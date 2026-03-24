RBSE Result 2026 : 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी, रिजल्ट में बेटियों का जलवा
25 मार्च को प्रदेशभर के स्कूलों में मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) आयोजित की जाएगी. नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा.
Published : March 24, 2026 at 1:03 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 1:29 PM IST
जयपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) मंगलवार को 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम एक साथ जारी कर दिया है. इस बार रिजल्ट CBSE से पहले घोषित किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद अजमेर स्थित बोर्ड मुख्यालय से परिणाम जारी किए. वहीं, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 31 मार्च तक जारी होने की संभावना जताई गई है. छात्र https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/ पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
25 मार्च को मेगा PTM : परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद 25 मार्च को प्रदेशभर के स्कूलों में मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) आयोजित की जाएगी. इस दौरान अभिभावकों को सिर्फ अंक ही नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास की जानकारी दी जाएगी. शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस PTM में विशेष रूप से नए शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल से) की जानकारी, लिखित परीक्षा के अलावा सह-शैक्षणिक गतिविधियों में छात्र का प्रदर्शन, छात्र की व्यवहार कुशलता और सामाजिक विकास, पढ़ाई के स्तर का आकलन और सुधार की जरूरत पर शिक्षक अभिभावकों से संवाद करेंगे.
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1 अप्रैल से नया सत्र : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा. मेगा PTM के जरिए अभिभावकों को पहले ही ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि उनके बच्चे का स्तर क्या है और अगली कक्षा के लिए उसे किस तरह तैयार करना है. मंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है. छात्रों की व्यवहारिक समझ, सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी और व्यक्तित्व विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इसलिए इस बार परिणाम के साथ-साथ इन पहलुओं की जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है.
CBSE से पहले RBSE का रिजल्ट : इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम CBSE से पहले जारी हो गया है, जिससे राज्य के छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समय रहते अगली कक्षा की तैयारी शुरू कर सकेंगे. बहरहाल, राजस्थान में इस बार शिक्षा व्यवस्था को केवल परीक्षा परिणाम तक सीमित न रखते हुए 'समग्र मूल्यांकन' की दिशा में कदम बढ़ाया गया है. एक ओर जहां छात्रों का रिजल्ट जल्दी जारी कर सत्र 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है. वहीं, मेगा PTM के जरिए अभिभावकों को भी शिक्षा प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है.
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पहली बार मार्च में परीक्षा परिणाम जारी : राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से नए सत्र की घोषणा की है. ऐसे में बोर्ड को भी निर्देशित किया गया था कि फरवरी माह में परीक्षा और मार्च में परिणाम जारी कर दिया जाए. ऐसा पहली बार है कि मार्च माह में 10वीं का परिणाम जारी हुआ हो. इससे पहले अप्रैल आखरी या मई माह की शुरुआत तक 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी होता था. 10वीं की परीक्षा का परिणाम 12वीं की परीक्षा के बाद होता आया है.