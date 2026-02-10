ETV Bharat / state

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से होगी शुरू, बिना प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर नहीं मिलेगी एंट्री, राज्य स्तरीय समान परीक्षा 7 मार्च से

शिक्षा संकुल भवन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होने जा रही है. बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है. परीक्षा केंद्र में किसी भी छात्र को बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. राज्य स्तरीय समान परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी. राज्य स्तरीय समान परीक्षा (कक्षा 9 व 11) 7 मार्च से और राज्य स्तरीय समान परीक्षा (कक्षा 3 से 7) 14 मार्च से होगी. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सत्र 2025-26 के लिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व्यावसायिक और राज्य स्तरीय समान परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी. प्रदेशभर में लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएंगी. कक्षा 8वीं की परीक्षा 19 फरवरी से और 5वीं की परीक्षा 20 फरवरी से आयोजित की जाएगी. राज्य स्तरीय समान परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 3 से 7 (सीबीए) तक की परीक्षाएं 14 मार्च से प्रारंभ की जाएंगी. पढ़ें: RBSE 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से, 19.86 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा