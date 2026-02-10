माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से होगी शुरू, बिना प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर नहीं मिलेगी एंट्री, राज्य स्तरीय समान परीक्षा 7 मार्च से
बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. विद्यार्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की गई है.
Published : February 10, 2026 at 8:17 PM IST
जयपुर: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होने जा रही है. बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है. परीक्षा केंद्र में किसी भी छात्र को बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. राज्य स्तरीय समान परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी. राज्य स्तरीय समान परीक्षा (कक्षा 9 व 11) 7 मार्च से और राज्य स्तरीय समान परीक्षा (कक्षा 3 से 7) 14 मार्च से होगी.
शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सत्र 2025-26 के लिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व्यावसायिक और राज्य स्तरीय समान परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी. प्रदेशभर में लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएंगी. कक्षा 8वीं की परीक्षा 19 फरवरी से और 5वीं की परीक्षा 20 फरवरी से आयोजित की जाएगी. राज्य स्तरीय समान परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 3 से 7 (सीबीए) तक की परीक्षाएं 14 मार्च से प्रारंभ की जाएंगी.
परीक्षा तिथियां:
- कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से (सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक)
- कक्षा 8वीं परीक्षा 19 फरवरी से (दोपहर 1:30 से 4:00 बजे तक)
- कक्षा 5वीं परीक्षा 20 फरवरी से (प्रथम पारी: सुबह 8:30 से 11:45 तक, द्वितीय पारी: अपराह्न 1:00 से सायं 4:15 बजे तक) होगी.
बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी: बोर्ड ने सभी स्कूलों और विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर प्रवेश पत्र प्राप्त करें. परीक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा में पूरी करें. इन परीक्षाओं के लिए सभी केंद्रों पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, गोपनीयता और अनुशासन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक और जिला स्तर पर उड़नदस्तों की नियुक्ति की गई है. उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के लिए आवश्यक वीक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है. इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा से भी वीक्षक लगाए गए हैं. किसी भी स्थानीय अवकाश का बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सभी विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले अपना प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा. बिना प्रवेश पत्र के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. विद्यार्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है.