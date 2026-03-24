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RBSE Result 2026 : 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी, रिजल्ट में बेटियों का जलवा

जयपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) मंगलवार को 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम एक साथ जारी कर दिया है. इस बार रिजल्ट CBSE से पहले घोषित किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद अजमेर स्थित बोर्ड मुख्यालय से परिणाम जारी किए. वहीं, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 31 मार्च तक जारी होने की संभावना जताई गई है. छात्र https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/ पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

25 मार्च को मेगा PTM : परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद 25 मार्च को प्रदेशभर के स्कूलों में मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) आयोजित की जाएगी. इस दौरान अभिभावकों को सिर्फ अंक ही नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास की जानकारी दी जाएगी. शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस PTM में विशेष रूप से नए शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल से) की जानकारी, लिखित परीक्षा के अलावा सह-शैक्षणिक गतिविधियों में छात्र का प्रदर्शन, छात्र की व्यवहार कुशलता और सामाजिक विकास, पढ़ाई के स्तर का आकलन और सुधार की जरूरत पर शिक्षक अभिभावकों से संवाद करेंगे.

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1 अप्रैल से नया सत्र : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा. मेगा PTM के जरिए अभिभावकों को पहले ही ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि उनके बच्चे का स्तर क्या है और अगली कक्षा के लिए उसे किस तरह तैयार करना है. मंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है. छात्रों की व्यवहारिक समझ, सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी और व्यक्तित्व विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इसलिए इस बार परिणाम के साथ-साथ इन पहलुओं की जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है.