोर्ड की परीक्षा में इस बार 9 लाख 10 हजार 9 हजार परीक्षार्थी पंजीकृत हैं.