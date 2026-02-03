ETV Bharat / state

12 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं: प्रवेश पत्र अपलोड के बाद एनएसओ के प्रकरणों के निस्तारण में लगा बोर्ड

बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि एनएसओ के प्रकरण के अलावा व्यावसायिक शिक्षा विषय चाहने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण भी बोर्ड के पास आ रहे हैं. परीक्षार्थियों ने बोर्ड का फॉर्म जब भरा था, तब उसमें व्यावसायिक विषय अंकित किया था, लेकिन जब हार्ड कॉपी निकाली गई, तो उसमें व्यावसायिक शिक्षा गायब थी. ऐसे प्रकरणों में भी विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेकर उनके लिए परीक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि 17 और 24 फरवरी को होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों को लेकर अड़चन आ रही है. इनमें कुछ परीक्षा केंद्र जर्जर हैं, तो 17 और 24 फरवरी को अन्य परीक्षाएं होने से परीक्षा केंद्र की उपलब्धता को लेकर परेशानियां सामने आ रही हैं. इस संबंध में बोर्ड की बैठक में जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा.

अजमेर: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होगी. 19.86 लाख परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं. परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड करने के बाद बोर्ड अब एनएसओ (Name Struck off) के मामले के निस्तारण में लगा हुआ है. बोर्ड के पास एनएसओ के लाखों मामले मेल या फोन के जरिये आ रहे हैं. ऐसे मामलों का निदान तत्काल बोर्ड की ओर से किया जा रहा है. वहीं 17 और 24 फरवरी को होने वाली बोर्ड की परीक्षा के आयोजन को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है.

बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बोर्ड परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं. परीक्षार्थियों को एनएसओ को लेकर समस्याएं आ रही हैं. परीक्षार्थियों को बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है. 2 लाख से अधिक एनएसओ के प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है. राठौड़ ने बताया कि 5 फरवरी से बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा. साथ ही कई परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की लाइफ फुटेज कंट्रोल रूम में देखी जा सकेगी. मॉनिटरिंग के लिए कार्मिकों की ड्यूटी भी लगाई गई है.

उन्होंने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के अलावा सुदूर परीक्षा केंद्रों में भी सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जाएगी. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जिले के अभय कमांड सेंटर से भी देखी जा सकेगी. सीसीटीवी कैमरे प्रदेश में ढाई सौ परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे. इस बार बोर्ड की परीक्षा में 19.86 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे. प्रदेश में 6 हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. राठौड़ ने नवाचार के बारे में बताया कि बोर्ड की परीक्षा का परिणाम 20 मार्च से पहले करना है. इस बार दसवीं का परिणाम पहले जारी होगा.

उन्होंने बताया कि नकल पर अंकुश लगाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त निदेशक की ओर से अलग-अलग फ्लाइंग टीम का गठन किया गया है. उसके अलावा तीन महिला फ्लाइंग टीम भी रहेगी. बोर्ड के स्तर पर भी फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया है. राठौड़ ने स्पष्ट किया कि इस बार हाई पावर कमेटी ने बोर्ड के प्रश्न पत्र केवल पुलिस थानों और चौकिया में ही रखने के निर्देश दिए हैं. इसमें फलोदी जिले को मुक्त रखा गया है. यहां थाने और परीक्षा केंद्रों में काफी दूरी है. बोर्ड ने व्यवस्था की है कि उत्तर पुस्तिकाएं जहां केंद्रीयकृत मूल्यांकन की व्यवस्थाएं की गई है, वहां जल्द पहुंच जाए. व्यक्तिगत रूप से उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए भी 14 फरवरी से बंडल दे दिए जाएंगे.