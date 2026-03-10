आरबीएसई की परीक्षा कल होगी खत्म: 20 मार्च तक दसवीं और माह के अंतिम सप्ताह में आएगा 12वीं का परिणाम
राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम भी इस बार मार्च माह में आ जाएगा. उत्तरपुस्तिकाओं की जांच का काम शुरू हो चुका है.
Published : March 10, 2026 at 7:29 PM IST
अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा बुधवार को संपन्न होने जा रही है. दसवीं की परीक्षा 28 फरवरी को संपन्न हो चुकी है. परीक्षा के साथ ही इस बार बोर्ड मूल्यांकन का कार्य भी साथ-साथ करवा रहा है. बोर्ड का दावा है कि 20 मार्च के आसपास दसवीं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जबकि 12वीं का परिणाम मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक घोषित किया जाएगा. बोर्ड की परीक्षा में इस बार 19.86 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत थे.
बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दसवीं की परीक्षा 28 फरवरी को संपन्न हो गई थी, वहीं अब 12वीं की परीक्षा बुधवार को शारीरिक शिक्षा विषय के पेपर के साथ संपन्न होने जा रही है. बोर्ड की परीक्षा में करीब 20 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. परीक्षा बेहतर तरीके से संचालित हुई है. बोर्ड की लगातार परीक्षा संचालन में प्रभावी मॉनिटरिंग रही है. राठौड़ ने बताया कि करीब पांच डमी कैंडिडेट और नकल के मामले सामने आए हैं. उनके खिलाफ अनुशंसात्मक कार्रवाई की जा रही है.
28 हजार शिक्षक मूल्यांकन के कार्य में जुटे: उन्होंने बताया कि हर जिले में उत्तर पुस्तिकाओं के लिए संग्रह केंद्र बनाए गए हैं, जहां उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए भेजी जा रही हैं. केंद्रीय संग्रह केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का कार्य चल रहा है. साथ ही शिक्षक घरों पर भी उत्तर पुस्तिकाएं जांच रहे हैं. उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल की जांच होने के बाद शिक्षक अंक ऑनलाइन भेज रहे हैं. राठौड़ ने बताया कि हर जिले में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं. सभी जिलों में मूल्यांकन कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या करीब 28 हजार है.
20 मार्च तक आएगा दसवीं का परिणाम: बोर्ड के सचिव राठौड़ ने बताया कि बोर्ड के इतिहास में पहली बार दसवीं का परिणाम 12वीं के परिणाम से पहले आ रहा है. परीक्षा शुरू होने के साथ ही बोर्ड ने मूल्यांकन का कार्य भी शुरू करवा दिया था. उन्होंने बताया कि 20 मार्च तक बोर्ड को परिणाम जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है. ऐसे में 20 मार्च के आसपास दसवीं का परिणाम बोर्ड जारी कर देगा, जबकि 12वीं कक्षा का परिणाम मार्च माह के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है.