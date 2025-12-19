ETV Bharat / state

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड : 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी...12 फरवरी से 11 मार्च तक होंगी परीक्षाएं

दसवीं की परीक्षा 12 फरवरी से 28 फरवरी तक और 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलेगी. इस बीच 6 अवकाश रहेंगे.

An important meeting was held at the education complex in Jaipur
जयपुर में शिक्षा संकुल में अहम बैठक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 8:12 PM IST

4 Min Read
अजमेर/जयपुर: शिक्षा विभाग ने आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने के मद्देनजर इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 12वीं से पहले जारी करने की रणनीति बनाई, ताकि 11वीं में प्रवेश प्रक्रिया बाधित न हो. इसी अहम फैसले के साथ प्रश्न-पत्रों की कड़ी सुरक्षा, अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी और एकल परीक्षा केंद्रों से बचने जैसे मुद्दों पर उच्चस्तरीय परीक्षा समिति ने मंथन किया गया. वही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया.

बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अजमेर में बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा में कुल 19 लाख 86 हजार 422 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. समस्त जिलों में परीक्षा के लिए 6 हजार 191 केंद्र बनाए हैं. परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक होगी. राठौड़ ने बताया कि जयपुर में हाई पावर कमेटी में टाइम टेबल पर चर्चा की गई. दसवीं की परीक्षा 12 फरवरी से 28 फरवरी तक और 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलेगी. इस बीच 6 अवकाश रहेंगे.

सचिव राठौड़ ने बताया कि सामान्य विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक रहेगा. चिल्ड्रन की स्पेशल नीड ( cwsn ) को परीक्षा समय में कुछ छूट दी गई है. इनकी परीक्षा का समय सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक रहेगा. 52 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया है. यहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम रहेंगे. नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. वीडियोग्राफी भी करेंगे. कुछ परीक्षा केंद्रों के आसपास का क्षेत्र निषेधाज्ञा लगाएंगे. राठौड़ ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षा 1 से 31 जनवरी तक होगी.

किसमें कितने परीक्षार्थी

  • 10वीं : 10 लाख 68 हजार 610
  • 12वीं : 9 लाख 5 हजार 872
  • प्रवेशिका : 7 हजार 817
  • वरिष्ठ उपाध्याय : 4 हजार 123

जयपुर बैठक में मंथन: इससे पहले जयपुर में शिक्षा संकुल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति ने परीक्षा के सफल संचालन और रिजल्ट पर मंथन किया गया. गृह, शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं, कानून व्यवस्था, प्रश्न-पत्रों के सुरक्षित वितरण और उनकी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समितियों का गठन और परीक्षा संचालन के लिए रेस्मा कानून पर चर्चा के लिए अधिकारी जुटे. अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विशेष व्यवस्थाओं पर बात की गई.

पहले जारी होगा 10वीं का रिजल्ट: शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने जयपुर में बताया कि परीक्षाओं को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रश्न पत्र केंद्रों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और एकल केंद्र बनाने से बचने के निर्देश दिए. उन्होंने बीते वर्षों के परिणाम के आंकड़ों की समीक्षा कर इसके आधार पर केंद्रों की सुरक्षा रणनीति बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने 1 अप्रैल से शुरू सत्र के मद्देनजर इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम पहले जारी करने के निर्देश दिए.

थानों में रखेंगे पेपर: शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि RBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया. परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए कुछ केंद्रों पर निषेधाज्ञा (prohibitory order) लागू रहेगी. प्रश्न पत्रों को थानों और चौकियों में सुरक्षित रखा जाएगा. इसके अलावा, उत्तर पुस्तिकाओं के सुव्यवस्थित रखने के लिए 65 उत्तर पुस्तिका जमा केंद्र भी बनाए गए. इस दौरान एडीजी लॉ एंड आर्डर वीके सिंह, गृह विभाग के संयुक्त सचिव मनीष गोयल, बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़, बोर्ड सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक द्वितीय अशोक कुमार मीना, डीजी होमगार्ड के प्रतिनिधि बादोराव मीणा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक से जुड़े.

